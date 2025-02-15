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Köpek balığının fotoğrafını çekmek istedi hayatı karardı: Saldırıda ellerini kaybetti, can pazarı yaşandı
Köpek balığının fotoğrafını çekmek istedi hayatı karardı: Saldırıda ellerini kaybetti, can pazarı yaşandı
Sputnik Türkiye
Turks ve Caicos Adaları'nda Nathalie Ross isimli Kanadalı bir kadın, köpek balığının fotoğrafını çekmek isterken saldırıya uğradı. 55 yaşındaki kadının iki... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T09:39+0300
2025-02-15T09:39+0300
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miami herald
thompson
turks ve caicos adaları
köpek balığı
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Karayipler'deki Turks ve Caicos Adaları'nda yaşanan köpek balığı saldırısı tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Yerel kaynaklara göre, 55 yaşındaki Kanadalı turist Nathalie Ross, Thompson's Cove Plajı açıklarında köpek balığının fotoğraflarını çekmek için sığ sularda bulunduğu sırada saldırıya uğradı. Saldırı sonucu kadının iki eli koparken, uyluğundan da derin bir yara aldığı bildirildi.Eşi kıyıya çekti, hayati müdahale sahilde başladıOlay anında Ross’un eşi, kadını kıyıya çekerek kanamayı durdurmaya çalıştı. Sahilde bulunan diğer kişiler de müdahaleye katıldı. Magnetic Media’nın haberine göre, olay yerindeki görüntülerde Ross’un kanlar içinde yattığı, çevresindekilerin ise panikle ilk yardım yaptığı görüldü.Kadın, kısa sürede hava yoluyla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyetini koruduğu, ancak hayatta kalma şansının yüksek olduğu ifade edildi.'Köpek balığının türü henüz doğrulanmadı'Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıyı gerçekleştiren köpek balığının boyunun yaklaşık 1,8 metre olduğu tahmin ediliyor. Ancak köpek balığının türü henüz doğrulanamadı.Miami Herald’ın aktardığına göre, Nathalie Ross’un köpek balığını fotoğraflamak için sığ sularda hayvanla etkileşime geçmeye çalıştığı belirlendi. Bu durumun saldırıyı tetiklemiş olabileceği düşünülüyor.Köpek balığı saldırıları nadir ancak ölümcülTurks ve Caicos Adaları, genellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği güvenli bir bölge olarak bilinse de bu tür vakalar nadir de olsa yaşanabiliyor. Uzmanlara göre, köpek balıkları genellikle insanlara saldırmaktan kaçınır, ancak provokasyon ya da yanlış bir etkileşim bu tür saldırılara yol açabiliyor.Yetkililer, turistleri hayvanlara yaklaşmamaları ve sığ sularda bile dikkatli olmaları konusunda uyardı.Turistler i̇çin güvenlik uyarısıOlayın ardından Turks ve Caicos Adaları Hükümeti, turistlerin güvenliğini artırmak amacıyla sahil şeridinde ek güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. Ayrıca, bölgede köpek balığı hareketliliğini izlemek için daha fazla ekip görevlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/meteorolojiden-soguk-hava-ve-kar-geri-donuyor-uyarisi-hava-sicakligi-8-derece-birden-dusecek-1093684040.html
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miami herald, thompson, turks ve caicos adaları, köpek balığı
miami herald, thompson, turks ve caicos adaları, köpek balığı

Köpek balığının fotoğrafını çekmek istedi hayatı karardı: Saldırıda ellerini kaybetti, can pazarı yaşandı

09:39 15.02.2025
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - GAZİ TAŞ - İSA AKARAntalyalı balıkçının oltasına dev bir köpek balığı takıldı: 'Bize saldırmasın'
Antalyalı balıkçının oltasına dev bir köpek balığı takıldı: 'Bize saldırmasın' - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - GAZİ TAŞ - İSA AKAR
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Turks ve Caicos Adaları'nda Nathalie Ross isimli Kanadalı bir kadın, köpek balığının fotoğrafını çekmek isterken saldırıya uğradı. 55 yaşındaki kadının iki elini kaybettiği ve uyluğundan ciddi şekilde yaralandığı açıklandı. Yetkililer, köpek balığının türünün henüz belirlenemediğini bildirdi.
Karayipler'deki Turks ve Caicos Adaları'nda yaşanan köpek balığı saldırısı tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Yerel kaynaklara göre, 55 yaşındaki Kanadalı turist Nathalie Ross, Thompson's Cove Plajı açıklarında köpek balığının fotoğraflarını çekmek için sığ sularda bulunduğu sırada saldırıya uğradı. Saldırı sonucu kadının iki eli koparken, uyluğundan da derin bir yara aldığı bildirildi.

Eşi kıyıya çekti, hayati müdahale sahilde başladı

Olay anında Ross’un eşi, kadını kıyıya çekerek kanamayı durdurmaya çalıştı. Sahilde bulunan diğer kişiler de müdahaleye katıldı. Magnetic Media’nın haberine göre, olay yerindeki görüntülerde Ross’un kanlar içinde yattığı, çevresindekilerin ise panikle ilk yardım yaptığı görüldü.
Kadın, kısa sürede hava yoluyla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyetini koruduğu, ancak hayatta kalma şansının yüksek olduğu ifade edildi.

'Köpek balığının türü henüz doğrulanmadı'

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıyı gerçekleştiren köpek balığının boyunun yaklaşık 1,8 metre olduğu tahmin ediliyor. Ancak köpek balığının türü henüz doğrulanamadı.
Miami Herald’ın aktardığına göre, Nathalie Ross’un köpek balığını fotoğraflamak için sığ sularda hayvanla etkileşime geçmeye çalıştığı belirlendi. Bu durumun saldırıyı tetiklemiş olabileceği düşünülüyor.

Köpek balığı saldırıları nadir ancak ölümcül

Turks ve Caicos Adaları, genellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği güvenli bir bölge olarak bilinse de bu tür vakalar nadir de olsa yaşanabiliyor. Uzmanlara göre, köpek balıkları genellikle insanlara saldırmaktan kaçınır, ancak provokasyon ya da yanlış bir etkileşim bu tür saldırılara yol açabiliyor.
Yetkililer, turistleri hayvanlara yaklaşmamaları ve sığ sularda bile dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Turistler i̇çin güvenlik uyarısı

Olayın ardından Turks ve Caicos Adaları Hükümeti, turistlerin güvenliğini artırmak amacıyla sahil şeridinde ek güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. Ayrıca, bölgede köpek balığı hareketliliğini izlemek için daha fazla ekip görevlendirildi.
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