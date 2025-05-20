https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/elon-musk-siyasete-daha-az-harcama-yapacagim-1096374902.html

Elon Musk: Siyasete daha az harcama yapacağım

Elon Musk: Siyasete daha az harcama yapacağım

Sputnik Türkiye

Elon Musk, siyasete 'yeterince para harcadığını' belirterek, harcamaları büyük ölçüde azaltacağını ifade etti. 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T22:09+0300

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ABD'li milyarder Elon Musk, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 5. Katar Ekonomi Forumu'nda video konferans yoluyla yaptığı konuşmada siyasi harcamaları büyük ölçüde azaltacağını ifade etti.Musk, siyasete 'yeterince para harcadığını' belirterek, gelecekte bu harcamaları 'daha çok azaltacağını' söyledi.Musk'ın net servetindeki kaybın, ocak ortası ile mart ortası arasında 130 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/dunyaca-unlu-sosyal-medya-fenomeni-emilie-kiserin-3-yasindaki-oglu-hayatini-kaybetti-1096369200.html

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