https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/esenyurttaki-apartmanda-cikan-yanginda-bir-kadin-8inci-kattan-asagi-atladi-1096349691.html
Esenyurt'taki apartmanda çıkan yangında bir kadın 8'inci kattan aşağı atladı
Esenyurt'taki apartmanda çıkan yangında bir kadın 8'inci kattan aşağı atladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta bir sitede çıkan yangında paniğe kapılarak 8'inci kattan aşağı atlayan kadın ağır yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T06:37+0300
2025-05-20T06:37+0300
2025-05-20T06:37+0300
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Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 11 katlı sitenin 8'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın esnasında evde bulunan 37 yaşındaki E.D. alevlerin arasında kalınca paniğe kapılarak kendini camdan boşluğa bıraktı.İtfaiyenin açtığı brandanın üstüne düştüğü belirtilen kadının ağır yaralandığı açıklandı. Yaralı E.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/diyarbakirda-supheli-yangin-kamyonetten-baba-ve-ogulun-cesedi-cikti-1096346066.html
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yangın, yangın söndürme, esenyurt
yangın, yangın söndürme, esenyurt
Esenyurt'taki apartmanda çıkan yangında bir kadın 8'inci kattan aşağı atladı
İstanbul Esenyurt'ta bir sitede çıkan yangında paniğe kapılarak 8'inci kattan aşağı atlayan kadın ağır yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 11 katlı sitenin 8'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın esnasında evde bulunan 37 yaşındaki E.D. alevlerin arasında kalınca paniğe kapılarak kendini camdan boşluğa bıraktı.
İtfaiyenin açtığı brandanın üstüne düştüğü belirtilen kadının ağır yaralandığı açıklandı. Yaralı E.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.