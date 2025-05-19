https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/sosyalist-hareketin-onde-gelen-isimlerinden-eski-tip-milletvekili-yusuf-ziya-bahadanli-hayatini-1096332833.html
Sosyalist hareketin önde gelen isimlerinden eski TİP milletvekili Yusuf Ziya Bahadanlı hayatını kaybetti
Sosyalist hareketin önde gelen isimlerinden eski TİP milletvekili Yusuf Ziya Bahadanlı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Eski Türkiye İşçi Partisi milletvekili Yusuf Ziya Bahadanlı hayatını kaybetti. 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T11:39+0300
2025-05-19T11:39+0300
2025-05-19T11:39+0300
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Türkiye'de sosyalist hareketin önde gelen isimleri arasında yer alan ve 1965 seçimlerinde TBMM'ye giren 15 TİP'li milletvekilinden birisi olan Yusuf Ziya Bahadınlı 98 yaşında hayatını kaybetti.Yusuf Ziya Bahadanlı kimdir?Eğitimci, yazar ve siyasetçi olan Yusuf Ziya Bahadanlı, 1927 Yozgat doğumlu. Köy Enstitüsü ve Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünden mezun olan Bahadanlı, bir çok yerde öğretmenlik yaptı. 1960 yılında politikaya atılan Bahadanlı, Türkiye İşçi Partisi'nden Yozgat milletvekili seçildi. 12 Eylül (1980) darbesinden önce (Mart 1979) bir yıl için gittiği Avrupa’da zorunlu olarak on iki yıl kaldı. 1991’de Ceza Yasasının 141. ve 142. maddelerin kaldırılmasından sonra Türkiye’ye döndü ve İstanbul’a yerleşti. Yusuf Ziya Bahadınlı’nın yazıları Yeditepe, İmece, Varlık gibi dergilerde yer aldı. Öykülerinin bir bölümünden oluşan İki Dünya Arasında adlı kitabı 1980’de, Geçeneğin Karanlığında ise 1984’te Almancaya çevrilip yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/yonetmen-ali-ozgenturk-hayatini-kaybetti-selvi-boylum-al-yazmalimin-senaristiydi-1096244701.html
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Sosyalist hareketin önde gelen isimlerinden eski TİP milletvekili Yusuf Ziya Bahadanlı hayatını kaybetti
Eski Türkiye İşçi Partisi milletvekili Yusuf Ziya Bahadanlı hayatını kaybetti.
Türkiye'de sosyalist hareketin önde gelen isimleri arasında yer alan ve 1965 seçimlerinde TBMM'ye giren 15 TİP'li milletvekilinden birisi olan Yusuf Ziya Bahadınlı 98 yaşında hayatını kaybetti.
Yusuf Ziya Bahadanlı kimdir?
Eğitimci, yazar ve siyasetçi olan Yusuf Ziya Bahadanlı, 1927 Yozgat doğumlu. Köy Enstitüsü ve Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünden mezun olan Bahadanlı, bir çok yerde öğretmenlik yaptı. 1960 yılında politikaya atılan Bahadanlı, Türkiye İşçi Partisi'nden Yozgat milletvekili seçildi.
12 Eylül (1980) darbesinden önce (Mart 1979) bir yıl için gittiği Avrupa’da zorunlu olarak on iki yıl kaldı. 1991’de Ceza Yasasının 141. ve 142. maddelerin kaldırılmasından sonra Türkiye’ye döndü ve İstanbul’a yerleşti. Yusuf Ziya Bahadınlı’nın yazıları Yeditepe, İmece, Varlık gibi dergilerde yer aldı. Öykülerinin bir bölümünden oluşan İki Dünya Arasında adlı kitabı 1980’de, Geçeneğin Karanlığında ise 1984’te Almancaya çevrilip yayımlandı.