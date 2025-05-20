Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar yükseliyor, bir bölgede kuvvetli rüzgar bekleniyor
06:59 20.05.2025 (güncellendi: 07:04 20.05.2025)
© AADünya Meteoroloji Örgütü: Daha yoğun sıcaklık dalgalarına hazır olmalıyız
© AA
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Meteroloji hava durumuna göre bugün sıcaklıklar, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı öngörülüyor. Batı Karadeniz'de rüzgarın şiddeti saatte 40-60 km'ye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Mayıs hava tahminlerine göre sıcaklık, bir bölge hariç yükseliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz illeri ve Adana çevresinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış, öğle saatleri itibariyle orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde etkili olacak.
Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı var
Rüzgarın, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu; Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Balıkesir: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne: 26°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 21°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 23°C, parçalı ve az bulutlu
Balıkesir: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne: 26°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 21°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 23°C, parçalı ve az bulutlu
EGE
Genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
Afyonkarahisar: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 28°C, az bulutlu
İzmir: 28°C, az bulutlu
Muğla: 27°C, az bulutlu
Afyonkarahisar: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 28°C, az bulutlu
İzmir: 28°C, az bulutlu
Muğla: 27°C, az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu; Adana ve Osmaniye çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 29°C, parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 27°C, az bulutlu
Hatay: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta: 26°C, az bulutlu
Adana: 29°C, parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 27°C, az bulutlu
Hatay: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta: 26°C, az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 27°C, az bulutlu
Nevşehir: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Ankara: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 27°C, az bulutlu
Nevşehir: 25°C, parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu; bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.
Bolu: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah kıyı kesimleri, öğle saatlerinde il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bolu: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah kıyı kesimleri, öğle saatlerinde il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu; Amasya çevreleri ile kıyı illerinin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Amasya: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu; Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Kars: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 20°C, parçalı ve az bulutlu
Erzurum: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Kars: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 20°C, parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.
Diyarbakır: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Mardin: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Siirt: 33°C, parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: 34°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Mardin: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Siirt: 33°C, parçalı ve az bulutlu