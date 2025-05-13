https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/zabita-saskina-dondu-corumda-dilencinin-uzerinden-50-bin-145-lira-cikti-1096192164.html

Zabıta şaşkına döndü: Çorum'da dilencinin üzerinden 50 bin 145 lira çıktı

Zabıta şaşkına döndü: Çorum'da dilencinin üzerinden 50 bin 145 lira çıktı

Sputnik Türkiye

Çorum’un Sungurlu ilçesinde dilencilik yapan Ceylan G., zabıta ekiplerince yakalandı. Dilenci kadının üzerinde yapılan aramada 50 bin 145 lira nakit para... 13.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-13T17:55+0300

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde dilencilik yapan bir kadının üzerinden 50 bin 145 lira nakit para çıktı.Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki cami çevreleri ve işlek caddelerde gerçekleştirdikleri kontroller sırasında 37 yaşındaki Ceylan G. isimli kadını dilencilik yaparken tespit etti.Zabıta amirliğine götürülen Ceylan G.’nin üst aramasında 50 bin 145 lira nakit para ele geçirildi. Söz konusu paranın dilencilik yoluyla toplandığı değerlendirilerek, mevzuat gereği paraya el konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/dilencilerin-uzerinden-cikan-para-zabitayi-sasirtti-1095163174.html

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