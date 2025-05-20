https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/basarisiz-soygun-cinayetle-sonuclandi-kasap-oldurdugu-adami-tencerede-pisirdi-1096372285.html

Başarısız soygun cinayetle sonuçlandı: Kasap öldürdüğü adamı tencerede pişirdi

Başarısız soygun cinayetle sonuçlandı: Kasap öldürdüğü adamı tencerede pişirdi

Sputnik Türkiye

Fransa’da eski bir kasap, başarısız bir soygun sırasında komşusunu öldürdüğünü ve cesedini parçalayıp sebzelerle birlikte pişirdiğini itiraf etti. Tüyler... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T18:30+0300

2025-05-20T18:30+0300

2025-05-20T18:30+0300

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Fransa’da eski bir kasap, başarısız bir soygunda öldürdüğü komşusunun cesedini parçalayıp sebzelerle birlikte pişirdiğini itiraf etti.Fransa’nın Brasc köyünde eski bir kasap olan Philippe Schneider, başarısız bir soygun sırasında komşusu 60 yaşındaki Georges Meichler’i öldürdüğünü ve cinayetin ardından cesedi parçalara ayırıp sebzelerle birlikte pişirerek kokuyu bastırmaya çalıştığını söyledi.Kurbanın vücut parçaları evin çevresinde ve çalınan minibüsünde bulunurken Schneider, alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğunu ve suçu örtbas etmek için cesedi yok etmeye çalıştığını itiraf etti. Olay, Fransız kamuoyunda büyük tepki toplarken davanın hala devam ettiği açıklandı.

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