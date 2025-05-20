https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/galatasaray-48-saatte-35-milyon-euroluk-satis-yapti-taraftar-5-yildiz-icin-magazaya-akin-etti-1096374784.html

Galatasaray, 48 Saatte 3.5 milyon Euro'luk satış yaptı: Taraftar 5 yıldız için mağazaya akın etti

Galatasaray, 48 Saatte 3.5 milyon Euro'luk satış yaptı: Taraftar 5 yıldız için mağazaya akın etti

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarını mağazacılık satışlarına yansıttı. 18 Mayıs'ta şampiyonluğu garantileyen kulüp, 5 yıldızlı ürünlerini... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T21:53+0300

2025-05-20T21:53+0300

2025-05-20T21:53+0300

spor

galatasaray

mağaza

satış

e-satış

perakende satış

satış fiyatı

forma

forma satışı

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096351989_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_7c3871d632ecbf5b58e88f9a88cad367.jpg

Galatasaray, şampiyonluğunu takip eden 48 saatte 250 binden fazla ürün satarak mağazacılıktan rekor gelir elde etti.Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray, sezonu çifte kupayla tamamladı. Şampiyonluğun garantilendiği 18 Mayıs Pazar gününe hazırlıklı giren kulüp, taraftarı için 5 yıldızlı ürünleri mağazalarında hızla satışa sundu. Sarı kırmızılı kulübe ait Mağazacılık AŞ, 48 saat içinde 7 farklı şampiyonluk tişörtü, forma, bayrak, atkı, şapka ve çeşitli hediyeliklerden oluşan 250 binden fazla ürün sattı. Bu satışlardan yaklaşık 3.5 milyon euro (155 milyon TL) ciro elde edildi. Kulüp, şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı Yenikapı için de özel mağaza hazırlıklarına başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/galatasaray-25-kez-sampiyon-sari-kirmizili-takim-formasina-5-yildizi-ekledi-1096321986.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, mağaza, satış, e-satış, perakende satış, satış fiyatı, forma, forma satışı, ekonomi, 5 yıldız