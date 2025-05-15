https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/kene-kabusu-geri-geldi-35-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1096242460.html

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi can aldı: 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi can aldı: 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle tedavi gören 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T11:44+0300

2025-05-15T11:44+0300

2025-05-15T11:45+0300

sağlik

kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

kene

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Havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı yeniden kendini göstermeye başladı. Sivas Zara'da KKKA nedeniyle tedavi gören 35 yaşındaki kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayvancılıkla uğraşıyorduHayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K'nin vücuduna kene yapıştı. Rahatsızlanan kadın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ç.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Ç.K'nin cenazesinin, Zara ilçesi Ilıca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.Kenelerden nasıl korunulur?Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene riski olan yerlere giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı, açık renkli kıyafetler tercih edilmeli. Oturulacak yerlere açık renkli örtü serilmeli. Hayvanların üzerindeki kenelere, hayvanların kan ve idrarına çıplak elle dokunulmamalı. Riskli alanlardan döndükten sonra vücut dikkatlice kontrol edilmeli.

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kırım kongo kanamalı ateşi (kkka), kene