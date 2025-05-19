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Manisa'da baharın habercisi gelincikler açtı, doğa kırmızıya büründü
Manisa'da baharın habercisi gelincikler açtı, doğa kırmızıya büründü
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Kula ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte doğa renklendi. Eski Selendi yolu üzerindeki geniş alanlar, nisan sonu itibarıyla açmaya başlayan... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, manisa, gelincik

Manisa'da baharın habercisi gelincikler açtı, doğa kırmızıya büründü

14:32 19.05.2025
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Manisa'nın Kula ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte doğa renklendi. Eski Selendi yolu üzerindeki geniş alanlar, nisan sonu itibarıyla açmaya başlayan gelincik çiçekleriyle adeta kırmızıya boyandı.
© AA / Kamil Altıparmak

Manisa’nın Kula ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlandı, tarlalar ve yol kenarları gelinciklerle bezendi.

Manisa’nın Kula ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlandı, tarlalar ve yol kenarları gelinciklerle bezendi. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Kamil Altıparmak

Manisa’nın Kula ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte doğa canlandı, tarlalar ve yol kenarları gelinciklerle bezendi.

© AA / Kamil Altıparmak

Yol kenarlarını süsleyen bu zarif çiçekler, bölgeden geçen vatandaşların ilgisini çekerken, doğa tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi.

Yol kenarlarını süsleyen bu zarif çiçekler, bölgeden geçen vatandaşların ilgisini çekerken, doğa tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Kamil Altıparmak

Yol kenarlarını süsleyen bu zarif çiçekler, bölgeden geçen vatandaşların ilgisini çekerken, doğa tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi.

© AA / Kamil Altıparmak

Gelincik (Papaver rhoeas), özellikle ilkbahar aylarında tarla, yol kenarı ve kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen, kısa ömürlü ama göz alıcı bir kır çiçeğidir.

Gelincik (Papaver rhoeas), özellikle ilkbahar aylarında tarla, yol kenarı ve kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen, kısa ömürlü ama göz alıcı bir kır çiçeğidir. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Kamil Altıparmak

Gelincik (Papaver rhoeas), özellikle ilkbahar aylarında tarla, yol kenarı ve kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen, kısa ömürlü ama göz alıcı bir kır çiçeğidir.

© AA / Kamil Altıparmak

Kırmızı renkli, ince yapraklı çiçekleriyle tanınır. Genellikle buğday tarlalarında görülse de boş arazilerde ve dağ eteklerinde de yaygındır.

Kırmızı renkli, ince yapraklı çiçekleriyle tanınır. Genellikle buğday tarlalarında görülse de boş arazilerde ve dağ eteklerinde de yaygındır. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Kamil Altıparmak

Kırmızı renkli, ince yapraklı çiçekleriyle tanınır. Genellikle buğday tarlalarında görülse de boş arazilerde ve dağ eteklerinde de yaygındır.

© AA / Kamil Altıparmak

Anadolu kültüründe sevdanın, hüznün ve özgürlüğün sembolü olarak da bilinen gelincikler, baharın gelişini müjdeleyen en zarif doğa göstergelerinden biri olarak kabul edilir.

Anadolu kültüründe sevdanın, hüznün ve özgürlüğün sembolü olarak da bilinen gelincikler, baharın gelişini müjdeleyen en zarif doğa göstergelerinden biri olarak kabul edilir. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Kamil Altıparmak

Anadolu kültüründe sevdanın, hüznün ve özgürlüğün sembolü olarak da bilinen gelincikler, baharın gelişini müjdeleyen en zarif doğa göstergelerinden biri olarak kabul edilir.

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