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Göcek koylarında sakinlik zamanı: Kaplumbağalar için müzik yasağı başladı
Göcek koylarında sakinlik zamanı: Kaplumbağalar için müzik yasağı başladı
Sputnik Türkiye
Göcek'in huzurlu koylarında bu yaz farklı bir sessizlik hakim olacak. Deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını korumak için 15 Mayıs’tan itibaren belirli... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T07:51+0300
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göcek
kaplumbağa
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Türkiye’nin en özel tatil rotalarından biri olan Göcek’te, bu yaz teknelerden yükselen müzik seslerine sınırlama getirildi. Deniz kaplumbağalarının üreme ve yaşam alanlarını korumak amacıyla, 15 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında belirli koylarda akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında müzik yayını yasaklandı. Yasağın amacı, yalnızca doğal yaşamı korumakla sınırlı değil, aynı zamanda Göcek’in eşsiz doğasında daha huzurlu bir deniz keyfi sunmak.Sabah Gazetesi'nin haberine göre teknelerde müzik yayını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iznine tabi. Deniz kaplumbağalarının yumurtlama döneminin, genellikle mayıs ve haziran aylarında başlayıp eylüle kadar devam ettiği biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/bilim-insanlari-acikladi-sarman-kediler-neden-genelde-erkek-1096264378.html
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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, göcek, kaplumbağa, deniz kaplumbağası
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, göcek, kaplumbağa, deniz kaplumbağası

Göcek koylarında sakinlik zamanı: Kaplumbağalar için müzik yasağı başladı

07:51 16.05.2025
© AA / Eren BozkurtDeniz Kaplumbağaları
Deniz Kaplumbağaları - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA / Eren Bozkurt
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Göcek'in huzurlu koylarında bu yaz farklı bir sessizlik hakim olacak. Deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını korumak için 15 Mayıs’tan itibaren belirli saatlerde müzik yayını yasaklandı.
Türkiye’nin en özel tatil rotalarından biri olan Göcek’te, bu yaz teknelerden yükselen müzik seslerine sınırlama getirildi. Deniz kaplumbağalarının üreme ve yaşam alanlarını korumak amacıyla, 15 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında belirli koylarda akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında müzik yayını yasaklandı.
Yasağın amacı, yalnızca doğal yaşamı korumakla sınırlı değil, aynı zamanda Göcek’in eşsiz doğasında daha huzurlu bir deniz keyfi sunmak.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre teknelerde müzik yayını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iznine tabi. Deniz kaplumbağalarının yumurtlama döneminin, genellikle mayıs ve haziran aylarında başlayıp eylüle kadar devam ettiği biliniyor.
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