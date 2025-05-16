İBB İtfaiye Başkanı Remzi Albayrak: Büyük bir deprem olduğu takdirde şehir dışından yardım gelmeli, başka yolu yok'

Problem nerede? Problem şu: 4 bin 470 personelimiz deprem sırasında bir taraftan yangınlara müdahale ederken aynı zamanda enkazlara da müdahale edecek, arama kurtarma çalışmalarına da katılacak. Ama 6 Şubat Depremi bize şunu öğretti: İtfaiye binaları depremde araçların ve personellerin üstüne çöktü. Ne araçlar çıkabildi ne itfaiyeciler. Çıkabilenler de psikolojik olarak müdahale edecek durumda değildi.

Çünkü itfaiye personeli de depremi yaşayacak, ayrıca aileleri de söz konusu olacak. Büyük kısmımız hayatını kaybedecek, kalanlar kendine bile gelemeyecek. İstanbul’da büyük bir deprem olduğu takdirde bize şehir dışından yardım gelmeli, başka yolu yok Biz maalesef öyle bir durumda ilk 2-3 gün müdahale edemeyeceğiz. Hatay’a da yardım şehir dışından gelmişti.