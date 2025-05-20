https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/elon-musk-siyasete-daha-az-harcama-yapacagim-1096374902.html
Elon Musk: Siyasete daha az harcama yapacağım
Elon Musk: Siyasete daha az harcama yapacağım
Sputnik Türkiye
Elon Musk, siyasete 'yeterince para harcadığını' belirterek, harcamaları büyük ölçüde azaltacağını ifade etti. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T22:09+0300
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ABD'li milyarder Elon Musk, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 5. Katar Ekonomi Forumu'nda video konferans yoluyla yaptığı konuşmada siyasi harcamaları büyük ölçüde azaltacağını ifade etti.Musk, siyasete 'yeterince para harcadığını' belirterek, gelecekte bu harcamaları 'daha çok azaltacağını' söyledi.Musk'ın net servetindeki kaybın, ocak ortası ile mart ortası arasında 130 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/dunyaca-unlu-sosyal-medya-fenomeni-emilie-kiserin-3-yasindaki-oglu-hayatini-kaybetti-1096369200.html
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Elon Musk: Siyasete daha az harcama yapacağım
22:09 20.05.2025 (güncellendi: 22:10 20.05.2025)
Elon Musk, siyasete 'yeterince para harcadığını' belirterek, harcamaları büyük ölçüde azaltacağını ifade etti.
ABD'li milyarder Elon Musk, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 5. Katar Ekonomi Forumu'nda video konferans yoluyla yaptığı konuşmada siyasi harcamaları büyük ölçüde azaltacağını ifade etti.
Musk, siyasete 'yeterince para harcadığını' belirterek, gelecekte bu harcamaları 'daha çok azaltacağını' söyledi.
Musk'ın net servetindeki kaybın, ocak ortası ile mart ortası arasında 130 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.