https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/medvedev-ukraynanin-devlet-yapisini-korumak-icin-son-sansi-1096371732.html

Medvedev: Ukrayna'nın devlet yapısını korumak için son şansı

Medvedev: Ukrayna'nın devlet yapısını korumak için son şansı

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın askeri eylemlerin ardından devlet yapısını korumak için son bir şansının olduğunu ifade... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T17:57+0300

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St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'nda konuşan Medvedev, Ukrayna'nın askeri eylemlerin ardından bir tür devlet yapısını korumak ve barışçıl kalkınma fırsatı elde etmek için son bir şansının olduğunu söyledi.Medvedev, “Pek hoşlanmadığımız bilinen mevcut Ukrayna, içinde var olan siyasi rejimi kastediyorum, yine de belirli koşullar altında, askeri eylemlerin sona ermesinin ardından, bir tür devlet yapısı veya uluslararası tüzel kişiliğini korumak ve barışçıl bir kalkınma fırsatı elde etmek için son bir şansa sahip” dedi.Medvedev’in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

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