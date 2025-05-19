https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/bakan-bayraktar-sirnak-artik-petrolun-baskenti-1096347573.html
Bakan Bayraktar: Şırnak, artık petrolün başkenti
Bakan Bayraktar: Şırnak, artık petrolün başkenti
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' programında Gabar’daki günlük petrol üretiminin 81 bin... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T22:41+0300
2025-05-19T22:41+0300
2025-05-19T22:41+0300
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Bakan Bayraktar, Şırnak'ta düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi.Gabar’da yapılan petrol üretiminin Türkiye’nin enerjide bağımsızlık yolculuğunun simgesi haline geldiğini belirten Bayraktar, günlük üretimin 81 bin varile ulaştığını duyurdu. Bakan, Gabar'ın istihdam kapısı haline geldiğine değinerek şu ifadeleri kullandı:Doğalgazda yüzde 70, elektrikte yüzde 50 devlettenFaturaların devlet tarafından karşılanan kısmına değinen Bakan Bayraktar ''Bakın bugün devlet olarak 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yaklaşık 1 trilyon liralık bir elektrik ve doğal gaz desteğini vatandaşlarımıza sunduk. Doğal gazda faturaların yüzde 70'ini devlet olarak biz karşılıyoruz, hazinemiz karşılıyor. Elektrikte faturanın yaklaşık yüzde 50'sini devlet olarak biz karşılıyoruz. İnşallah Sakarya gaz sahasında ürettiğimiz doğal gaz gelirleri Gabar'da, Diyarbakır'da, Batman'da, Adıyaman'da, Trakya'da ürettiğimiz petrol gelirleriyle beraber hazinemiz daha güçlü olacak'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/bakan-bayraktar-karadenizdeki-yeni-dogal-gaz-kesfi-tum-hanelere-35-yil-yetecek-duzeyde-1096307073.html
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şırnak, bayraktar, alparslan bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğal kaynaklar, doğal gaz, petrol, petrol rafinerisi, petrol üretimi, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol havzası
şırnak, bayraktar, alparslan bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, doğal kaynaklar, doğal gaz, petrol, petrol rafinerisi, petrol üretimi, küresel petrol talebi, petrol boru hattı, petrol havzası
Bakan Bayraktar: Şırnak, artık petrolün başkenti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması' programında Gabar’daki günlük petrol üretiminin 81 bin varile ulaştığını açıkladı. Bayraktar, Şırnak'ın artık petrolün başkenti olduğunu ifade etti.
Bakan Bayraktar, Şırnak'ta düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi.
Gabar’da yapılan petrol üretiminin Türkiye’nin enerjide bağımsızlık yolculuğunun simgesi haline geldiğini belirten Bayraktar, günlük üretimin 81 bin varile ulaştığını duyurdu. Bakan, Gabar'ın istihdam kapısı haline geldiğine değinerek şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Şırnak'ta, Gabar'da tarih yazıyor. Zira biz aslında 'Terörsüz Türkiye'nin ilk örneklerini Gabar'da petrol arama ve üretim projesiyle bundan birkaç yıl önce uygulamaya koyduk. Bir dönem adı terörle anılan, gidilemez, girilemez denilen yerlerde 2019 yılında başladığımız sismik çalışmalar 2021 yılında meyvesini verdi ve ülkemizin Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini Gabar'da gerçekleştirdik. Bugün günlük 81 bin varil üretime ulaştık. Bugün artık Şırnak adeta petrolün başkenti. Özellikle Irak-Türkiye- Ceyhan boru hattıyla sadece Türkiye'nin değil dünya petrol piyasaları için hakikaten önemli bir yer. Onun için Şırnak petrol ile büyümeye, petrol ile gelişmeye, kalkınmaya bundan sonra da devam edecek. Türkiye, 7 sene önce Türkiye Petrollerinin 36 bin varil petrol ürettiği bir noktadan bugün sadece Gabar'da 81 bin varil petrol üretir hale geldi. İnşallah üretimimizi daha da artıracağız. Gabar'daki petrol aslında milyonlarca yıldır Gabar Dağı'nın altında duruyordu ama aramadığınız zaman bulma şansınız yok. Bulduğunuz petrolü de üretmeniz icap ediyor. Çok şükür kararlılıkla, inançla, ısrarla bu faaliyetlere devam ettik. Türkiye bütün kurumlarıyla ama özellikle milletimiz ve başta Şırnak halkı olmak üzere, arkamızda çok güçlü bir şekilde durdular, onların hayır dualarını her zaman arkamızda hissettik ve bu sayede de bu neticeleri aldık. Şimdi artık Gabar istihdam kapısı oldu.
Doğalgazda yüzde 70, elektrikte yüzde 50 devletten
Faturaların devlet tarafından karşılanan kısmına değinen Bakan Bayraktar ''Bakın bugün devlet olarak 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yaklaşık 1 trilyon liralık bir elektrik ve doğal gaz desteğini vatandaşlarımıza sunduk. Doğal gazda faturaların yüzde 70'ini devlet olarak biz karşılıyoruz, hazinemiz karşılıyor. Elektrikte faturanın yaklaşık yüzde 50'sini devlet olarak biz karşılıyoruz. İnşallah Sakarya gaz sahasında ürettiğimiz doğal gaz gelirleri Gabar'da, Diyarbakır'da, Batman'da, Adıyaman'da, Trakya'da ürettiğimiz petrol gelirleriyle beraber hazinemiz daha güçlü olacak'' dedi.