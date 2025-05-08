https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/kripto-para-piyasasi-yukselise-gecti-bitcoin-ne-kadar-1096068715.html
Kripto para piyasası yükselişe geçti: Bitcoin ne kadar?
Kripto para piyasası yükselişe geçti: Bitcoin ne kadar?
Sputnik Türkiye
Bitcoin’in fiyatı, ABD ve Çin arasında başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin etkisiyle 7 Şubat’tan bu yana ilk kez 100 bin doları aştı. Kripto para... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T18:54+0300
2025-05-08T18:54+0300
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Bitcoin 100 bin doları aşarken, kripto para piyasasının toplam değeri 3.1 trilyon dolara ulaştı.ABD - Çin arasında başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin etkisiyle üç ay sonra ilk kez Bitcoin 100 bin doları aşarken haftalık değer kazancı da yüzde 4’e yaklaştı. Coinmarketcap verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri 3 trilyon 110 milyar dolara ulaştı. BTC ardından en çok kullanılan Ethereum’un fiyatı da yaklaşık yüzde 11 artışla 2 bin doların üzerine çıktı. Analistler, ABD ve İngiltere arasında varılan ticaret anlaşmasının da piyasalar üzerinde olumlu etki yarattığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/trump-gumruk-tarifelerini-90-gun-sureyle-durdurdu-bitcoin-ve-altin-yukselise-gecti-1095266270.html
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Kripto para piyasası yükselişe geçti: Bitcoin ne kadar?
Bitcoin’in fiyatı, ABD ve Çin arasında başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin etkisiyle 7 Şubat’tan bu yana ilk kez 100 bin doları aştı. Kripto para piyasasının toplam değeri 3 trilyon 110 milyar dolara yükselirken, Ethereum da yaklaşık yüzde 11 değer kazandı.
Bitcoin 100 bin doları aşarken, kripto para piyasasının toplam değeri 3.1 trilyon dolara ulaştı.
ABD - Çin arasında başlaması beklenen ticaret görüşmelerinin etkisiyle üç ay sonra ilk kez Bitcoin 100 bin doları aşarken haftalık değer kazancı da yüzde 4’e yaklaştı. Coinmarketcap verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri 3 trilyon 110 milyar dolara ulaştı.
BTC ardından en çok kullanılan Ethereum’un fiyatı da yaklaşık yüzde 11 artışla 2 bin doların üzerine çıktı. Analistler, ABD ve İngiltere arasında varılan ticaret anlaşmasının da piyasalar üzerinde olumlu etki yarattığını belirtti.