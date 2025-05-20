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İBB'ye 3. dalga soruşturma: 22 kişi için gözaltı kararı
İBB'ye 3. dalga soruşturma: 22 kişi için gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin ihalelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 22 kişi için gözaltı... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T09:15+0300
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
soruşturma
i̇stanbul başsavcılığı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde 'usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde' yer aldıkları iddiasıyla 22 İBB personeli ile şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.Soruşturma kapsamında İBB Basın ve Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin dahil 22'si İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Taner Çetin kimdir?İBB Basın ve Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yapan Taner Çetin, 1962’de Silivri’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Silivri’de tamamladı. 1989 yılında Silivri Belediyesinde Kültür Müdürü olarak göreve başladı. 1996 yılında belediyedeki görevi esnasında bölgenin ilk radyosu olan Marmara Radyo TV’de yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1996-1999 yılları arasında işletmecilik yapan Çetin, 1999 yılında Avcılar Belediyesi Kültür Müdürü olarak göreve başladı. 2014 yılı Aralık ayı itibarıyla Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Çetin, 2017 yılı itibarı ile Kültür İşleri Müdürlüğü görevini de yürütmeye başladı. 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Kültürel Etkinlikler Şube Müdürü olarak göreve başlamış, 2021 yılında ise Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), soruşturma, i̇stanbul başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, taner çetin
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), soruşturma, i̇stanbul başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, taner çetin

İBB'ye 3. dalga soruşturma: 22 kişi için gözaltı kararı

09:15 20.05.2025 (güncellendi: 10:12 20.05.2025)
© AAibb
ibb - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin ihalelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 22 kişi için gözaltı kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde 'usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde' yer aldıkları iddiasıyla 22 İBB personeli ile şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında İBB Basın ve Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin dahil 22'si İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Taner Çetin kimdir?

© FotoğrafTaner Çetin
İBB'ye 3. dalga soruşturma: 22 kişi için gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
Taner Çetin
© Fotoğraf
İBB Basın ve Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yapan Taner Çetin, 1962’de Silivri’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Silivri’de tamamladı.
1989 yılında Silivri Belediyesinde Kültür Müdürü olarak göreve başladı. 1996 yılında belediyedeki görevi esnasında bölgenin ilk radyosu olan Marmara Radyo TV’de yönetim kurulu üyeliği yaptı.
1996-1999 yılları arasında işletmecilik yapan Çetin, 1999 yılında Avcılar Belediyesi Kültür Müdürü olarak göreve başladı. 2014 yılı Aralık ayı itibarıyla Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten Çetin, 2017 yılı itibarı ile Kültür İşleri Müdürlüğü görevini de yürütmeye başladı.
2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Kültürel Etkinlikler Şube Müdürü olarak göreve başlamış, 2021 yılında ise Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı olarak atanmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
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