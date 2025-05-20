https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/akdeniz-esintili-pratik-yaz-yemekleriyle-serin-ve-hafif-sofralar-1096368094.html

Akdeniz esintili pratik yaz yemekleriyle serin ve hafif sofralar: Bunları hazırlamak çok kolay

Akdeniz esintili pratik yaz yemekleriyle serin ve hafif sofralar: Bunları hazırlamak çok kolay

Sputnik Türkiye

Yaz sıcaklarında hafif ve lezzetli sofralar kurmak isteyenler için pratik yaz yemekleri ve Akdeniz usulü salatalar öne çıkıyor. İşte o yemekler...

2025-05-20T16:18+0300

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Yaz aylarında ağır ve yağlı yemekler yerine, serinleten ve hafif alternatifler tercih ediliyor. Türk mutfağı, bu ihtiyaca yönelik Akdeniz usulü pratik yaz yemekleri ve besleyici salatalar ile öne çıkıyor. Kısa sürede hazırlanabilen bu tarifler, sıcak havalarda hem iştah açıyor hem de sindirimi zorlamıyor.Zeytinyağlılar her zaman gözdeZeytinyağlı enginar, taze fasulye, kabak yemeği ve zeytinyağlı barbunya, yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Hem soğuk hem de oda sıcaklığında servis edilebilen bu yemekler, hem düşük kalorili hem de doyurucu seçenekler sunuyor.Salatalar: Ana yemek kadar güçlüYaz aylarında salatalar yalnızca yan lezzet değil, başrol olabiliyor. Akdeniz usulü salata, bulgur salatası, yoğurtlu semizotu, kısır, mercimekli yeşil salata gibi besleyici ve doyurucu tarifler hem öğle hem de akşam öğünlerinde tercih ediliyor. İçine eklenen ceviz, peynir ya da tavuk parçalarıyla salatalar tam bir ana yemek haline geliyor.Mevsim sebzeleri ile pratik ana yemeklerYazın en güzel sebzeleri olan kabak, patlıcan ve domatesle yapılan tarifler hem pratik hem de renkli sofralar sunuyor. Kabak graten, patlıcan musakka, domatesli bulgur pilavı gibi tarifler, kısa sürede hazırlanarak doyurucu bir öğün sağlıyor.Yoğurtlu serin tarifler öne çıkıyorYoğurtlu kabak mezesi, cacık, haydari, yoğurtlu semizotu salatası gibi tarifler hem serinletici etkisiyle hem de düşük kalorili yapısıyla özellikle akşam yemeklerinde tercih ediliyor. Yoğurtlu mezeler, sindirimi kolaylaştırıyor ve yaz menülerine ferahlık katıyor.🥗 1. Akdeniz Usulü Yaz SalatasıMalzemeler: Roka, cherry domates, salatalık, siyah zeytin, beyaz peynir, zeytinyağı, limonHazırlık: Tüm malzemeleri doğrayın, zeytinyağı ve limonla harmanlayın. Soğuk servis edin.✅ Proteinli, ferah ve pratik.🍆 2. Zeytinyağlı PatlıcanMalzemeler: Patlıcan, domates, soğan, sarımsak, zeytinyağıHazırlık: Patlıcanları kızartmadan fırında ya da tencerede pişirin. Üzerine domatesli sos dökün, zeytinyağında dinlendirin.✅ Hem hafif hem doyurucu.🥒 3. Yoğurtlu Kabak MezesiMalzemeler: Kabak, yoğurt, sarımsak, zeytinyağı, dereotuHazırlık: Rendelenen kabakları az yağda soteleyin. Soğuyunca yoğurt ve sarımsakla karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirin.✅ Serinletici ve probiyotik kaynağı.🍚 4. Domatesli Bulgur PilavıMalzemeler: İnce bulgur, domates, biber, soğan, zeytinyağıHazırlık: Tüm malzemeleri kavurup sıcak su ekleyin, kapağı kapalı şekilde demleyin.✅ Yanına yoğurtla harika gider.🧄 5. Haydari (Yoğurtlu Sarımsaklı Meze)Malzemeler: Süzme yoğurt, sarımsak, nane, zeytinyağıHazırlık: Sarımsağı ezin, yoğurtla karıştırın. Nane ve zeytinyağını ekleyin. Soğuk servis edin.✅ Barbekülerin ve akşam yemeklerinin vazgeçilmezi.🌿 6. Semizotu Salatası (Yoğurtlu)Malzemeler: Semizotu, süzme yoğurt, sarımsak, zeytinyağıHazırlık: Temizlenmiş semizotunu yoğurt ve sarımsakla karıştırın. Üzerine zeytinyağı gezdirin.✅ Bol lifli, serinleten bir seçenek.🍛 7. Kabak GratenMalzemeler: Kabak, yoğurt, yumurta, peynir, az unHazırlık: Kabakları dilimleyip borcama dizin. Üzerine yoğurtlu karışımı dökün, fırında pişirin.✅ Fırında pratik ve düşük kalorili yemek. Yaz sofralarında dikkat edilmesi gerekenler

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