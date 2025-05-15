https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/chp-kurultayi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-ekrem-imamoglu-dahil-51-kisinin-kayitlari-istendi-1096244572.html
CHP kurultayı soruşturmasında yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin kayıtları istendi
CHP kurultayı soruşturmasında yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin kayıtları istendi
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullanıldığı” iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında Ekrem... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T12:18+0300
2025-05-15T12:18+0300
2025-05-15T12:18+0300
türki̇ye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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kayıt
ekrem i̇mamoğlu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir adım attı. Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi çerçevesinde yürütülen süreçte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yazı gönderilerek 51 kişiye ait iletişim kayıtlarının dosyaya dahil edilmesi talep edildi.İmamoğlu, Tugay ve Çelik listedeSoruşturma kapsamında iletişim kayıtları talep edilen isimler arasında, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bulunuyor. İlgili talep, bu kişilerin 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki arama, aranma, SMS ve baz istasyonu konum bilgilerini kapsıyor.115 kişi şüpheli olarak i̇fade verdiSoruşturma kapsamında bugüne kadar 36 kişinin tanıklığına başvuruldu, ayrıca 115 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Başsavcılığın bu süreci derinleştirerek iletişim kayıtları üzerinden delil taramasına yöneldiği görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/chp-kurultayi-davasinda-kilicdaroglu-magdur-sifatiyla-ifade-verecek-1096064943.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay, kayıt, ekrem i̇mamoğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay, kayıt, ekrem i̇mamoğlu
CHP kurultayı soruşturmasında yeni gelişme: Ekrem İmamoğlu dahil 51 kişinin kayıtları istendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullanıldığı” iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay ve Özgür Çelik’in de bulunduğu 51 kişinin bir yıla ait iletişim kayıtlarının incelenmesini talep etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bir adım attı. Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi çerçevesinde yürütülen süreçte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yazı gönderilerek 51 kişiye ait iletişim kayıtlarının dosyaya dahil edilmesi talep edildi.
İmamoğlu, Tugay ve Çelik listede
Soruşturma kapsamında iletişim kayıtları talep edilen isimler arasında, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bulunuyor. İlgili talep, bu kişilerin 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki arama, aranma, SMS ve baz istasyonu konum bilgilerini kapsıyor.
115 kişi şüpheli olarak i̇fade verdi
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 36 kişinin tanıklığına başvuruldu, ayrıca 115 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Başsavcılığın bu süreci derinleştirerek iletişim kayıtları üzerinden delil taramasına yöneldiği görülüyor.