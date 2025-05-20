İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Ben başka siyasiler gibi 'Oraya gitmem, buraya gitmem' demem

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
07:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Atatürk devrimleri, Kurtuluş Savaşı ve kadınların rolü
09:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Günün öne çıkan başlıkları
13:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
14:09
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/iyi-parti-lideri-dervisoglu-ben-baska-siyasiler-gibi-oraya-gitmem-buraya-gitmem-demem--1096348384.html
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Ben başka siyasiler gibi 'Oraya gitmem, buraya gitmem' demem
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Ben başka siyasiler gibi 'Oraya gitmem, buraya gitmem' demem
Sputnik Türkiye
Terörsüz Türkiye ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Dervişoğlu kendisinin başka siyasi isimler gibi 'Oraya gitmem, buraya gitmem'... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T01:21+0300
2025-05-20T01:21+0300
poli̇ti̇ka
müsavat dervişoğlu
i̇yi̇ parti
i̇stanbul
terör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089902215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0353b92e05cd5a2b957f60891d10d043.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Habertürk TV'de Özel Röportaj programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Dervişoğlu, gündemin sıcak konularından 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'2024 yerel seçimlerinden biz büyük bir travmayla çıktık'Partisinde yaşanan istifa süreçlerine değinen Dervişoğlu, "2024 yerel seçimlerinden biz büyük bir travmayla çıktık ve dolayısıyla o travmanın oluşturduğu yaraları sarmak zamanımızı aldı. Küskünlerimiz vardı, o küskünlerimizle konuştuk. Gücenmişler vardı, beklentilerine karşılık bulamayanlar vardı. Onların tamamıyla konuştuk. Bizim yaşadıklarımızı başka bir siyasi parti yaşamış olsaydı siyasi ömrünün sonuna gelmesi muhtemeldi. Zaten siyasi rakiplerimizin de beklentisi buydu" şeklinde konuştu.Dervişoğlu, bir dönem İYİ Partinin siyasi ömrüne vade biçen çok sayıda siyasi, yorumcu ve gazetecinin olduğunu dile getirerek, "O süreçleri atlattık, geçirdiğimiz travmalar ve üzerimize kurgulanan oyunlar birbirimize kenetlenmemize vesile oldu diyebilirim. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı bu süreçte artık İYİ Partiye ihtiyaç duyulduğu herkesin ortak kabulünde olan bir husus" dedi.Geride bıraktıkları o netameli süreci artık bir siyasi şahlanış sürecine dönüştürebilmek için çabalarını sürdürdüklerini belirten Dervişoğlu, bu yolda emek sarf eden bütün partililere teşekkür etti.Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyarete ilişkin de konuşan İYİ Parti lideri "Bir haksızlık varsa, bir hukuksuzluk varsa kişiyi mağdur etmeden, hakkındaki soruşturmaların elbette ki yapılması ve suç varsa tevzi edilmesi hukuk devletini savunan bir vatandaş olarak benim de beklentimdir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/bakan-bayraktar-sirnak-artik-petrolun-baskenti-1096347573.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089902215_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_3d667dfa45f12530c76fbcff61dcea1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
müsavat dervişoğlu, i̇yi̇ parti, i̇stanbul, terör
müsavat dervişoğlu, i̇yi̇ parti, i̇stanbul, terör

İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Ben başka siyasiler gibi 'Oraya gitmem, buraya gitmem' demem

01:21 20.05.2025
© AA / Ahmet Serdar EserİYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA / Ahmet Serdar Eser
Abone ol
Terörsüz Türkiye ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Dervişoğlu kendisinin başka siyasi isimler gibi 'Oraya gitmem, buraya gitmem' demeyeceğini ancak örgütle bağlantılı olanlarla kamuoyunda kapalı kapılar ardında yapılan toplantılara dahil olmayacağını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Habertürk TV'de Özel Röportaj programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Dervişoğlu, gündemin sıcak konularından 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir kritik süreçte aslında ilk adımı Sayın Cumhurbaşkanı'nın atmasından bile rahatsız olmam. Yani ben başka siyasiler gibi 'Oraya gitmem, buraya gitmem.' demem. Ben gayet tabii Türkiye'nin en temel meselesiyle ilgili bir sır katipliğinde yapılacak bir toplantı da olmak üzere, devletin yetkilileriyle yaparım ama örgütle bağlantılı olanlarla ben kamuoyunda kapalı kapılar ardında yapılan toplantılara dahil olmam."

'2024 yerel seçimlerinden biz büyük bir travmayla çıktık'

Partisinde yaşanan istifa süreçlerine değinen Dervişoğlu, "2024 yerel seçimlerinden biz büyük bir travmayla çıktık ve dolayısıyla o travmanın oluşturduğu yaraları sarmak zamanımızı aldı. Küskünlerimiz vardı, o küskünlerimizle konuştuk. Gücenmişler vardı, beklentilerine karşılık bulamayanlar vardı. Onların tamamıyla konuştuk. Bizim yaşadıklarımızı başka bir siyasi parti yaşamış olsaydı siyasi ömrünün sonuna gelmesi muhtemeldi. Zaten siyasi rakiplerimizin de beklentisi buydu" şeklinde konuştu.
Dervişoğlu, bir dönem İYİ Partinin siyasi ömrüne vade biçen çok sayıda siyasi, yorumcu ve gazetecinin olduğunu dile getirerek, "O süreçleri atlattık, geçirdiğimiz travmalar ve üzerimize kurgulanan oyunlar birbirimize kenetlenmemize vesile oldu diyebilirim. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı bu süreçte artık İYİ Partiye ihtiyaç duyulduğu herkesin ortak kabulünde olan bir husus" dedi.
Geride bıraktıkları o netameli süreci artık bir siyasi şahlanış sürecine dönüştürebilmek için çabalarını sürdürdüklerini belirten Dervişoğlu, bu yolda emek sarf eden bütün partililere teşekkür etti.
Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyarete ilişkin de konuşan İYİ Parti lideri "Bir haksızlık varsa, bir hukuksuzluk varsa kişiyi mağdur etmeden, hakkındaki soruşturmaların elbette ki yapılması ve suç varsa tevzi edilmesi hukuk devletini savunan bir vatandaş olarak benim de beklentimdir" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
TÜRKİYE
Bakan Bayraktar: Şırnak, artık petrolün başkenti
Dün, 22:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала