https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bilim-insanlari-acikladi-sarman-kediler-neden-genelde-erkek-1096264378.html

Bilim insanları açıkladı: Sarman kediler neden genelde erkek?

Bilim insanları açıkladı: Sarman kediler neden genelde erkek?

Sputnik Türkiye

Sarman kedilerin genellikle erkek olmasının sebebinin bu genin X kromozomunda taşınmasından kaynaklandığı açıklandı. Araştırmaya göre, erkek kedilerde tek X... 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T03:16+0300

2025-05-16T03:16+0300

2025-05-16T03:16+0300

yaşam

kedi

dişi

erkek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/12/1055649074_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d308769244c1c0c4431621ee1d14c1e9.jpg

Bilim insanları, sarman kedilerin genetik yapısını inceleyerek sarı-turuncu renklerin cinsiyetle bağlantılı olduğunu belirledi. Kyushu ve Stanford Üniversitelerinin araştırmasına göre, bu renklenme ARHGAP36 adlı genin X kromozomundaki bir eksiklik sonucu daha aktif hale gelmesiyle oluşuyor. Bilim insanları, erkeklerde tek X kromozomu olduğu için tek bir eksik parçanın kediyi tamamen sarıya çevirebildiğini, dişi kedilerde ise iki X kromozomu olması nedeniyle genellikle alacalı tüy desenlerinin oluştuğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/bebegi-olan-aileler-dikkat-bakanlik-iki-urunu-yasakladi-piyasadan-toplanmasina-karar-verdi-1096254518.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kedi, dişi, erkek