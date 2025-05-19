https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/tapuda-yeni-donem-karekod-uygulamasi-zorunlu-hale-geliyor-1096332199.html

Tapuda yeni dönem: Karekod uygulaması zorunlu hale geliyor

Tapuda yeni dönem: Karekod uygulaması zorunlu hale geliyor

Sputnik Türkiye

Sahte noter mühürlerini kullanarak yapılan dolandırıcılıkların önüne geçmek için noter sisteminde değişikliğe gidiliyor. 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T11:23+0300

2025-05-19T11:23+0300

2025-05-19T11:23+0300

ekonomi̇

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

tapu

tapu dairesi

dolandırıcılık

karekod

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Tapu işlemlerinde dolandırıcıların hazırladıkları sahte noter mühürlerini kullanarak çok sayıda kişiyi mağdur etmesi Adalet Bakanlığı'nı yeni önlemler almaya itti. Bakanlık, noterlik sisteminde değişikliğe giderek, noter belgelerinde karekod uygulamasını hayata geçirecek. Gayrimenkul ve arsa gibi taşınmazların devir işlemlerinin noter aracılığıyla yapılmasına 2023 yılında imkan tanıyan düzenleme başlamıştı. Ama bu düzenleme bazı dolandırıcılar tarafından da kullanılmaya başlandı, hazırlanan sahte noter mühürleriyle bir çok insan dolandırıldı. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için yeni düzenleme yapılacak. Karekod uygulaması zorunluluğu getirilecekSözcü'nün haberine göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Hukuk Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayında yaptığı konuşmada, UYAP, e-duruşma, e-tebligat ve e-noter gibi uygulamalarda önemli değişikliklere gidileceğini duyurdu. Düzenlemelerden en dikkat çekeni ise, son yıllarda çok sayıda resmi evrakta kullanılan karekod zorunluluğunun noterler için de yürürlüğe gireceğinin açıklanması oldu. Yapılacak değişiklikle birlikte, tapu devir işlemlerinde ve çeşitli taşınmazların satışında alıcı ve satıcı tarafların daha güvenli işlem gerçekleştirmesine imkan tanınacak.

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Sputnik Türkiye

adalet bakanlığı, yılmaz tunç, tapu, tapu dairesi, dolandırıcılık, karekod