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İBB İtfaiye Başkanı Remzi Albayrak: Büyük bir deprem olduğu takdirde şehir dışından yardım gelmeli, başka yolu yok'
İBB İtfaiye Başkanı Remzi Albayrak: Büyük bir deprem olduğu takdirde şehir dışından yardım gelmeli, başka yolu yok'
Sputnik Türkiye
İBB İtfaiye Başkanı Remzi Albayrak, İstanbul'da olası bir büyük deprem durumunda şehir dışından yardım gelmesinin şart olduğunu dile getirdi. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb i̇tfaiye başkanı remzi albayrak
i̇stanbul depremi
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İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan deprem sonrasında akıllarda daha büyük bir deprem olursa sorusu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanı Remzi Albayrak olası büyük İstanbul depremine ilişkin konuştu ve 'Personelimiz de depremi yaşayacak. Birçoğu dayanıksız binalarda oturuyor. Enkaz altında kalanlar olacak. Ailelerini kaybedenler olacak. Bu nedenle büyük bir depremde ilk 2-3 gün müdahale edemeyeceğimizi biliyoruz" açıklaması yaptı. Albayrak, "İstanbul’da büyük bir deprem olduğu takdirde bize şehir dışından yardım gelmeli, başka yolu yok" dedi. 2-3 gün müdahale edemeyeceğizGazete Oksijen'e konuşan Albayrak, şehirdeki itfaiyeci sayısının kritik seviyede yetersiz olduğuna dikkat çekerken, şu anda 4 bin 700 personelin görev yaptığını dile getirdi. Albayrak şunları söyledi:
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remzi albayrak, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb i̇tfaiye başkanı remzi albayrak, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi
remzi albayrak, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb i̇tfaiye başkanı remzi albayrak, i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi

İBB İtfaiye Başkanı Remzi Albayrak: Büyük bir deprem olduğu takdirde şehir dışından yardım gelmeli, başka yolu yok'

18:04 16.05.2025 (güncellendi: 18:11 16.05.2025)
© AAİstanbul itfaiyesi
İstanbul itfaiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA
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İBB İtfaiye Başkanı Remzi Albayrak, İstanbul'da olası bir büyük deprem durumunda şehir dışından yardım gelmesinin şart olduğunu dile getirdi.
İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan deprem sonrasında akıllarda daha büyük bir deprem olursa sorusu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanı Remzi Albayrak olası büyük İstanbul depremine ilişkin konuştu ve 'Personelimiz de depremi yaşayacak. Birçoğu dayanıksız binalarda oturuyor. Enkaz altında kalanlar olacak. Ailelerini kaybedenler olacak. Bu nedenle büyük bir depremde ilk 2-3 gün müdahale edemeyeceğimizi biliyoruz" açıklaması yaptı. Albayrak, "İstanbul’da büyük bir deprem olduğu takdirde bize şehir dışından yardım gelmeli, başka yolu yok" dedi.

2-3 gün müdahale edemeyeceğiz

Gazete Oksijen'e konuşan Albayrak, şehirdeki itfaiyeci sayısının kritik seviyede yetersiz olduğuna dikkat çekerken, şu anda 4 bin 700 personelin görev yaptığını dile getirdi. Albayrak şunları söyledi:

Problem nerede? Problem şu: 4 bin 470 personelimiz deprem sırasında bir taraftan yangınlara müdahale ederken aynı zamanda enkazlara da müdahale edecek, arama kurtarma çalışmalarına da katılacak. Ama 6 Şubat Depremi bize şunu öğretti: İtfaiye binaları depremde araçların ve personellerin üstüne çöktü. Ne araçlar çıkabildi ne itfaiyeciler. Çıkabilenler de psikolojik olarak müdahale edecek durumda değildi.

Çünkü itfaiye personeli de depremi yaşayacak, ayrıca aileleri de söz konusu olacak. Büyük kısmımız hayatını kaybedecek, kalanlar kendine bile gelemeyecek. İstanbul’da büyük bir deprem olduğu takdirde bize şehir dışından yardım gelmeli, başka yolu yok Biz maalesef öyle bir durumda ilk 2-3 gün müdahale edemeyeceğiz. Hatay’a da yardım şehir dışından gelmişti.

Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
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