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Kapı önünde görülen kan izlerinin nedeni cinayet çıktı: 3 kişi tutuklandı
Kapı önünde görülen kan izlerinin nedeni cinayet çıktı: 3 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Konya'da bir apartman dairesinin kapısındaki kan izlerinin ihbar edilmesi üzerine eve giden polis banyoda bir erkek cesedi buldu. Olayın cinayet olduğunun... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T00:37+0300
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin banyosunda cansız bedeni bulunan adamın öldürüldüğü ortaya çıktı.Bir apartman dairesinin kapısında kan izlerinin görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Eve giren ekiplerin yaptığı incelemede banyoda hareketsiz yatan 42 yaşındaki Ahmet D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Başında darp izlerine rastlanan Ahmet D'nin cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, adrese geldikleri belirlenen R.D, M.E.B. ve A.P'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/hastanede-fiyat-pazarligi-yapan-muhasebeci-tutuklandi-1093781109.html
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konya, cinayet, banyo
konya, cinayet, banyo

Kapı önünde görülen kan izlerinin nedeni cinayet çıktı: 3 kişi tutuklandı

00:37 19.02.2025
© AA / Abdülhamit YaşarKonya'da evinin banyosunda ölü olarak bulunan kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Konya'da evinin banyosunda ölü olarak bulunan kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© AA / Abdülhamit Yaşar
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Konya'da bir apartman dairesinin kapısındaki kan izlerinin ihbar edilmesi üzerine eve giden polis banyoda bir erkek cesedi buldu. Olayın cinayet olduğunun anlaşılması üzerine 3 şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinin banyosunda cansız bedeni bulunan adamın öldürüldüğü ortaya çıktı.
Bir apartman dairesinin kapısında kan izlerinin görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekiplerin yaptığı incelemede banyoda hareketsiz yatan 42 yaşındaki Ahmet D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Başında darp izlerine rastlanan Ahmet D'nin cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Binanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, adrese geldikleri belirlenen R.D, M.E.B. ve A.P'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2025
TÜRKİYE
Hastanede 'fiyat pazarlığı' yapan muhasebeci tutuklandı
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