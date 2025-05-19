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Vize zorluğu, seyahat kısıtlaması derken ABD'deki yerlerin 'kolay gidilebilir' aynı güzellikteki benzerleri bulundu
Vize zorluğu, seyahat kısıtlaması derken ABD'deki yerlerin 'kolay gidilebilir' aynı güzellikteki benzerleri bulundu
Sputnik Türkiye
ABD’ye seyahat zorlaştı ama New York’un enerjisi, Las Vegas'ın ışıltısı ya da San Francisco’nun bohem ruhu başka şehirlerde hâlâ yaşanabilir. Amerikan... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T12:39+0300
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yaşam
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ABD'nin giriş kurallarındaki son sıkılaştırmalar sonrası Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler seyahat uyarılarını güncelledi. Sınırda gözaltılar, karmaşık sınır kontrolleri ve aksayan hava trafiği derken, gezginler rotalarını değiştirmeye başladı. ABD'de turistlerin ve gezginlerin en çok tercih ettiği yerlerin dünya genelindeki ucuz ve kolay seyahat edilebilir benzerleri listelendi. Sonuç olarak, Özgürlükler Ülkesi'ne gitmek isteyenler, ABD'nin manzaralarına, kültürel enerjisine ve sinematik atmosferine ilgi duyanlar için gözde turizm destinasyonları rehberi hazırlandı.Filmlerde New York'un dublörü olarak kullanılan kentToronto, mimarisi ve manzaraları ilefilm ve televizyonda New York'un dublörü olarak uzun süredir hizmet veriyor. Yürüyüş parkurları ve 400 dönümlük bir park olan High Park, Central Park'ın ihtişamını çağrıştırırken, CN Kulesi, Empire State Binası ile rekabet edebilecek bir ufuk manzarası sunar.Toronto'nun caddeleri, alışveriş mağazaları turistleri adeta Manhattan'a götürüyor. Dünya standartlarında müzeleri ve galerileri, alışveriş mekanları, farklı kültürlerin mutfakları ve benzersiz, yürüyerek gezilebilen mahalleleri ile Toronto, New York'u aratmıyor.Kovboyları ve uzak batı kültürü için ABD'ye gitmeye gerek yokABD'nin Montana ve Teksas gibi eyaletlerindeki kovboy kültürü, çiftlik konaklamaları ve at binme tatilleri isteyenlere Arjantin öneriliyor. Kovboy kültürünün en iyisini deneyimlemek için ABD'de olmanıza gerek yok. Arjantin'in gauchoları (kovboyları), turistlere geleneksel kovboy yaşam tarzı, uçsuz bucaksız çiftlik manzaraları, geleneksel asado (geleneksel barbekü) ve çeşitli estancia'larda (Arjantin gaucho çiftlikleri) deneyim sunuyor. Arjantin'in geleneksel et barbekü mutfağı ise dünya genelinde üst sıralarda yer alıyor. Bazı gezginler, Arjantin kovboy kültürünün ABD'den daha otantik olduğunu belirtiyor. Avrupa'nın ortasında Büyük Kanyon deneyimiUçsuz bucaksız derinlikteki Büyük Kanyon'u görmek isteyenler için Karadağ'daki Tara Nehri Geçidi sıkça bahsedilen turizm destinasyonları arasında gösteriliyor. Durmitor Milli Parkı'nda bulunan kanyon, turkuaz mavisi bir su şeridi tarafından oyulmuştur ve burada raftingçiler için heyecanlı bir deneyim sunuyor. San Farncisco yerine Cape TownÜnlü Golden Gate Köprüsü'ne, Silikon Vadisi'ne ve Alcatraz'a kadar, San Francisco, ABD'nin en ilgi çeken turizm destinasyonlarından biri. Ancak Güney Afrika'daki Cape Town'u görenler aradaki benzerliğe vurgu yapıyor. Nelson Mandela'nın bir zamanlar hapsedildiği Robben Adası artık bir müze ve Alcatraz gibi köpekbalıklarıyla dolu sularla çevrili. Cape Town plajında ​​San Francisco'da olduğu gibi deniz aslanları yok ama Boulder Plajı'nda yaşayan bir Afrika penguen kolonisi var.Cape Town'un şarap imalathaneleri, kıyı yürüyüş rotaları ve Masa Dağı'nda teleferik maceraları göz dolduruyor. Las Vegas'tan daha ışıltılısı var: MakaoAsya'nın kumar merkezi olan Macau, dünyanın kumarhane başkenti olarak bilinir. Çin özel idari bölgesinde yer alan Makao, ışıltısıyla Las Vegas'ı aratmıyor. Makao'ya gelen ziyaretçiler, tatil köyü tarzı lüks otellerin yanı sıra gösteriler ve kaliteli yemekler deneyimleyebilirler. Makao'da moda efsanesi tarafından tasarlanan beş yıldızlı bir otel olan dünyanın ilk Karl Lagerfeld Oteli bulunuyor.Miami veya Hawaii yerine ise Tayland'ın Phuket adaları veya Brezilya'nın plajları denizin en turkuazını sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/gocek-koylarinda-sakinlik-zamani-kaplumbagalar-icin-muzik-yasagi-basladi-1096266331.html
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las vegas, arjantin, new york, abd, central park, toronto, turizm
las vegas, arjantin, new york, abd, central park, toronto, turizm

