https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/kapi-onunde-gorulen-kan-izlerinin-nedeni-cinayet-cikti-3-kisi-tutuklandi-1093783970.html

Kapı önünde görülen kan izlerinin nedeni cinayet çıktı: 3 kişi tutuklandı

Kapı önünde görülen kan izlerinin nedeni cinayet çıktı: 3 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Konya'da bir apartman dairesinin kapısındaki kan izlerinin ihbar edilmesi üzerine eve giden polis banyoda bir erkek cesedi buldu. Olayın cinayet olduğunun... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T00:37+0300

2025-02-19T00:37+0300

2025-02-19T00:37+0300

türkiye

konya

cinayet

banyo

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin banyosunda cansız bedeni bulunan adamın öldürüldüğü ortaya çıktı.Bir apartman dairesinin kapısında kan izlerinin görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Eve giren ekiplerin yaptığı incelemede banyoda hareketsiz yatan 42 yaşındaki Ahmet D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Başında darp izlerine rastlanan Ahmet D'nin cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, adrese geldikleri belirlenen R.D, M.E.B. ve A.P'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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konya, cinayet, banyo