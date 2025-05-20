https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/esenyurttaki-apartmanda-cikan-yanginda-bir-kadin-8inci-kattan-asagi-atladi-1096349691.html

Esenyurt'taki apartmanda çıkan yangında bir kadın 8'inci kattan aşağı atladı

Esenyurt'taki apartmanda çıkan yangında bir kadın 8'inci kattan aşağı atladı

Sputnik Türkiye

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede çıkan yangında paniğe kapılarak 8'inci kattan aşağı atlayan kadın ağır yaralanırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T06:37+0300

2025-05-20T06:37+0300

2025-05-20T06:37+0300

türki̇ye

yangın

yangın söndürme

esenyurt

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Koza Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 11 katlı sitenin 8'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın esnasında evde bulunan 37 yaşındaki E.D. alevlerin arasında kalınca paniğe kapılarak kendini camdan boşluğa bıraktı.İtfaiyenin açtığı brandanın üstüne düştüğü belirtilen kadının ağır yaralandığı açıklandı. Yaralı E.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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yangın, yangın söndürme, esenyurt