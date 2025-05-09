Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal hakkında mahkeme kararını açıkladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bir felaket meydana gelmişse, biliniz ki bu felaket yalnızca maruz kalanların felaketidir'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Liseler için üç ayrı yeni formül mü gelecek?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Papa nasıl seçilir? Dünyanın gözü bu bacada olacak
12:51
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
OpenAI ‘küresel demokrasi kültürüyle yapay zeka’ dedi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: SSCB'nin kazanması dünyanın kaderini değiştirdi
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Pakistan-Hindistan geriliminde yabancı bir parmak arıyorsak bu İngiltere'nin parmağı olabilir'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
17:51
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kadem Özbay: ‘Eğitim ile istihdam arasındaki ilişki kopmuş durumda’
19:19
17 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Mutlu: 9 Mayıs için çok ciddi bedeller ödendi
19:41
11 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin taşınma ansiklopedisi: Kira, depozito ve nakliyenin yükselen bedeli
20:34
10 dk
ÖZEL HABER
Sovyet halkına inanç aşılayan senfonide İstanbul ayrıntısı
06:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Ali Saydam: 'İletişimin tek amacı iknadır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
15 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘Batı, Hitler’e altın tepside Çekoslavakya’yı verdi’
09:18
4 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
09:26
13 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
09:43
8 dk
RUSYA ZAFER GÜNÜ
80. yıl kutlamaları
09:51
183 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
13:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Hapishane konulu film ve müzikler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Fazla mesai hesabı nasıl yapılır?
15:14
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Rusya, Batı'nın 9 Mayıs Zafer Günü'nü unutturma çabalarına izin vermedi. Güçlü bir mesaj verildi'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
ÖZEL HABER
Zaferin kahramanları: II. Dünya Savaşı’nda cepheye giden Sovyet kadın askerler
17:46
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
'ABD, ancak Stalingrad Muharebesi sonrası fiilen savaşa dahil oldu'
18:11
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
ÖZEL HABER
II. Dünya Savaşı’nın kırılma noktası: Uranüs Harekâtı ve direnişin şehri Stalingrad
20:30
13 dk
ÖZEL HABER
Asgari ücret eridi, kırmızı et üretimi düştü: Peki asgari ücretli ne kadar et tüketebiliyor?
20:53
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/zorlu-holding-eski-ceosu-cem-koksal-hakkinda-mahkeme-kararini-acikladi-1096104513.html
Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal hakkında mahkeme kararını açıkladı
Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal hakkında mahkeme kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan yargılanan Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal beraat etti. 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T17:18+0300
2025-05-09T17:19+0300
türki̇ye
cem köksal
zorlu holding
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
ramazan ayı
yargılama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/02/1094124736_0:7:841:481_1920x0_80_0_0_3e12bb51779de659a0cabbf9ee3ef360.jpg
Çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle 'Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan yargılanan Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Köksal’ın 'Suç kastının bulunmaması' gerekçesiyle beraatine karar verdi. Köksal, kurumsal ilkelere uymadığı için uyardığını belirtirken, "Kimsenin inançlarına müdahale etmem. Prosedüre uymayan başka bir mail olsaydı da aynı şekilde uyarırdım" dedi. Köksal, maile yanıt verirken de yanlışlıkla tüm gruba gönderdiğini dile getirdi. 5 yıl 3 aya kadar hapsi istenmiştiVestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı tebriği mesajını yanıtlayarak, şirketin kutlama günleri listesinde böyle bir kutlama olmadığını ve bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını istediğini bildiren Köksal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. Köksal hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle de iddianame hazırlanmıştı. Köksal bugün hakim karşısına çıktı. Kurumsal iletişim ilkelerine uymadığı için uyarmak istedimKimsenin din ve vicdan hürriyetine engelleyici bir harekette bulunmadığını söyleyen Köksal, konunun tamamen kurum içi iletişimle ilgili olduğunu söyledi. Vestel CEO'su Ergün Güler'le de aralarında husumet olmadığını yakın arkadaş olduklarını söyleyen Köksal şunları söyledi: "Ergün Bey’in mailini gördüm. E-posta mesajı kurumsal e-posta adresinden atılmıştı. Mail, kurumsal prosedüre uymayan içerikte bir maildi. Ramazan ayını kurumsal olarak kutlayıp kutlamadığımızı kontrol ettim ve kurumsal olarak kutlamadığımızı öğrendim. Ergün Bey’e bu mesajı atarak, kurumsal iletişim ilkelerine uymadığı için uyarmak istedim" Yanlışlıkla herkese yolladım Yanlışlıkla 'tümünü yanıtla' seçeneğini tıklayarak herkese yolladığını belirten Köksal, "Birkaç tane geri bildirim alınca mesajın geniş bir gruba iletildiğini fark ettim, geri çekilmesi için çalışmalara başladı. Olayın Ramazan kutlamasına yönelik değil, kurumsal prosedürlere uymamasından dolayı yaşandığını belirtmek isterim. Kimsenin inançlarına müdahale etmem. Prosedüre uymayan başka bir mail olsaydı da aynı şekilde uyarırdım" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/gozaltina-alinmisti-cem-koksal-zorlu-grubu-ceolugundan-istifa-etti-1094115934.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/02/1094124736_95:0:743:486_1920x0_80_0_0_57950c65f66bb6c6cf9078d4b5b75425.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cem köksal, zorlu holding, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ramazan ayı, yargılama
cem köksal, zorlu holding, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, ramazan ayı, yargılama

Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal hakkında mahkeme kararını açıkladı

17:18 09.05.2025 (güncellendi: 17:19 09.05.2025)
© AACem Köksal
Cem Köksal - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© AA
Abone ol
Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan yargılanan Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal beraat etti.
Çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle 'Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan yargılanan Zorlu Holding eski CEO'su Cem Köksal ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme Köksal’ın 'Suç kastının bulunmaması' gerekçesiyle beraatine karar verdi. Köksal, kurumsal ilkelere uymadığı için uyardığını belirtirken, "Kimsenin inançlarına müdahale etmem. Prosedüre uymayan başka bir mail olsaydı da aynı şekilde uyarırdım" dedi. Köksal, maile yanıt verirken de yanlışlıkla tüm gruba gönderdiğini dile getirdi.

5 yıl 3 aya kadar hapsi istenmişti

Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan ayı tebriği mesajını yanıtlayarak, şirketin kutlama günleri listesinde böyle bir kutlama olmadığını ve bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını istediğini bildiren Köksal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. Köksal hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle de iddianame hazırlanmıştı. Köksal bugün hakim karşısına çıktı.

Kurumsal iletişim ilkelerine uymadığı için uyarmak istedim

Kimsenin din ve vicdan hürriyetine engelleyici bir harekette bulunmadığını söyleyen Köksal, konunun tamamen kurum içi iletişimle ilgili olduğunu söyledi. Vestel CEO'su Ergün Güler'le de aralarında husumet olmadığını yakın arkadaş olduklarını söyleyen Köksal şunları söyledi:
"Ergün Bey’in mailini gördüm. E-posta mesajı kurumsal e-posta adresinden atılmıştı. Mail, kurumsal prosedüre uymayan içerikte bir maildi. Ramazan ayını kurumsal olarak kutlayıp kutlamadığımızı kontrol ettim ve kurumsal olarak kutlamadığımızı öğrendim. Ergün Bey’e bu mesajı atarak, kurumsal iletişim ilkelerine uymadığı için uyarmak istedim"

Yanlışlıkla herkese yolladım

Yanlışlıkla 'tümünü yanıtla' seçeneğini tıklayarak herkese yolladığını belirten Köksal, "Birkaç tane geri bildirim alınca mesajın geniş bir gruba iletildiğini fark ettim, geri çekilmesi için çalışmalara başladı. Olayın Ramazan kutlamasına yönelik değil, kurumsal prosedürlere uymamasından dolayı yaşandığını belirtmek isterim. Kimsenin inançlarına müdahale etmem. Prosedüre uymayan başka bir mail olsaydı da aynı şekilde uyarırdım" diye konuştu.
Zorlu Holding - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
TÜRKİYE
Gözaltına alınmıştı: Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa etti
1 Mart, 23:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала