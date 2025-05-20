https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/meteoroloji-uyardi-sicakliklar-yukseliyor-bir-bolgede-kuvvetli-ruzgar-bekleniyor-1096350080.html

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar yükseliyor, bir bölgede kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar yükseliyor, bir bölgede kuvvetli rüzgar bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin 20 Mayıs hava tahmin raporuna göre, sıcaklıklar İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'de 5 dereceye kadar artacak. İşte il il hava durumu ve detaylar...

2025-05-20T06:59+0300

2025-05-20T06:59+0300

2025-05-20T07:04+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Mayıs hava tahminlerine göre sıcaklık, bir bölge hariç yükseliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz illeri ve Adana çevresinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış, öğle saatleri itibariyle orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkili olacak. Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar uyarısı varRüzgarın, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu; Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.Balıkesir: 25°C, parçalı ve az bulutluEdirne: 26°C, parçalı ve az bulutluİstanbul: 21°C, parçalı ve az bulutluKırklareli: 23°C, parçalı ve az bulutluEGEGenelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.Afyonkarahisar: 24°C, parçalı ve az bulutluDenizli: 28°C, az bulutluİzmir: 28°C, az bulutluMuğla: 27°C, az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu; Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Adana: 29°C, parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya: 27°C, az bulutluHatay: 28°C, parçalı ve az bulutluIsparta: 26°C, az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Ankara: 24°C, parçalı ve az bulutluEskişehir: 22°C, parçalı ve az bulutluKonya: 27°C, az bulutluNevşehir: 25°C, parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu; bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.Bolu: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKastamonu: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah kıyı kesimleri, öğle saatlerinde il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZonguldak: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu; Amasya çevreleri ile kıyı illerinin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Amasya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıArtvin: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu; Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Erzurum: 20°C, parçalı ve çok bulutluKars: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya: 30°C, parçalı ve az bulutluVan: 20°C, parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUBölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.Diyarbakır: 34°C, parçalı ve az bulutluGaziantep: 30°C, parçalı ve az bulutluMardin: 29°C, parçalı ve az bulutluSiirt: 33°C, parçalı ve az bulutlu

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