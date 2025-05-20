https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ceo-iddialari-dogruladi-vestel-2-bin-kisiyi-isten-cikaracak-1096367537.html

CEO iddiaları doğruladı: Vestel, 2 bin kişiyi işten çıkaracak

CEO iddiaları doğruladı: Vestel, 2 bin kişiyi işten çıkaracak

Sputnik Türkiye

Vestel toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin kişiyi işten çıkaracak. 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T15:16+0300

2025-05-20T15:16+0300

2025-05-20T15:16+0300

ekonomi̇

vestel

zorlu holding

i̇şten çıkarma

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Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Vestel'in 2 bin kişiyi işten çıkaracağı iddiaları doğrulandı. Zorlu Holding CEO'su Ömer Yengün, "2 bin kişinin işten çıkarılması haberi doğrudur. Ama bu tamamen verimlilik işiyle ilgilidir" açıklaması yaptı. CEO iddiaları doğruladıTürkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Zorlu Holding içerisinde faaliyetini sürdüren Vestel elektronik biriminde 2 bin çalışanın işten çıkarılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül iddiaları doğruladı. Buna göre Vestel, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk gelen 2 bin çalışanını işten çıkaracak. Katıldığı bir programda işten çıkarmalarla ilgili soruları yanıtlayan Yüngün, "Vestel 2024 Haziran'ından beri verimlilik çalışması altında bütün organizasyonunu daha kontrollü, süreç bazlı nasıl yaparız diye bir çalışmaya girdi. Şubat ayında biten çalışmanın uygulanmasına başlandı. Evet 2 bin kişinin işten çıkarılması haberi doğrudur. Ama bu tamamen verimlilik işiyle ilgilidir" ifadelerini kullandı. Yüngül varlık satışına ilişkin olarak ise, "Şirketler dinamik bir yapıdır, her şey alınır, her şey satılır" dedi.

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vestel, zorlu holding, i̇şten çıkarma