https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/turkiyenin-malta-buyukelcisi-erdeniz-sen-hayatini-kaybetti-1096338315.html

Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bir süredir tedavi gören Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen yaşamını yitirdi. 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T13:03+0300

2025-05-19T13:03+0300

2025-05-19T13:03+0300

türki̇ye

dışişleri bakanlığı

türkiye cumhuriyeti

erdeniz şen

malta büyükelçiliği

hayatını kaybetti

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Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen, bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da 51 yaşında yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanlığı, Şen için taziye mesajı yayımladı.Bakanlıktan taziye mesajıDışişleri Bakanlığı, uzun yıllardır dışişleri teşkilatında görev yapan Şen’in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın mesajında, “1996 yılından bu yana Bakanlığımızda görev yapmakta olan, Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu Erdeniz Şen'i 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz” ifadeleri yer aldı.Erdeniz Şen kimdir?Büyükelçi Erdeniz Şen 12 Temmuz 1974 tarihinde Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1996 yılında mezun oldu.Aynı yıl girdiği Dışişleri Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev yaptı. Merkez teşkilatında son olarak Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Büyükelçi Şen Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Meclisi Başkanlık Makamında da çeşitli görevlerde bulundu.Yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti Bahreyn, Roma ve Vaşington Büyükelçiliklerinde çeşitli görevler üstlendi. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosu olarak görev yaptı.Büyükelçi Şen NATO Koleji Kıdemliler Kursu’na katıldı, Yüksek Lisansını Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yaptı. Halihazırda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Doktora öğrencisidir.Erdeniz Şen 9 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçisi olarak atandı ve Güven Mektubunu Malta Cumhurbaşkanı Sayın George Vella’ya 23 Şubat 2023 tarihinde sundu.Büyükelçi Şen, Deniz Şahinbaş Şen ile evlidir ve Lara ile Arda’nın babası.

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