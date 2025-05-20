https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/iyi-parti-lideri-dervisoglu-ben-baska-siyasiler-gibi-oraya-gitmem-buraya-gitmem-demem--1096348384.html
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Ben başka siyasiler gibi 'Oraya gitmem, buraya gitmem' demem
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Ben başka siyasiler gibi 'Oraya gitmem, buraya gitmem' demem
Sputnik Türkiye
Terörsüz Türkiye ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Dervişoğlu kendisinin başka siyasi isimler gibi 'Oraya gitmem, buraya gitmem'... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T01:21+0300
2025-05-20T01:21+0300
2025-05-20T01:21+0300
poli̇ti̇ka
müsavat dervişoğlu
i̇yi̇ parti
i̇stanbul
terör
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Habertürk TV'de Özel Röportaj programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Dervişoğlu, gündemin sıcak konularından 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'2024 yerel seçimlerinden biz büyük bir travmayla çıktık'Partisinde yaşanan istifa süreçlerine değinen Dervişoğlu, "2024 yerel seçimlerinden biz büyük bir travmayla çıktık ve dolayısıyla o travmanın oluşturduğu yaraları sarmak zamanımızı aldı. Küskünlerimiz vardı, o küskünlerimizle konuştuk. Gücenmişler vardı, beklentilerine karşılık bulamayanlar vardı. Onların tamamıyla konuştuk. Bizim yaşadıklarımızı başka bir siyasi parti yaşamış olsaydı siyasi ömrünün sonuna gelmesi muhtemeldi. Zaten siyasi rakiplerimizin de beklentisi buydu" şeklinde konuştu.Dervişoğlu, bir dönem İYİ Partinin siyasi ömrüne vade biçen çok sayıda siyasi, yorumcu ve gazetecinin olduğunu dile getirerek, "O süreçleri atlattık, geçirdiğimiz travmalar ve üzerimize kurgulanan oyunlar birbirimize kenetlenmemize vesile oldu diyebilirim. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı bu süreçte artık İYİ Partiye ihtiyaç duyulduğu herkesin ortak kabulünde olan bir husus" dedi.Geride bıraktıkları o netameli süreci artık bir siyasi şahlanış sürecine dönüştürebilmek için çabalarını sürdürdüklerini belirten Dervişoğlu, bu yolda emek sarf eden bütün partililere teşekkür etti.Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyarete ilişkin de konuşan İYİ Parti lideri "Bir haksızlık varsa, bir hukuksuzluk varsa kişiyi mağdur etmeden, hakkındaki soruşturmaların elbette ki yapılması ve suç varsa tevzi edilmesi hukuk devletini savunan bir vatandaş olarak benim de beklentimdir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/bakan-bayraktar-sirnak-artik-petrolun-baskenti-1096347573.html
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müsavat dervişoğlu, i̇yi̇ parti, i̇stanbul, terör
müsavat dervişoğlu, i̇yi̇ parti, i̇stanbul, terör
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Ben başka siyasiler gibi 'Oraya gitmem, buraya gitmem' demem
Terörsüz Türkiye ile ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan İYİ Parti lideri Dervişoğlu kendisinin başka siyasi isimler gibi 'Oraya gitmem, buraya gitmem' demeyeceğini ancak örgütle bağlantılı olanlarla kamuoyunda kapalı kapılar ardında yapılan toplantılara dahil olmayacağını söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Habertürk TV'de Özel Röportaj programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Dervişoğlu, gündemin sıcak konularından 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Böyle bir kritik süreçte aslında ilk adımı Sayın Cumhurbaşkanı'nın atmasından bile rahatsız olmam. Yani ben başka siyasiler gibi 'Oraya gitmem, buraya gitmem.' demem. Ben gayet tabii Türkiye'nin en temel meselesiyle ilgili bir sır katipliğinde yapılacak bir toplantı da olmak üzere, devletin yetkilileriyle yaparım ama örgütle bağlantılı olanlarla ben kamuoyunda kapalı kapılar ardında yapılan toplantılara dahil olmam."
'2024 yerel seçimlerinden biz büyük bir travmayla çıktık'
Partisinde yaşanan istifa süreçlerine değinen Dervişoğlu, "2024 yerel seçimlerinden biz büyük bir travmayla çıktık ve dolayısıyla o travmanın oluşturduğu yaraları sarmak zamanımızı aldı. Küskünlerimiz vardı, o küskünlerimizle konuştuk. Gücenmişler vardı, beklentilerine karşılık bulamayanlar vardı. Onların tamamıyla konuştuk. Bizim yaşadıklarımızı başka bir siyasi parti yaşamış olsaydı siyasi ömrünün sonuna gelmesi muhtemeldi. Zaten siyasi rakiplerimizin de beklentisi buydu" şeklinde konuştu.
Dervişoğlu, bir dönem İYİ Partinin siyasi ömrüne vade biçen çok sayıda siyasi, yorumcu ve gazetecinin olduğunu dile getirerek, "O süreçleri atlattık, geçirdiğimiz travmalar ve üzerimize kurgulanan oyunlar birbirimize kenetlenmemize vesile oldu diyebilirim. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı bu süreçte artık İYİ Partiye ihtiyaç duyulduğu herkesin ortak kabulünde olan bir husus" dedi.
Geride bıraktıkları o netameli süreci artık bir siyasi şahlanış sürecine dönüştürebilmek için çabalarını sürdürdüklerini belirten Dervişoğlu, bu yolda emek sarf eden bütün partililere teşekkür etti.
Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyarete ilişkin de konuşan İYİ Parti lideri "Bir haksızlık varsa, bir hukuksuzluk varsa kişiyi mağdur etmeden, hakkındaki soruşturmaların elbette ki yapılması ve suç varsa tevzi edilmesi hukuk devletini savunan bir vatandaş olarak benim de beklentimdir" dedi.