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Medvedev: Ukrayna'nın devlet yapısını korumak için son şansı
Medvedev: Ukrayna'nın devlet yapısını korumak için son şansı
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın askeri eylemlerin ardından devlet yapısını korumak için son bir şansının olduğunu ifade... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
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St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda konuşan Medvedev, Ukrayna'nın askeri eylemlerin ardından bir tür devlet yapısını korumak ve barışçıl kalkınma fırsatı elde etmek için son bir şansının olduğunu söyledi.Medvedev, “Pek hoşlanmadığımız bilinen mevcut Ukrayna, içinde var olan siyasi rejimi kastediyorum, yine de belirli koşullar altında, askeri eylemlerin sona ermesinin ardından, bir tür devlet yapısı veya uluslararası tüzel kişiliğini korumak ve barışçıl bir kalkınma fırsatı elde etmek için son bir şansa sahip” dedi.Medvedev’in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, rusya, ukrayna, kiev, st. petersburg, nato, abd, dünya bankası, imf, hitler, sovyetler birliği
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, rusya, ukrayna, kiev, st. petersburg, nato, abd, dünya bankası, imf, hitler, sovyetler birliği

Medvedev: Ukrayna'nın devlet yapısını korumak için son şansı

17:57 20.05.2025
© Sputnik / Павел БедняковRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın askeri eylemlerin ardından devlet yapısını korumak için son bir şansının olduğunu ifade etti.
St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda konuşan Medvedev, Ukrayna'nın askeri eylemlerin ardından bir tür devlet yapısını korumak ve barışçıl kalkınma fırsatı elde etmek için son bir şansının olduğunu söyledi.
Medvedev, “Pek hoşlanmadığımız bilinen mevcut Ukrayna, içinde var olan siyasi rejimi kastediyorum, yine de belirli koşullar altında, askeri eylemlerin sona ermesinin ardından, bir tür devlet yapısı veya uluslararası tüzel kişiliğini korumak ve barışçıl bir kalkınma fırsatı elde etmek için son bir şansa sahip” dedi.
Medvedev’in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
Ukrayna'da barış anlaşması imzalamaya yetkili kişilerin bulunmaması büyük bir sorun.
Ukrayna'da anayasaya uygun olarak anlaşmaya dair belgeleri imzalayabilecek kişiler bulunmalı; o zaman bu belgeler reddedilemeyecek.
Ukrayna ile imzalanması muhtemel bir belge üzerinde hala yapılması gereken çok iş var ve bunun hangi düzeyde imzalanabileceği duruma bağlı olacak.
Ukrayna krizi NATO'nun yıkıcı hareket tarzının doruk noktası haline geldi.
Rusya'da pek çok kişi, Kiev'in koşulsuz teslim olmasını diğer seçeneklerden daha çok tercih ediyor.
Dünya Bankası ve IMF'nin Ukrayna konusundaki eylemleri fiili olarak savaşın finansmanıdır.
Ukrayna ihtilafına müdahil olan tüm ülkeler barış sürecini engellemeyeceklerini taahhüt etmeli.
‘Gönüllüler Koalisyonu’ birliklerinin Ukrayna'da görünmesi, askeri bir tehdit olarak değerlendirilecek ve meşru bir hedef olarak kabul edilecektir.
ABD, UCM'deki ‘Lahey sahtekarlarının’ titreyen yanaklarını uyguladığı yaptırımlarıyla tokatlıyor.
Hitler'in ağır yenilgisine belirleyici katkı, kim ne derse desin, Sovyetler Birliği tarafından yapılmıştır.
Silahlı çatışmaların ve nükleer güçler arasındaki çatışmaların patlak vermesi nedeniyle insanlık küresel bir felaketin eşiğinde.
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