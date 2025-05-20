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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ceo-iddialari-dogruladi-vestel-2-bin-kisiyi-isten-cikaracak-1096367537.html
CEO iddiaları doğruladı: Vestel, 2 bin kişiyi işten çıkaracak
CEO iddiaları doğruladı: Vestel, 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Sputnik Türkiye
Vestel toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin kişiyi işten çıkaracak. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T15:16+0300
2025-05-20T15:16+0300
ekonomi̇
vestel
zorlu holding
i̇şten çıkarma
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Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Vestel'in 2 bin kişiyi işten çıkaracağı iddiaları doğrulandı. Zorlu Holding CEO'su Ömer Yengün, "2 bin kişinin işten çıkarılması haberi doğrudur. Ama bu tamamen verimlilik işiyle ilgilidir" açıklaması yaptı. CEO iddiaları doğruladıTürkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Zorlu Holding içerisinde faaliyetini sürdüren Vestel elektronik biriminde 2 bin çalışanın işten çıkarılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül iddiaları doğruladı. Buna göre Vestel, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin çalışanını işten çıkaracak. Katıldığı bir programda işten çıkarmalarla ilgili soruları yanıtlayan Yüngün, "Vestel 2024 Haziran'ından beri verimlilik çalışması altında bütün organizasyonunu daha kontrollü, süreç bazlı nasıl yaparız diye bir çalışmaya girdi. Şubat ayında biten çalışmanın uygulanmasına başlandı. Evet 2 bin kişinin işten çıkarılması haberi doğrudur. Ama bu tamamen verimlilik işiyle ilgilidir" ifadelerini kullandı. Yüngül varlık satışına ilişkin olarak ise, "Şirketler dinamik bir yapıdır, her şey alınır, her şey satılır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/zorlu-holding-eski-ceosu-cem-koksal-hakkinda-mahkeme-kararini-acikladi-1096104513.html
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vestel, zorlu holding, i̇şten çıkarma
vestel, zorlu holding, i̇şten çıkarma

CEO iddiaları doğruladı: Vestel, 2 bin kişiyi işten çıkaracak

15:16 20.05.2025
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TÜİK: İşsizlik dördüncü çeyrekte yüzde 11.2 oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2025
© AA
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Vestel toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin kişiyi işten çıkaracak.
Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Vestel'in 2 bin kişiyi işten çıkaracağı iddiaları doğrulandı. Zorlu Holding CEO'su Ömer Yengün, "2 bin kişinin işten çıkarılması haberi doğrudur. Ama bu tamamen verimlilik işiyle ilgilidir" açıklaması yaptı.

CEO iddiaları doğruladı

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Zorlu Holding içerisinde faaliyetini sürdüren Vestel elektronik biriminde 2 bin çalışanın işten çıkarılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül iddiaları doğruladı. Buna göre Vestel, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin çalışanını işten çıkaracak.
Katıldığı bir programda işten çıkarmalarla ilgili soruları yanıtlayan Yüngün, "Vestel 2024 Haziran'ından beri verimlilik çalışması altında bütün organizasyonunu daha kontrollü, süreç bazlı nasıl yaparız diye bir çalışmaya girdi. Şubat ayında biten çalışmanın uygulanmasına başlandı. Evet 2 bin kişinin işten çıkarılması haberi doğrudur. Ama bu tamamen verimlilik işiyle ilgilidir" ifadelerini kullandı. Yüngül varlık satışına ilişkin olarak ise, "Şirketler dinamik bir yapıdır, her şey alınır, her şey satılır" dedi.
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