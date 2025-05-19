https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/tapuda-yeni-donem-karekod-uygulamasi-zorunlu-hale-geliyor-1096332199.html
Tapuda yeni dönem: Karekod uygulaması zorunlu hale geliyor
Tapuda yeni dönem: Karekod uygulaması zorunlu hale geliyor
Sputnik Türkiye
Sahte noter mühürlerini kullanarak yapılan dolandırıcılıkların önüne geçmek için noter sisteminde değişikliğe gidiliyor. 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T11:23+0300
2025-05-19T11:23+0300
2025-05-19T11:23+0300
ekonomi̇
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
tapu
tapu dairesi
dolandırıcılık
karekod
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c2f523923d4a62d5c24d24055b4d418b.jpg
Tapu işlemlerinde dolandırıcıların hazırladıkları sahte noter mühürlerini kullanarak çok sayıda kişiyi mağdur etmesi Adalet Bakanlığı'nı yeni önlemler almaya itti. Bakanlık, noterlik sisteminde değişikliğe giderek, noter belgelerinde karekod uygulamasını hayata geçirecek. Gayrimenkul ve arsa gibi taşınmazların devir işlemlerinin noter aracılığıyla yapılmasına 2023 yılında imkan tanıyan düzenleme başlamıştı. Ama bu düzenleme bazı dolandırıcılar tarafından da kullanılmaya başlandı, hazırlanan sahte noter mühürleriyle bir çok insan dolandırıldı. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için yeni düzenleme yapılacak. Karekod uygulaması zorunluluğu getirilecekSözcü'nün haberine göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Hukuk Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayında yaptığı konuşmada, UYAP, e-duruşma, e-tebligat ve e-noter gibi uygulamalarda önemli değişikliklere gidileceğini duyurdu. Düzenlemelerden en dikkat çekeni ise, son yıllarda çok sayıda resmi evrakta kullanılan karekod zorunluluğunun noterler için de yürürlüğe gireceğinin açıklanması oldu. Yapılacak değişiklikle birlikte, tapu devir işlemlerinde ve çeşitli taşınmazların satışında alıcı ve satıcı tarafların daha güvenli işlem gerçekleştirmesine imkan tanınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/evlenme-vaadiyle-6-milyonluk-vurgun-iddiasi-sarjda-unutulan-telefonla-butun-banka-hesaplarini-1096331391.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/03/1073103427_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d469228e7b13a742104f5cbb29ff5d97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, tapu, tapu dairesi, dolandırıcılık, karekod
adalet bakanlığı, yılmaz tunç, tapu, tapu dairesi, dolandırıcılık, karekod
Tapuda yeni dönem: Karekod uygulaması zorunlu hale geliyor
Sahte noter mühürlerini kullanarak yapılan dolandırıcılıkların önüne geçmek için noter sisteminde değişikliğe gidiliyor.
Tapu işlemlerinde dolandırıcıların hazırladıkları sahte noter mühürlerini kullanarak çok sayıda kişiyi mağdur etmesi Adalet Bakanlığı'nı yeni önlemler almaya itti. Bakanlık, noterlik sisteminde değişikliğe giderek, noter belgelerinde karekod uygulamasını hayata geçirecek.
Gayrimenkul ve arsa gibi taşınmazların devir işlemlerinin noter aracılığıyla yapılmasına 2023 yılında imkan tanıyan düzenleme başlamıştı. Ama bu düzenleme bazı dolandırıcılar tarafından da kullanılmaya başlandı, hazırlanan sahte noter mühürleriyle bir çok insan dolandırıldı. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için yeni düzenleme yapılacak.
Karekod uygulaması zorunluluğu getirilecek
Sözcü'nün haberine göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Hukuk Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayında yaptığı konuşmada, UYAP, e-duruşma, e-tebligat ve e-noter gibi uygulamalarda önemli değişikliklere gidileceğini duyurdu.
Düzenlemelerden en dikkat çekeni ise, son yıllarda çok sayıda resmi evrakta kullanılan karekod zorunluluğunun noterler için de yürürlüğe gireceğinin açıklanması oldu. Yapılacak değişiklikle birlikte, tapu devir işlemlerinde ve çeşitli taşınmazların satışında alıcı ve satıcı tarafların daha güvenli işlem gerçekleştirmesine imkan tanınacak.