https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/galatasarayin-sampiyonluk-kutlamalari-sirasinda-bir-aracin-icinde-havai-fisek-patladi-1096322979.html

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir aracın içinde havai fişek patladı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir aracın içinde havai fişek patladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da gerçekleşen Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Küçükçekmece'de havai fişek patlayan otomobilde hasar oluştu. Araçtaki kişiler yara almadan... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T00:22+0300

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spor

galatasaray

trendyol süper lig

küçükçekmece

i̇stanbul

havai fişek

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın kutlamaları sırasında İstanbul Küçükçekmece'de bir araçta, kutlama amacıyla yakılan havai fişeğin patlaması sonucu yangın çıktı.Otomobilde bulunan 4 kişi araçtan yara almadan inerken, çevredekiler yangına müdahale etti.Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Hasar gören otomobil olay yerinden çekildi.Ayrıca otomobilde havai fişeğin patladığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntüde, araçta patlayan havai fişek nedeniyle çevredekilerin yaşadığı panik de yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/galatasaray-25-kez-sampiyon-sari-kirmizili-takim-formasina-5-yildizi-ekledi-1096321986.html

küçükçekmece

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galatasaray, trendyol süper lig, küçükçekmece, i̇stanbul, havai fişek