Vize zorluğu, seyahat kısıtlaması derken ABD'deki yerlerin 'kolay gidilebilir' aynı güzellikteki benzerleri bulundu

12:39 19.05.2025
© FotoğrafVize zorluğu, seyahat kısıtlaması derken ABD'deki yerlerin 'kolay gidilebilir' aynı güzellikteki benzerleri bulundu
Vize zorluğu, seyahat kısıtlaması derken ABD'deki yerlerin 'kolay gidilebilir' aynı güzellikteki benzerleri bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© Fotoğraf
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ABD’ye seyahat zorlaştı ama New York’un enerjisi, Las Vegas'ın ışıltısı ya da San Francisco’nun bohem ruhu başka şehirlerde hâlâ yaşanabilir. Amerikan rüyasının alternatif rotaları hem daha ucuz hem de kolay seyahat özellikleriyle öne çıkıyor.
ABD'nin giriş kurallarındaki son sıkılaştırmalar sonrası Kanada, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler seyahat uyarılarını güncelledi. Sınırda gözaltılar, karmaşık sınır kontrolleri ve aksayan hava trafiği derken, gezginler rotalarını değiştirmeye başladı.
ABD'de turistlerin ve gezginlerin en çok tercih ettiği yerlerin dünya genelindeki ucuz ve kolay seyahat edilebilir benzerleri listelendi. Sonuç olarak, Özgürlükler Ülkesi'ne gitmek isteyenler, ABD'nin manzaralarına, kültürel enerjisine ve sinematik atmosferine ilgi duyanlar için gözde turizm destinasyonları rehberi hazırlandı.

Filmlerde New York'un dublörü olarak kullanılan kent

Toronto, mimarisi ve manzaraları ilefilm ve televizyonda New York'un dublörü olarak uzun süredir hizmet veriyor. Yürüyüş parkurları ve 400 dönümlük bir park olan High Park, Central Park'ın ihtişamını çağrıştırırken, CN Kulesi, Empire State Binası ile rekabet edebilecek bir ufuk manzarası sunar.
Toronto'nun caddeleri, alışveriş mağazaları turistleri adeta Manhattan'a götürüyor. Dünya standartlarında müzeleri ve galerileri, alışveriş mekanları, farklı kültürlerin mutfakları ve benzersiz, yürüyerek gezilebilen mahalleleri ile Toronto, New York'u aratmıyor.

Kovboyları ve uzak batı kültürü için ABD'ye gitmeye gerek yok

ABD'nin Montana ve Teksas gibi eyaletlerindeki kovboy kültürü, çiftlik konaklamaları ve at binme tatilleri isteyenlere Arjantin öneriliyor. Kovboy kültürünün en iyisini deneyimlemek için ABD'de olmanıza gerek yok.
Arjantin'in gauchoları (kovboyları), turistlere geleneksel kovboy yaşam tarzı, uçsuz bucaksız çiftlik manzaraları, geleneksel asado (geleneksel barbekü) ve çeşitli estancia'larda (Arjantin gaucho çiftlikleri) deneyim sunuyor.
Arjantin'in geleneksel et barbekü mutfağı ise dünya genelinde üst sıralarda yer alıyor. Bazı gezginler, Arjantin kovboy kültürünün ABD'den daha otantik olduğunu belirtiyor.

Avrupa'nın ortasında Büyük Kanyon deneyimi

Uçsuz bucaksız derinlikteki Büyük Kanyon'u görmek isteyenler için Karadağ'daki Tara Nehri Geçidi sıkça bahsedilen turizm destinasyonları arasında gösteriliyor.
Durmitor Milli Parkı'nda bulunan kanyon, turkuaz mavisi bir su şeridi tarafından oyulmuştur ve burada raftingçiler için heyecanlı bir deneyim sunuyor.

San Farncisco yerine Cape Town

Ünlü Golden Gate Köprüsü'ne, Silikon Vadisi'ne ve Alcatraz'a kadar, San Francisco, ABD'nin en ilgi çeken turizm destinasyonlarından biri. Ancak Güney Afrika'daki Cape Town'u görenler aradaki benzerliğe vurgu yapıyor.
Nelson Mandela'nın bir zamanlar hapsedildiği Robben Adası artık bir müze ve Alcatraz gibi köpekbalıklarıyla dolu sularla çevrili. Cape Town plajında ​​San Francisco'da olduğu gibi deniz aslanları yok ama Boulder Plajı'nda yaşayan bir Afrika penguen kolonisi var.
Cape Town'un şarap imalathaneleri, kıyı yürüyüş rotaları ve Masa Dağı'nda teleferik maceraları göz dolduruyor.

Las Vegas'tan daha ışıltılısı var: Makao

Asya'nın kumar merkezi olan Macau, dünyanın kumarhane başkenti olarak bilinir. Çin özel idari bölgesinde yer alan Makao, ışıltısıyla Las Vegas'ı aratmıyor.
Makao'ya gelen ziyaretçiler, tatil köyü tarzı lüks otellerin yanı sıra gösteriler ve kaliteli yemekler deneyimleyebilirler. Makao'da moda efsanesi tarafından tasarlanan beş yıldızlı bir otel olan dünyanın ilk Karl Lagerfeld Oteli bulunuyor.
Miami veya Hawaii yerine ise Tayland'ın Phuket adaları veya Brezilya'nın plajları denizin en turkuazını sunuyor.
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