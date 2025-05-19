Bakan Bayraktar: Şırnak, artık petrolün başkenti

Türkiye Şırnak'ta, Gabar'da tarih yazıyor. Zira biz aslında 'Terörsüz Türkiye'nin ilk örneklerini Gabar'da petrol arama ve üretim projesiyle bundan birkaç yıl önce uygulamaya koyduk. Bir dönem adı terörle anılan, gidilemez, girilemez denilen yerlerde 2019 yılında başladığımız sismik çalışmalar 2021 yılında meyvesini verdi ve ülkemizin Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini Gabar'da gerçekleştirdik. Bugün günlük 81 bin varil üretime ulaştık. Bugün artık Şırnak adeta petrolün başkenti. Özellikle Irak-Türkiye- Ceyhan boru hattıyla sadece Türkiye'nin değil dünya petrol piyasaları için hakikaten önemli bir yer. Onun için Şırnak petrol ile büyümeye, petrol ile gelişmeye, kalkınmaya bundan sonra da devam edecek. Türkiye, 7 sene önce Türkiye Petrollerinin 36 bin varil petrol ürettiği bir noktadan bugün sadece Gabar'da 81 bin varil petrol üretir hale geldi. İnşallah üretimimizi daha da artıracağız. Gabar'daki petrol aslında milyonlarca yıldır Gabar Dağı'nın altında duruyordu ama aramadığınız zaman bulma şansınız yok. Bulduğunuz petrolü de üretmeniz icap ediyor. Çok şükür kararlılıkla, inançla, ısrarla bu faaliyetlere devam ettik. Türkiye bütün kurumlarıyla ama özellikle milletimiz ve başta Şırnak halkı olmak üzere, arkamızda çok güçlü bir şekilde durdular, onların hayır dualarını her zaman arkamızda hissettik ve bu sayede de bu neticeleri aldık. Şimdi artık Gabar istihdam kapısı oldu.