https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/galatasaray-48-saatte-35-milyon-euroluk-satis-yapti-taraftar-5-yildiz-icin-magazaya-akin-etti-1096374784.html
Galatasaray, 48 Saatte 3.5 milyon Euro'luk satış yaptı: Taraftar 5 yıldız için mağazaya akın etti
Galatasaray, 48 Saatte 3.5 milyon Euro'luk satış yaptı: Taraftar 5 yıldız için mağazaya akın etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarını mağazacılık satışlarına yansıttı. 18 Mayıs'ta şampiyonluğu garantileyen kulüp, 5 yıldızlı ürünlerini... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T21:53+0300
2025-05-20T21:53+0300
2025-05-20T21:53+0300
spor
galatasaray
mağaza
satış
e-satış
perakende satış
satış fiyatı
forma
forma satışı
ekonomi
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Galatasaray, şampiyonluğunu takip eden 48 saatte 250 binden fazla ürün satarak mağazacılıktan rekor gelir elde etti.Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray, sezonu çifte kupayla tamamladı. Şampiyonluğun garantilendiği 18 Mayıs Pazar gününe hazırlıklı giren kulüp, taraftarı için 5 yıldızlı ürünleri mağazalarında hızla satışa sundu. Sarı kırmızılı kulübe ait Mağazacılık AŞ, 48 saat içinde 7 farklı şampiyonluk tişörtü, forma, bayrak, atkı, şapka ve çeşitli hediyeliklerden oluşan 250 binden fazla ürün sattı. Bu satışlardan yaklaşık 3.5 milyon euro (155 milyon TL) ciro elde edildi. Kulüp, şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı Yenikapı için de özel mağaza hazırlıklarına başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/galatasaray-25-kez-sampiyon-sari-kirmizili-takim-formasina-5-yildizi-ekledi-1096321986.html
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galatasaray, mağaza, satış, e-satış, perakende satış, satış fiyatı, forma, forma satışı, ekonomi, 5 yıldız
galatasaray, mağaza, satış, e-satış, perakende satış, satış fiyatı, forma, forma satışı, ekonomi, 5 yıldız
Galatasaray, 48 Saatte 3.5 milyon Euro'luk satış yaptı: Taraftar 5 yıldız için mağazaya akın etti
Galatasaray, Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarını mağazacılık satışlarına yansıttı. 18 Mayıs'ta şampiyonluğu garantileyen kulüp, 5 yıldızlı ürünlerini satışa sunarak 48 saatte 250 binden fazla ürün sattı. Galatasaray Mağazacılık AŞ, bu sürede rekor gelir elde etti.
Galatasaray, şampiyonluğunu takip eden 48 saatte 250 binden fazla ürün satarak mağazacılıktan rekor gelir elde etti.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Galatasaray, sezonu çifte kupayla tamamladı. Şampiyonluğun garantilendiği 18 Mayıs Pazar gününe hazırlıklı giren kulüp, taraftarı için 5 yıldızlı ürünleri mağazalarında hızla satışa sundu.
Sarı kırmızılı kulübe ait Mağazacılık AŞ, 48 saat içinde 7 farklı şampiyonluk tişörtü, forma, bayrak, atkı, şapka ve çeşitli hediyeliklerden oluşan 250 binden fazla ürün sattı. Bu satışlardan yaklaşık 3.5 milyon euro (155 milyon TL) ciro elde edildi. Kulüp, şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı Yenikapı için de özel mağaza hazırlıklarına başladı.