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Fenomenler tanıttı, halk pişman oldu: Artık turist istemiyorlar
Fenomenler tanıttı, halk pişman oldu: Artık turist istemiyorlar
Sputnik Türkiye
İspanya'nın Balear Adaları yönetimi, yoğun turist baskı altındaki yerleri rahatlatmak için sosyal medya fenomenleriyle anlaştı. Ancak bu plan ters tepti ve... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T10:32+0300
2025-05-20T10:32+0300
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İspanya’da son yıllarda turistlere karşı protestolar büyürken turizmfobisi, İspanya’nın turistler için favori yerlerinde giderek artıyor. İspanyollar, aşırı kalabalık turistlerin yaşam maliyetlerini artırdığını, konut kiralarını yükselttiğini ve yerel kültürün kaybolduğunu savunuyor.Bunlardan bir yenisi ise Palma de Mallorca’nında içinde olduğu İspanya'nın Akdeniz’deki doğu sahiline yakın, özerk bölge olan Balear Adaları’ndan geldi.Balear Adaları'ndaki yetkililer, popüler destinasyonları tanıtmak için sosyal medya fenomenlerini kullanmayı bırakacaklarını ve "selfie turizminin" en güzel yerlerinden bazılarını mahvettiğini söyledi.Tüm hikaye Balear Adaları'ndaki yetkililerin aşırı turizm kalabalığını azaltmak için sosyal medya fenomenlerine başvurmasıyla başladı. Fenomenlerin, turistleri bölgenin daha az ziyaretçi alan başka yerlerine yönlendirerek favori yerlerdeki kalabalık baskısını azaltmayı amaçlayan yerel yönetim yetkilileri, amaçlarına ulaşamadı.Fenomenlerin tanıtımını takip eden turistler bu sefer bu az gidilen yerlere dolunca, bu bölgelerin zarar gördüğü açıklandı.Balear Adaları turizm departmanı basına yaptığı açıklamada "Amaçlananın tamamen tersi bir etki yarattı ve hükümetin turizmi kontrol altına alma politikasına ters düştü" dedi.100 kişilik bakir koya binlerce kişi dolduMayorka’da bakir bir koy olan Calo des Moro’ya fenomenlerin tanıtımıyla her gün binlerce kişi gelmeye başladı ancak koyun kapasitesi sadece 100 kişi. Yerel bir belediye başkanı geçen yaz bu bölgeye her gün 4 bin kişinin ve yaklaşık 1200 aracın geldiğini açıkladı.Sonuç, kirlilik, gürültü, aşırı kalabalık ve bakir koylarda aşırı atık ile birlikte huzursuz ve mutsuz yerel halk.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/vize-zorlugu-seyahat-kisitlamasi-derken-abddeki-yerlerin-kolay-gidilebilir-ayni-guzellikteki-1096332335.html
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balear adaları, palma de mallorca, mayorka, turizm, fenomen, i̇nternet fenomeni, fenomen, selfie
balear adaları, palma de mallorca, mayorka, turizm, fenomen, i̇nternet fenomeni, fenomen, selfie

Fenomenler tanıttı, halk pişman oldu: Artık turist istemiyorlar

10:32 20.05.2025
© AP Photo / Joan MateuFenomenler tanıttı, halk pişman oldu: Artık turist istemiyorlar
Fenomenler tanıttı, halk pişman oldu: Artık turist istemiyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Joan Mateu
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İspanya'nın Balear Adaları yönetimi, yoğun turist baskı altındaki yerleri rahatlatmak için sosyal medya fenomenleriyle anlaştı. Ancak bu plan ters tepti ve 'sakin cennet koyları' dolup taştı. Yerel halk artık turisti değil, huzuru istiyor. Tanıtım kampanyası ters tepti, yerel yönetimler 'selfie turizmine' dur dedi.
İspanya’da son yıllarda turistlere karşı protestolar büyürken turizmfobisi, İspanya’nın turistler için favori yerlerinde giderek artıyor. İspanyollar, aşırı kalabalık turistlerin yaşam maliyetlerini artırdığını, konut kiralarını yükselttiğini ve yerel kültürün kaybolduğunu savunuyor.
Bunlardan bir yenisi ise Palma de Mallorca’nında içinde olduğu İspanya'nın Akdeniz’deki doğu sahiline yakın, özerk bölge olan Balear Adaları’ndan geldi.
Balear Adaları'ndaki yetkililer, popüler destinasyonları tanıtmak için sosyal medya fenomenlerini kullanmayı bırakacaklarını ve "selfie turizminin" en güzel yerlerinden bazılarını mahvettiğini söyledi.
Tüm hikaye Balear Adaları'ndaki yetkililerin aşırı turizm kalabalığını azaltmak için sosyal medya fenomenlerine başvurmasıyla başladı. Fenomenlerin, turistleri bölgenin daha az ziyaretçi alan başka yerlerine yönlendirerek favori yerlerdeki kalabalık baskısını azaltmayı amaçlayan yerel yönetim yetkilileri, amaçlarına ulaşamadı.
Fenomenlerin tanıtımını takip eden turistler bu sefer bu az gidilen yerlere dolunca, bu bölgelerin zarar gördüğü açıklandı.
Balear Adaları turizm departmanı basına yaptığı açıklamada "Amaçlananın tamamen tersi bir etki yarattı ve hükümetin turizmi kontrol altına alma politikasına ters düştü" dedi.

100 kişilik bakir koya binlerce kişi doldu

Mayorka’da bakir bir koy olan Calo des Moro’ya fenomenlerin tanıtımıyla her gün binlerce kişi gelmeye başladı ancak koyun kapasitesi sadece 100 kişi. Yerel bir belediye başkanı geçen yaz bu bölgeye her gün 4 bin kişinin ve yaklaşık 1200 aracın geldiğini açıkladı.
Sonuç, kirlilik, gürültü, aşırı kalabalık ve bakir koylarda aşırı atık ile birlikte huzursuz ve mutsuz yerel halk.
Vize zorluğu, seyahat kısıtlaması derken ABD'deki yerlerin 'kolay gidilebilir' aynı güzellikteki benzerleri bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
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Vize zorluğu, seyahat kısıtlaması derken ABD'deki yerlerin 'kolay gidilebilir' aynı güzellikteki benzerleri bulundu
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