https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/kopegi-motosikletin-arkasinda-surukleyen-surucu-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1096374665.html

Köpeği motosikletin arkasında sürükleyen sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı

Köpeği motosikletin arkasında sürükleyen sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ta motosikletin arkasına iple bağlanmış köpeğin sürüklendiği görüntüler sonrası başlatılan çalışmalarda yakalanan 18 yaşındaki sürücü yurtdışı... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T21:40+0300

2025-05-20T21:40+0300

2025-05-20T21:40+0300

türki̇ye

kahramanmaraş

i̇l jandarma komutanlığı

hayvan hakları

hayvana şiddet

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Kahramanmaraş'ta kaydedilen köpeğe şiddet görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Köpeği iple bağlayarak sürükleyen ve motosikleti kullanan 18 yaşındaki M. G. ve aracın arkasında bulunan 16 yaşındaki C.P. yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatıyla C.P. serbest bırakılırken, tescilsiz motosikletin sahibi ve sürücüsü M.G. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma suçlarından adli işlem başlatıldı.Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu gereğince toplam 38 bin 347 lira idari para cezası uygulanan M.G, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.Motosiklet ise mülkiyeti kamuya geçirilinceye kadar otoparka çekildi.

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türki̇ye

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kahramanmaraş, i̇l jandarma komutanlığı, hayvan hakları, hayvana şiddet