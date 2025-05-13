Metrobüs kazaları neden arttı? Sebep yorgun sürücüler mi yoksa 2 milyon kilometreyi aşan yorgun araçlar mı?
© Cemal YurttaşMetrobüs kaza
© Cemal Yurttaş
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İstanbul'da özellikle son dönemde art arda yaşanan metrobüs kazalarının sebepleri araştırılıyor. Sebebin yoğun çalışan ve yorgun olan sürücüler olduğunu iddia eden de var, metrobüslerin kullanım sınırlarının aşıldığını söyleyen de. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı çözüm önerilerini anlattı.
İstanbul'da son olarak Beylikdüzü'nde metrobüs kazası meydana geldi ve 1 kişi hayatını kaybetti. Ancak son zamanlarda art arda yaşanan trafik kazaları dikkatleri bir kez daha, her gün milyonlarca insanın kullandığı metrobüslere çekti.
Metrobüs kazaları neden arttı?
Hürriyet'e konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, metrobüslerin kullanım kapasitesini anlattı.
'Proje 300 bin kişi içindi, şimdi 1 milyonu aştı'
“Başlangıçta bu sistemi günlük 300-400 bin yolcu kapasitesine göre planlamıştık. Ancak zamanla gördük ki, metrobüs sistemi İstanbul’un toplu ulaşımında hayati bir rol üstlendi. Günlük 1 milyonu aşkın yolcuya hizmet vererek, şehirdeki toplu taşımanın yaklaşık yüzde 20’sini karşılar hale geldi”
'Bazı metrobüsler 2 milyon kilometrede'
“Metrobüs filosunun ciddi anlamda yaşlandığını artık net bir şekilde görüyoruz” diyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Filodaki 600’ün üzerindeki aracın büyük çoğunluğu 9 yaşın üzerinde. En önemli sorun ise bazı araçların 2 milyon kilometreye ulaşmış olması. Bu rakam, bir toplu taşıma aracı için oldukça yüksek bir kullanım süresine işaret ediyor” dedi.
Bu araçların düzenli olarak periyodik bakımlardan geçtiğini de söyleyen Prof. Dr. Ilıcalı, “Ancak kilometre seviyesi bu noktaya geldiğinde, özellikle fren sistemleri, motor yanma performansı ve genel güvenlik açısından ciddi riskler doğurabiliyor. Bu da artık sadece yaş değil, kullanım ömrü bakımından da filonun yenilenmesi gerektiğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
Bu araçların düzenli olarak periyodik bakımlardan geçtiğini de söyleyen Prof. Dr. Ilıcalı, “Ancak kilometre seviyesi bu noktaya geldiğinde, özellikle fren sistemleri, motor yanma performansı ve genel güvenlik açısından ciddi riskler doğurabiliyor. Bu da artık sadece yaş değil, kullanım ömrü bakımından da filonun yenilenmesi gerektiğini ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
'Kapasite üzerinde yolcu alması gerginlik de getiriyor'
Kapasite üzerinde yolcu taşınmasının, konfor koşullarını ortadan kaldırmasının yanı sıra kaza riskini de artırdığını belirten Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Araç içinde adım atacak yerin kalmaması, sürücüyle yolcular arasındaki iletişimin artması ve zaman zaman yolcular arasında yaşanan tartışma ya da kavgaların medyaya da yansıdığını görüyoruz. Tüm bu durumlar, sürücülerde ciddi dikkat dağınıklığına yol açıyor. Bu da hem sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor hem de yolcular açısından riskli ve stresli bir ulaşım ortamı oluşturuyor” dedi.
'Yol hipnozu yaşıyorlar'
Sürücülerin zaman zaman dikkatsiz davranabildiğini de söyleyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Hatta dalgınlıkla kısa süreli bilinç kaybı yaşayabildikleri de oluyor. Bu durum kimi zaman ‘yol hipnozu’ olarak da adlandırılan, sürücünün farkında olmadan otomatik bir şekilde araç kullanmaya devam ettiği tehlikeli bir duruma dönüşebiliyor. Böyle bir tablo, özellikle yoğun yolcu taşıyan metrobüs hattı gibi sistemlerde ciddi kazalara yol açabilecek riskler barındırıyor” ifadelerini kullandı.