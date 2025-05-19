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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir aracın içinde havai fişek patladı
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir aracın içinde havai fişek patladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da gerçekleşen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Küçükçekmece'de havai fişek patlayan otomobilde hasar oluştu. Araçtaki kişiler yara almadan... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın kutlamaları sırasında İstanbul Küçükçekmece'de bir araçta, kutlama amacıyla yakılan havai fişeğin patlaması sonucu yangın çıktı.Otomobilde bulunan 4 kişi araçtan yara almadan inerken, çevredekiler yangına müdahale etti.Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Hasar gören otomobil olay yerinden çekildi.Ayrıca otomobilde havai fişeğin patladığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntüde, araçta patlayan havai fişek nedeniyle çevredekilerin yaşadığı panik de yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/galatasaray-25-kez-sampiyon-sari-kirmizili-takim-formasina-5-yildizi-ekledi-1096321986.html
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galatasaray, trendyol süper lig, küçükçekmece, i̇stanbul, havai fişek
galatasaray, trendyol süper lig, küçükçekmece, i̇stanbul, havai fişek

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir aracın içinde havai fişek patladı

00:22 19.05.2025 (güncellendi: 00:50 19.05.2025)
© AA / Engin ZaferKüçükçekmece'de, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında içinde havai fişek patlayan otomobilde hasar oluştu
Küçükçekmece'de, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında içinde havai fişek patlayan otomobilde hasar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA / Engin Zafer
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İstanbul'da gerçekleşen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Küçükçekmece'de havai fişek patlayan otomobilde hasar oluştu. Araçtaki kişiler yara almadan araçtan çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın kutlamaları sırasında İstanbul Küçükçekmece'de bir araçta, kutlama amacıyla yakılan havai fişeğin patlaması sonucu yangın çıktı.
Otomobilde bulunan 4 kişi araçtan yara almadan inerken, çevredekiler yangına müdahale etti.
Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hasar gören otomobil olay yerinden çekildi.
Ayrıca otomobilde havai fişeğin patladığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, araçta patlayan havai fişek nedeniyle çevredekilerin yaşadığı panik de yer aldı.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2025
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