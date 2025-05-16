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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bilim-insanlari-acikladi-sarman-kediler-neden-genelde-erkek-1096264378.html
Bilim insanları açıkladı: Sarman kediler neden genelde erkek?
Bilim insanları açıkladı: Sarman kediler neden genelde erkek?
Sputnik Türkiye
Sarman kedilerin genellikle erkek olmasının sebebinin bu genin X kromozomunda taşınmasından kaynaklandığı açıklandı. Araştırmaya göre, erkek kedilerde tek X... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T03:16+0300
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Bilim insanları, sarman kedilerin genetik yapısını inceleyerek sarı-turuncu renklerin cinsiyetle bağlantılı olduğunu belirledi. Kyushu ve Stanford Üniversitelerinin araştırmasına göre, bu renklenme ARHGAP36 adlı genin X kromozomundaki bir eksiklik sonucu daha aktif hale gelmesiyle oluşuyor. Bilim insanları, erkeklerde tek X kromozomu olduğu için tek bir eksik parçanın kediyi tamamen sarıya çevirebildiğini, dişi kedilerde ise iki X kromozomu olması nedeniyle genellikle alacalı tüy desenlerinin oluştuğunu kaydetti.
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kedi, dişi, erkek
kedi, dişi, erkek

Bilim insanları açıkladı: Sarman kediler neden genelde erkek?

03:16 16.05.2025
© AAKedi, sarman
Kedi, sarman - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA
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Sarman kedilerin genellikle erkek olmasının sebebinin bu genin X kromozomunda taşınmasından kaynaklandığı açıklandı. Araştırmaya göre, erkek kedilerde tek X kromozomu bulunduğundan bu genin etkisi baskın hale geliyor ve kedi tamamen sarı olabiliyor. Dişi kedilerde iki X kromozomu bulunduğu için tüy renkleri genellikle alacalı oluyor.
Bilim insanları, sarman kedilerin genetik yapısını inceleyerek sarı-turuncu renklerin cinsiyetle bağlantılı olduğunu belirledi. Kyushu ve Stanford Üniversitelerinin araştırmasına göre, bu renklenme ARHGAP36 adlı genin X kromozomundaki bir eksiklik sonucu daha aktif hale gelmesiyle oluşuyor.
Bilim insanları, erkeklerde tek X kromozomu olduğu için tek bir eksik parçanın kediyi tamamen sarıya çevirebildiğini, dişi kedilerde ise iki X kromozomu olması nedeniyle genellikle alacalı tüy desenlerinin oluştuğunu kaydetti.
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
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