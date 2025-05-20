https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/basarisiz-soygun-cinayetle-sonuclandi-kasap-oldurdugu-adami-tencerede-pisirdi-1096372285.html
Başarısız soygun cinayetle sonuçlandı: Kasap öldürdüğü adamı tencerede pişirdi
Başarısız soygun cinayetle sonuçlandı: Kasap öldürdüğü adamı tencerede pişirdi
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Fransa’da eski bir kasap, başarısız bir soygun sırasında komşusunu öldürdüğünü ve cesedini parçalayıp sebzelerle birlikte pişirdiğini itiraf etti. Tüyler... 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T18:30+0300
2025-05-20T18:30+0300
2025-05-20T18:30+0300
dünya
fransa
tencere tava
düdüklü tencere
pizza
şef
usta
yemek
cinayet
faili meçhul cinayet
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Fransa’da eski bir kasap, başarısız bir soygunda öldürdüğü komşusunun cesedini parçalayıp sebzelerle birlikte pişirdiğini itiraf etti.Fransa’nın Brasc köyünde eski bir kasap olan Philippe Schneider, başarısız bir soygun sırasında komşusu 60 yaşındaki Georges Meichler’i öldürdüğünü ve cinayetin ardından cesedi parçalara ayırıp sebzelerle birlikte pişirerek kokuyu bastırmaya çalıştığını söyledi.Kurbanın vücut parçaları evin çevresinde ve çalınan minibüsünde bulunurken Schneider, alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğunu ve suçu örtbas etmek için cesedi yok etmeye çalıştığını itiraf etti. Olay, Fransız kamuoyunda büyük tepki toplarken davanın hala devam ettiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/kapi-onunde-gorulen-kan-izlerinin-nedeni-cinayet-cikti-3-kisi-tutuklandi-1093783970.html
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fransa, tencere tava, düdüklü tencere, pizza, şef, usta, yemek, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, cinayet masası
fransa, tencere tava, düdüklü tencere, pizza, şef, usta, yemek, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, cinayet masası
Başarısız soygun cinayetle sonuçlandı: Kasap öldürdüğü adamı tencerede pişirdi
Fransa’da eski bir kasap, başarısız bir soygun sırasında komşusunu öldürdüğünü ve cesedini parçalayıp sebzelerle birlikte pişirdiğini itiraf etti. Tüyler ürperten cinayet, 60 yaşındaki kurbanın vücut parçalarının evin çevresinde ve aracında bulunmasıyla ortaya çıktı. Olay, ülke genelinde büyük infial yarattı.
Fransa’da eski bir kasap, başarısız bir soygunda öldürdüğü komşusunun cesedini parçalayıp sebzelerle birlikte pişirdiğini itiraf etti.
Fransa’nın Brasc köyünde eski bir kasap olan Philippe Schneider, başarısız bir soygun sırasında komşusu 60 yaşındaki Georges Meichler’i öldürdüğünü ve cinayetin ardından cesedi parçalara ayırıp sebzelerle birlikte pişirerek kokuyu bastırmaya çalıştığını söyledi.
Kurbanın vücut parçaları evin çevresinde ve çalınan minibüsünde bulunurken Schneider, alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğunu ve suçu örtbas etmek için cesedi yok etmeye çalıştığını itiraf etti. Olay, Fransız kamuoyunda büyük tepki toplarken davanın hala devam ettiği açıklandı.