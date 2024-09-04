https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/hakan-calhanoglu-altin-top-odulu-aday-listesinde-1087658608.html

Hakan Çalhanoğlu Altın Top ödülü aday listesinde

Hakan Çalhanoğlu Altın Top ödülü aday listesinde

Sputnik Türkiye

İtalya Serie A ekibinde forma giyen futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yılın futbolcusu olarak değerlendirilen kişiye verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne aday... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T23:09+0300

2024-09-04T23:09+0300

2024-09-04T23:09+0300

spor

hakan çalhanoğlu

inter

altın top ödülü

lionel messi

cristiano ronaldo

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68 yıldır France Football dergisi tarafından dağıtılan ve yılın futbolcusu olarak değerlendirilen kişiye verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne bu yıl 30 futbolcu aday gösterildi. Adaylar arasında İtalya Serie A ekibinde forma giyen futbolcu Hakan Çalhanoğlu'da bulunuyor. Aday listesinin sabit 2 ismi bu yıl yokÖdüle aday olan 30 futbolcu, Altın Top'un sosyal medya hesabından duyuruldu. Adaylar arasında 2003 yılından bu yana varolan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve Arjantinli yıldız Lionel Messi yer almadı. Messi, Ballon d'Or'u 8 kez kazanarak bu ödülü en çok alan oyuncu olurken en yakın takipçisi Ronaldo ise bu ödülü 5 kez kazanmıştı.Aynı zamanda, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transferi açıklanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'de geçen yıl varolmasına rağmen bu yılki adaylar listesinde bulunmuyor.Altın Top ödülüne kimler aday gösterildi?2024 Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne aday olan 30 futbolcu listesinde bulunan isimler, Jude Bellingham (Real Madrid), Ruben Dias (Manchester City), Phil Foden (Manchester City) Federico Valverde (Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa), Artem Dovbyk (Girona/Roma) Erling Haaland (Manchester City), Nico Williams (Athletic Bilbao), Toni Kroos (Real Madrid), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Vinicius Junior (Real Madrid), Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Martin Odegaard (Arsenal), Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona), Rodri (Manchester City), Harry Kane (Bayern Münih), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Lamine Yamal (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Hakan Çalhanoğlu (Inter), William Saliba (Arsenal), Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Ademola Lookman (Atalanta), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) şeklinde.

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