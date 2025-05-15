https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/yonetmen-ali-ozgenturk-hayatini-kaybetti-selvi-boylum-al-yazmalimin-senaristiydi-1096244701.html

Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti: 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaristiydi

Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti: 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaristiydi

Sputnik Türkiye

Ünlü yönetmen Ali Özgentürk 80 yaşında hayatını kaybetti. 15.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-15T12:28+0300

2025-05-15T12:28+0300

2025-05-15T12:28+0300

yaşam

nebil özgentürk

atıf yılmaz

ali özgentürk

hayatını kaybetti

yönetmen

selvi boylum al yazmalım

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0f/1096244849_0:544:1370:1315_1920x0_80_0_0_5d5b1045fe5e3334a7f8c4cca53fba0a.jpg

Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaryo yazarı, Altın Koza Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Sinema Yazarları Derneği Onur Ödülü sahibi ünlü yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti. Acı haberi kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu. Yönetmen ve gazeteci Nebil Özgentürk sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ağabeyi yönetmen Ali Özgentürk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Özgentürk, " Abim... Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu.. 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı. Finalinde hayata "sevgi emektir" diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi...Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Ali Özgentürk kimdir?1945 Adana doğumlu ünlü yönetmen İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Kamera asistanlığıyla sinemaya atılan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'e asistanlık yaptı. 1979 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi "Hazal" ile adını duyuran Özgentürk, bir çok ödülün de sahibi oldu.. 1977’de Atıf Yılmaz’ın çektiği Selvi Boylum Al Yazmalı filminin ve 1978’de çekilen Sürü filminin senaristliğini yapan Özgentürk'ün filmleri arasında, Bekçi, Su da Yanar, Çıplak, Mektup, Balalayka, Kalbin Zamanı, Yengeç Oyunu, Görünmeyen ve Beni Sev yer alıyor. .

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/metin-arolatin-ani-olumunun-nedeni-ortaya-cikti-otopsi-raporunda-dikkat-ceken-detay-1096238859.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali özgentürk, ali özgentürk kimdir, ali özgentürk öldü, ali özgentürk selvi boylum al yazmalım, nebil özgentürk, ali özgentürk öldü mü,