https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkk-feshedildi-borsa-istanbul-yukselise-gecti-bist-100-yaklasik-yuzde-4-deger-kazandi-1096159328.html
PKK feshedildi, Borsa İstanbul yükselişe geçti: BİST 100 yaklaşık yüzde 4 değer kazandı
PKK feshedildi, Borsa İstanbul yükselişe geçti: BİST 100 yaklaşık yüzde 4 değer kazandı
Sputnik Türkiye
PKK’nın silahlı eylemlerine son verip kendini feshettiğini açıklaması, Borsa İstanbul’a olumlu yansıdı. BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 3.42... 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T20:33+0300
2025-05-12T20:33+0300
2025-05-12T20:34+0300
ekonomi̇
pkk
borsa i̇stanbul
türkiye
ypg/pkk
pkk/kck
pkk/pyd
pkk/ypg
pkk fesih kararı
ekonomi
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PKK'nın fesih kararının ardından Borsa İstanbul yüzde 3.42'lik bir yükselişle 9 bin 711.58 puandan kapandı.BIST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapatması son bir haftalık kazanımı yüzde 6.58'e taşıdı. Piyasa analistleri, PKK'nın fesih kararının yatırımcı psikolojisini olumlu yönde etkilediğini ve özellikle bankacılık ve inşaat sektörlerinde belirgin bir hareketlilik gözlendiğini ifade etti. BIST 100 endeksi, yaklaşık yüzde 4'lük artışla (356.56 puan) 9 bin 711.58 puandan kapanırken toplam işlem hacmi 127 milyar liraya ulaştı. En fazla kazandıran sektörler inşaat (yüzde 5.34), bankacılık (yüzde 4.41) ve holdingler (yüzde 4.18) oldu.
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pkk, borsa i̇stanbul, türkiye, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, ekonomi, ekonomi reform paketi, ekonomi paketi, bi̇st, bist-100, bist-50
pkk, borsa i̇stanbul, türkiye, ypg/pkk, pkk/kck, pkk/pyd, pkk/ypg, pkk fesih kararı, ekonomi, ekonomi reform paketi, ekonomi paketi, bi̇st, bist-100, bist-50
PKK feshedildi, Borsa İstanbul yükselişe geçti: BİST 100 yaklaşık yüzde 4 değer kazandı
20:33 12.05.2025 (güncellendi: 20:34 12.05.2025)
PKK’nın silahlı eylemlerine son verip kendini feshettiğini açıklaması, Borsa İstanbul’a olumlu yansıdı. BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 3.42 artışla 9 bin 711.58 puandan kapattı. Endeksin bir haftalık yükselişi ise yüzde 6.58’e ulaştı.
PKK'nın fesih kararının ardından Borsa İstanbul yüzde 3.42'lik bir yükselişle 9 bin 711.58 puandan kapandı.
BIST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapatması son bir haftalık kazanımı yüzde 6.58'e taşıdı. Piyasa analistleri, PKK'nın fesih kararının yatırımcı psikolojisini olumlu yönde etkilediğini ve özellikle bankacılık ve inşaat sektörlerinde belirgin bir hareketlilik gözlendiğini ifade etti.
BIST 100 endeksi, yaklaşık yüzde 4'lük artışla (356.56 puan) 9 bin 711.58 puandan kapanırken toplam işlem hacmi 127 milyar liraya ulaştı. En fazla kazandıran sektörler inşaat (yüzde 5.34), bankacılık (yüzde 4.41) ve holdingler (yüzde 4.18) oldu.