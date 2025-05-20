https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/imamoglunun-kayip-olarak-aranan-cep-telefonu-bulundu-telefon-emniyette-incelemeye-alindi-1096375018.html
İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu bulundu: Telefon emniyette incelemeye alındı
İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu bulundu: Telefon emniyette incelemeye alındı
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayıp olduğu ve arandığı açıklanan cep telefonu bulundu. Bir eve düzenlenen... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T22:37+0300
2025-05-20T22:37+0300
2025-05-20T22:38+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
cep telefonu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonunun bulunduğu açıklandı.Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/chp-kurultayi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-ekrem-imamoglu-dahil-51-kisinin-kayitlari-istendi-1096244572.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, cep telefonu
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, cep telefonu
İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu bulundu: Telefon emniyette incelemeye alındı
22:37 20.05.2025 (güncellendi: 22:38 20.05.2025)
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayıp olduğu ve arandığı açıklanan cep telefonu bulundu. Bir eve düzenlenen operasyonla bulunan telefonun emniyette incelemeye alındığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonunun bulunduğu açıklandı.
Cep telefonunun emniyette incelemeye alındığı belirtildi.