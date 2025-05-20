https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/ailesi-suc-duyurusunda-bulunmustu-turk-sinemasinin-unutulmaz-ismi-fatma-girikin-olumuyle-ilgili-1096359981.html

Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı

Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik'in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı

Sputnik Türkiye

Ünlü sanatçı Fatma Girik'in tedavisinde ihmaller olduğu için hayatını kaybettiği iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Girik'in ölümüyle ilgili... 20.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-20T11:39+0300

2025-05-20T11:39+0300

2025-05-20T11:39+0300

yaşam

fatma girik

cumhuriyet başsavcılığı

ihmal

i̇hmalkarlık

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Ünlü sanatçı Fatma Girik, üç yıl önce Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Sanatçının ailesi ise tedavide ihmaller olduğu iddiasıyla hastane hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. O soruşturma tamamlandı ve sanatçının ölümünde bir ihmal olmadığı tespit edildi. Hem hastane hem de yeğeninden şikayetçi oldularGirik, 24 Ocak 2022'de 79 yaşındayken hayatını kaybetti. Girik'in vefat etme nedeni, Kovid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı. Girik'in ailesi, tedavisi sırasında ihmaller olduğu iddiasıyla İstanbul'daki özel bir hastane ve sanatçının refakatçisi olan yeğeni Fatma Ahu Turanlı için suç duyusunda bulunmuştu.Herhangi bir ihmal tespit edilemediSöz konusu iddiayı soruşturan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının bilgisine başvurdu. Uzman görüşlerinin alınmasını içeren incelemelerin tamamlanmasının ardından rapor hazırlandı. Fatma Girik'e uygulanan tedavide ihmal olmadığı, Fatma Ahu Turanlı'nın ihmalkâr davranmadığına ilişkin hazırlanan raporda kovuşturmaya yer olmadığı kararı yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/turk-sinema-tarihinin-efsane-ismi-filiz-akin-hayatini-kaybetti-1094764566.html

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fatma girik, cumhuriyet başsavcılığı, ihmal, i̇hmalkarlık