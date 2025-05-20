Esenyurt'taki apartmanda çıkan yangında bir kadın 8'inci kattan aşağı atladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
07:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Atatürk devrimleri, Kurtuluş Savaşı ve kadınların rolü
09:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Günün öne çıkan başlıkları
13:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
14:09
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
DEM Parti heyeti, siyasi partileri ziyaret edecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Kasko fiyatları dibi gördü
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/esenyurttaki-apartmanda-cikan-yanginda-bir-kadin-8inci-kattan-asagi-atladi-1096349691.html
Esenyurt'taki apartmanda çıkan yangında bir kadın 8'inci kattan aşağı atladı
Esenyurt'taki apartmanda çıkan yangında bir kadın 8'inci kattan aşağı atladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta bir sitede çıkan yangında paniğe kapılarak 8'inci kattan aşağı atlayan kadın ağır yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T06:37+0300
2025-05-20T06:37+0300
türki̇ye
yangın
yangın söndürme
esenyurt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096349737_0:0:1224:688_1920x0_80_0_0_38d6599901da1c5d4ad0222df8056997.png
Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 11 katlı sitenin 8'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın esnasında evde bulunan 37 yaşındaki E.D. alevlerin arasında kalınca paniğe kapılarak kendini camdan boşluğa bıraktı.İtfaiyenin açtığı brandanın üstüne düştüğü belirtilen kadının ağır yaralandığı açıklandı. Yaralı E.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/diyarbakirda-supheli-yangin-kamyonetten-baba-ve-ogulun-cesedi-cikti-1096346066.html
türki̇ye
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/14/1096349737_0:0:1224:918_1920x0_80_0_0_f12aa995c6fd132fe1656043abcb7c79.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yangın, yangın söndürme, esenyurt
yangın, yangın söndürme, esenyurt

Esenyurt'taki apartmanda çıkan yangında bir kadın 8'inci kattan aşağı atladı

06:37 20.05.2025
© AAEsenyurt'taki apartmanda çıkan yangında bir kadın 8'inci kattan aşağı atladı
Esenyurt'taki apartmanda çıkan yangında bir kadın 8'inci kattan aşağı atladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Esenyurt'ta bir sitede çıkan yangında paniğe kapılarak 8'inci kattan aşağı atlayan kadın ağır yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 11 katlı sitenin 8'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın esnasında evde bulunan 37 yaşındaki E.D. alevlerin arasında kalınca paniğe kapılarak kendini camdan boşluğa bıraktı.
İtfaiyenin açtığı brandanın üstüne düştüğü belirtilen kadının ağır yaralandığı açıklandı. Yaralı E.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kamyonet - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
TÜRKİYE
Diyarbakır’da şüpheli yangın: Kamyonetten baba ve oğulun cesedi çıktı
Dün, 20:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала