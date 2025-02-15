https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/kopek-baliginin-fotografini-cekmek-istedi-hayati-karardi-saldirida-ellerini-kaybetti-can-pazari-1093685061.html

Köpek balığının fotoğrafını çekmek istedi hayatı karardı: Saldırıda ellerini kaybetti, can pazarı yaşandı

Köpek balığının fotoğrafını çekmek istedi hayatı karardı: Saldırıda ellerini kaybetti, can pazarı yaşandı

Sputnik Türkiye

Turks ve Caicos Adaları'nda Nathalie Ross isimli Kanadalı bir kadın, köpek balığının fotoğrafını çekmek isterken saldırıya uğradı. 55 yaşındaki kadının iki... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T09:39+0300

2025-02-15T09:39+0300

2025-02-15T09:39+0300

yaşam

miami herald

thompson

turks ve caicos adaları

köpek balığı

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Karayipler'deki Turks ve Caicos Adaları'nda yaşanan köpek balığı saldırısı tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Yerel kaynaklara göre, 55 yaşındaki Kanadalı turist Nathalie Ross, Thompson's Cove Plajı açıklarında köpek balığının fotoğraflarını çekmek için sığ sularda bulunduğu sırada saldırıya uğradı. Saldırı sonucu kadının iki eli koparken, uyluğundan da derin bir yara aldığı bildirildi.Eşi kıyıya çekti, hayati müdahale sahilde başladıOlay anında Ross’un eşi, kadını kıyıya çekerek kanamayı durdurmaya çalıştı. Sahilde bulunan diğer kişiler de müdahaleye katıldı. Magnetic Media’nın haberine göre, olay yerindeki görüntülerde Ross’un kanlar içinde yattığı, çevresindekilerin ise panikle ilk yardım yaptığı görüldü.Kadın, kısa sürede hava yoluyla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyetini koruduğu, ancak hayatta kalma şansının yüksek olduğu ifade edildi.'Köpek balığının türü henüz doğrulanmadı'Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıyı gerçekleştiren köpek balığının boyunun yaklaşık 1,8 metre olduğu tahmin ediliyor. Ancak köpek balığının türü henüz doğrulanamadı.Miami Herald’ın aktardığına göre, Nathalie Ross’un köpek balığını fotoğraflamak için sığ sularda hayvanla etkileşime geçmeye çalıştığı belirlendi. Bu durumun saldırıyı tetiklemiş olabileceği düşünülüyor.Köpek balığı saldırıları nadir ancak ölümcülTurks ve Caicos Adaları, genellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği güvenli bir bölge olarak bilinse de bu tür vakalar nadir de olsa yaşanabiliyor. Uzmanlara göre, köpek balıkları genellikle insanlara saldırmaktan kaçınır, ancak provokasyon ya da yanlış bir etkileşim bu tür saldırılara yol açabiliyor.Yetkililer, turistleri hayvanlara yaklaşmamaları ve sığ sularda bile dikkatli olmaları konusunda uyardı.Turistler i̇çin güvenlik uyarısıOlayın ardından Turks ve Caicos Adaları Hükümeti, turistlerin güvenliğini artırmak amacıyla sahil şeridinde ek güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. Ayrıca, bölgede köpek balığı hareketliliğini izlemek için daha fazla ekip görevlendirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/meteorolojiden-soguk-hava-ve-kar-geri-donuyor-uyarisi-hava-sicakligi-8-derece-birden-dusecek-1093684040.html

turks ve caicos adaları

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miami herald, thompson, turks ve caicos adaları, köpek balığı