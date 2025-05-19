https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/evlenme-vaadiyle-6-milyonluk-vurgun-iddiasi-sarjda-unutulan-telefonla-butun-banka-hesaplarini-1096331391.html
Evlenme vaadiyle 6 milyonluk vurgun iddiası: Şarjda unutulan telefonla bütün banka hesaplarını boşalttı
Evlenme vaadiyle 6 milyonluk vurgun iddiası: Şarjda unutulan telefonla bütün banka hesaplarını boşalttı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da yaşayan İranlı iş insanı, evleneceğim vaadiyle kandırdığı kadının bütün banka hesaplarını boşalttı. Savcılığa başvuran kadın, 6 milyon lira... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T11:08+0300
2025-05-19T11:08+0300
2025-05-19T11:08+0300
yaşam
dolandırıcılık
kuzey kıbrıs
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evlilik
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İstanbul'da yaşayan İranlı bir iş insanının, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan bir kadını 'seni seviyorum, evleneceğiz' sözleriyle kandırdığı, kadının banka hesaplarını boşalttığı iddia edildi. Kadının şarjda unuttuğu telefonundan hesabına girdiği iddia edilen adam hakkında savcılık soruşturma başlattı. Restoran sahibi zengin biriyim dediSabah'ın haberine göre, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan İranlı Parmis Nazakat, Türkiye'ye yaptığı bir iş seyahatinde tanıştığı Alireza Ghaffari Hosseini tarafından evlenme vaadiyle kandırıldı. Kendini restoran sahibi zengin bir iş insanı olarak tanıtan şüpheli, kısa sürede duygusal bir bağ kurduğu kadının güvenini kazandı.Telefondan hesaplara girdi iddiası2024 yılı Şubat ayında İstanbul ziyaretinin ardından Kuzey Kıbrıs'a dönmeye hazırlanan Nazakat, sevgilisinin telkiniyle telefonunu şarjda "unutmuş" şekilde evden ayrıldı. Ardından şüpheli, içinde mobil bankacılık uygulamaları bulunan bu telefon aracılığıyla, mağdurun hesaplarından İran'daki annesinin hesabına 10 gün içinde toplam 135 bin İngiliz sterlini aktardı.Mağdur avukatı: Duygusal bağ, dolandırıcılığın yeni silahıMağdur kadının avukatı Büçkün Canatik'in savcılığa sunduğu suç duyurusuna göre, şüpheli Hosseini tüm süreci önceden planladı. Paraları aktarırken dekontlara "borç" açıklaması yazdı. Olayın ortaya çıkmasından sonra da müvekkilini ve ailesini İran'daki akrabaları üzerinden tehdit etmeye başladı.Canatik, "Bu olay, yeni nesil dolandırıcılığın duygusal manipülasyonla nasıl iç içe geçtiğinin çarpıcı bir örneği. Aşk, artık bir güven aracı değil, suistimal aracı haline getirildi" diyerek benzer vakalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/ev-almak-isterken-dolandirildi-butun-parasini-kaptirdi-1096330579.html
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dolandırıcılık, kuzey kıbrıs, i̇ran, evlilik
dolandırıcılık, kuzey kıbrıs, i̇ran, evlilik
Evlenme vaadiyle 6 milyonluk vurgun iddiası: Şarjda unutulan telefonla bütün banka hesaplarını boşalttı
İstanbul'da yaşayan İranlı iş insanı, evleneceğim vaadiyle kandırdığı kadının bütün banka hesaplarını boşalttı. Savcılığa başvuran kadın, 6 milyon lira dolandırıldığını iddia etti.
İstanbul'da yaşayan İranlı bir iş insanının, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan bir kadını 'seni seviyorum, evleneceğiz' sözleriyle kandırdığı, kadının banka hesaplarını boşalttığı iddia edildi. Kadının şarjda unuttuğu telefonundan hesabına girdiği iddia edilen adam hakkında savcılık soruşturma başlattı.
Restoran sahibi zengin biriyim dedi
Sabah'ın haberine göre, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan İranlı Parmis Nazakat, Türkiye'ye yaptığı bir iş seyahatinde tanıştığı Alireza Ghaffari Hosseini tarafından evlenme vaadiyle kandırıldı. Kendini restoran sahibi zengin bir iş insanı olarak tanıtan şüpheli, kısa sürede duygusal bir bağ kurduğu kadının güvenini kazandı.
Telefondan hesaplara girdi iddiası
2024 yılı Şubat ayında İstanbul ziyaretinin ardından Kuzey Kıbrıs'a dönmeye hazırlanan Nazakat, sevgilisinin telkiniyle telefonunu şarjda "unutmuş" şekilde evden ayrıldı. Ardından şüpheli, içinde mobil bankacılık uygulamaları bulunan bu telefon aracılığıyla, mağdurun hesaplarından İran'daki annesinin hesabına 10 gün içinde toplam 135 bin İngiliz sterlini aktardı.
Mağdur avukatı: Duygusal bağ, dolandırıcılığın yeni silahı
Mağdur kadının avukatı Büçkün Canatik'in savcılığa sunduğu suç duyurusuna göre, şüpheli Hosseini tüm süreci önceden planladı. Paraları aktarırken dekontlara "borç" açıklaması yazdı. Olayın ortaya çıkmasından sonra da müvekkilini ve ailesini İran'daki akrabaları üzerinden tehdit etmeye başladı.
Canatik, "Bu olay, yeni nesil dolandırıcılığın duygusal manipülasyonla nasıl iç içe geçtiğinin çarpıcı bir örneği. Aşk, artık bir güven aracı değil, suistimal aracı haline getirildi" diyerek benzer vakalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.