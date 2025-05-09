https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/zorlu-holding-eski-ceosu-cem-koksal-hakkinda-mahkeme-kararini-acikladi-1096104513.html
Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal hakkında mahkeme kararını açıkladı
Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal hakkında mahkeme kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan yargılanan Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal beraat etti. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T17:18+0300
2025-05-09T17:18+0300
2025-05-09T17:19+0300
türki̇ye
cem köksal
zorlu holding
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
ramazan ayı
yargılama
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Çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle 'Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan yargılanan Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Köksal’ın 'Suç kastının bulunmaması' gerekçesiyle beraatine karar verdi. Köksal, kurumsal ilkelere uymadığı için uyardığını belirtirken, "Kimsenin inançlarına müdahale etmem. Prosedüre uymayan başka bir mail olsaydı da aynı şekilde uyarırdım" dedi. Köksal, maile yanıt verirken de yanlışlıkla tüm gruba gönderdiğini dile getirdi. 5 yıl 3 aya kadar hapsi istenmiştiVestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı tebriği mesajını yanıtlayarak, şirketin kutlama günleri listesinde böyle bir kutlama olmadığını ve bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını istediğini bildiren Köksal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. Köksal hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle de iddianame hazırlanmıştı. Köksal bugün hakim karşısına çıktı. Kurumsal iletişim ilkelerine uymadığı için uyarmak istedimKimsenin din ve vicdan hürriyetine engelleyici bir harekette bulunmadığını söyleyen Köksal, konunun tamamen kurum içi iletişimle ilgili olduğunu söyledi. Vestel CEO'su Ergün Güler'le de aralarında husumet olmadığını yakın arkadaş olduklarını söyleyen Köksal şunları söyledi: "Ergün Bey’in mailini gördüm. E-posta mesajı kurumsal e-posta adresinden atılmıştı. Mail, kurumsal prosedüre uymayan içerikte bir maildi. Ramazan ayını kurumsal olarak kutlayıp kutlamadığımızı kontrol ettim ve kurumsal olarak kutlamadığımızı öğrendim. Ergün Bey’e bu mesajı atarak, kurumsal iletişim ilkelerine uymadığı için uyarmak istedim" Yanlışlıkla herkese yolladım Yanlışlıkla 'tümünü yanıtla' seçeneğini tıklayarak herkese yolladığını belirten Köksal, "Birkaç tane geri bildirim alınca mesajın geniş bir gruba iletildiğini fark ettim, geri çekilmesi için çalışmalara başladı. Olayın Ramazan kutlamasına yönelik değil, kurumsal prosedürlere uymamasından dolayı yaşandığını belirtmek isterim. Kimsenin inançlarına müdahale etmem. Prosedüre uymayan başka bir mail olsaydı da aynı şekilde uyarırdım" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/gozaltina-alinmisti-cem-koksal-zorlu-grubu-ceolugundan-istifa-etti-1094115934.html
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cem köksal, zorlu holding, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ramazan ayı, yargılama
cem köksal, zorlu holding, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ramazan ayı, yargılama
Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal hakkında mahkeme kararını açıkladı
17:18 09.05.2025 (güncellendi: 17:19 09.05.2025)
Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan yargılanan Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal beraat etti.
Çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle 'Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan yargılanan Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Köksal’ın 'Suç kastının bulunmaması' gerekçesiyle beraatine karar verdi. Köksal, kurumsal ilkelere uymadığı için uyardığını belirtirken, "Kimsenin inançlarına müdahale etmem. Prosedüre uymayan başka bir mail olsaydı da aynı şekilde uyarırdım" dedi. Köksal, maile yanıt verirken de yanlışlıkla tüm gruba gönderdiğini dile getirdi.
5 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti
Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı tebriği mesajını yanıtlayarak, şirketin kutlama günleri listesinde böyle bir kutlama olmadığını ve bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını istediğini bildiren Köksal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. Köksal hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle de iddianame hazırlanmıştı. Köksal bugün hakim karşısına çıktı.
Kurumsal iletişim ilkelerine uymadığı için uyarmak istedim
Kimsenin din ve vicdan hürriyetine engelleyici bir harekette bulunmadığını söyleyen Köksal, konunun tamamen kurum içi iletişimle ilgili olduğunu söyledi. Vestel CEO'su Ergün Güler'le de aralarında husumet olmadığını yakın arkadaş olduklarını söyleyen Köksal şunları söyledi:
"Ergün Bey’in mailini gördüm. E-posta mesajı kurumsal e-posta adresinden atılmıştı. Mail, kurumsal prosedüre uymayan içerikte bir maildi. Ramazan ayını kurumsal olarak kutlayıp kutlamadığımızı kontrol ettim ve kurumsal olarak kutlamadığımızı öğrendim. Ergün Bey’e bu mesajı atarak, kurumsal iletişim ilkelerine uymadığı için uyarmak istedim"
Yanlışlıkla herkese yolladım
Yanlışlıkla 'tümünü yanıtla' seçeneğini tıklayarak herkese yolladığını belirten Köksal, "Birkaç tane geri bildirim alınca mesajın geniş bir gruba iletildiğini fark ettim, geri çekilmesi için çalışmalara başladı. Olayın Ramazan kutlamasına yönelik değil, kurumsal prosedürlere uymamasından dolayı yaşandığını belirtmek isterim. Kimsenin inançlarına müdahale etmem. Prosedüre uymayan başka bir mail olsaydı da aynı şekilde uyarırdım" diye konuştu.