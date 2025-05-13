https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/zabita-saskina-dondu-corumda-dilencinin-uzerinden-50-bin-145-lira-cikti-1096192164.html
Zabıta şaşkına döndü: Çorum'da dilencinin üzerinden 50 bin 145 lira çıktı
Zabıta şaşkına döndü: Çorum'da dilencinin üzerinden 50 bin 145 lira çıktı
Sputnik Türkiye
Çorum’un Sungurlu ilçesinde dilencilik yapan Ceylan G., zabıta ekiplerince yakalandı. Dilenci kadının üzerinde yapılan aramada 50 bin 145 lira nakit para... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T17:55+0300
2025-05-13T17:55+0300
2025-05-13T17:56+0300
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çorum
dilenci
cami
zabıta
polis
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde dilencilik yapan bir kadının üzerinden 50 bin 145 lira nakit para çıktı.Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki cami çevreleri ve işlek caddelerde gerçekleştirdikleri kontroller sırasında 37 yaşındaki Ceylan G. isimli kadını dilencilik yaparken tespit etti.Zabıta amirliğine götürülen Ceylan G.’nin üst aramasında 50 bin 145 lira nakit para ele geçirildi. Söz konusu paranın dilencilik yoluyla toplandığı değerlendirilerek, mevzuat gereği paraya el konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/dilencilerin-uzerinden-cikan-para-zabitayi-sasirtti-1095163174.html
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çorum, dilenci, cami, zabıta, polis, para
çorum, dilenci, cami, zabıta, polis, para
Zabıta şaşkına döndü: Çorum'da dilencinin üzerinden 50 bin 145 lira çıktı
17:55 13.05.2025 (güncellendi: 17:56 13.05.2025)
Çorum’un Sungurlu ilçesinde dilencilik yapan Ceylan G., zabıta ekiplerince yakalandı. Dilenci kadının üzerinde yapılan aramada 50 bin 145 lira nakit para bulundu. Zabıta tarafından paraya el konulurken, Ceylan G’ye idari para cezası uygulandı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde dilencilik yapan bir kadının üzerinden 50 bin 145 lira nakit para çıktı.
Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki cami çevreleri ve işlek caddelerde gerçekleştirdikleri kontroller sırasında 37 yaşındaki Ceylan G. isimli kadını dilencilik yaparken tespit etti.
Zabıta amirliğine götürülen Ceylan G.’nin üst aramasında 50 bin 145 lira nakit para ele geçirildi. Söz konusu paranın dilencilik yoluyla toplandığı değerlendirilerek, mevzuat gereği paraya el konuldu.