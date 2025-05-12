https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkk-feshedildi-borsa-istanbul-yukselise-gecti-bist-100-yaklasik-yuzde-4-deger-kazandi-1096159328.html

PKK feshedildi, Borsa İstanbul yükselişe geçti: BİST 100 yaklaşık yüzde 4 değer kazandı

PKK feshedildi, Borsa İstanbul yükselişe geçti: BİST 100 yaklaşık yüzde 4 değer kazandı

Sputnik Türkiye

PKK’nın silahlı eylemlerine son verip kendini feshettiğini açıklaması, Borsa İstanbul’a olumlu yansıdı. BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 3.42... 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T20:33+0300

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ekonomi̇

pkk

borsa i̇stanbul

türkiye

ypg/pkk

pkk/kck

pkk/pyd

pkk/ypg

pkk fesih kararı

ekonomi

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PKK'nın fesih kararının ardından Borsa İstanbul yüzde 3.42'lik bir yükselişle 9 bin 711.58 puandan kapandı.BIST 100 endeksinin haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapatması son bir haftalık kazanımı yüzde 6.58'e taşıdı. Piyasa analistleri, PKK'nın fesih kararının yatırımcı psikolojisini olumlu yönde etkilediğini ve özellikle bankacılık ve inşaat sektörlerinde belirgin bir hareketlilik gözlendiğini ifade etti. BIST 100 endeksi, yaklaşık yüzde 4'lük artışla (356.56 puan) 9 bin 711.58 puandan kapanırken toplam işlem hacmi 127 milyar liraya ulaştı. En fazla kazandıran sektörler inşaat (yüzde 5.34), bankacılık (yüzde 4.41) ve holdingler (yüzde 4.18) oldu.

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