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Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti: 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaristiydi
Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti: 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaristiydi
Sputnik Türkiye
Ünlü yönetmen Ali Özgentürk 80 yaşında hayatını kaybetti. 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T12:28+0300
2025-05-15T12:28+0300
yaşam
nebil özgentürk
atıf yılmaz
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selvi boylum al yazmalım
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Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaryo yazarı, Altın Koza Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Sinema Yazarları Derneği Onur Ödülü sahibi ünlü yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti. Acı haberi kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu. Yönetmen ve gazeteci Nebil Özgentürk sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ağabeyi yönetmen Ali Özgentürk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu. Özgentürk, " Abim... Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu.. 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı. Finalinde hayata "sevgi emektir" diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi...Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Ali Özgentürk kimdir?1945 Adana doğumlu ünlü yönetmen İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Kamera asistanlığıyla sinemaya atılan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'e asistanlık yaptı. 1979 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi "Hazal" ile adını duyuran Özgentürk, bir çok ödülün de sahibi oldu.. 1977’de Atıf Yılmaz’ın çektiği Selvi Boylum Al Yazmalı filminin ve 1978’de çekilen Sürü filminin senaristliğini yapan Özgentürk'ün filmleri arasında, Bekçi, Su da Yanar, Çıplak, Mektup, Balalayka, Kalbin Zamanı, Yengeç Oyunu, Görünmeyen ve Beni Sev yer alıyor. .
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Yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti: 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaristiydi

12:28 15.05.2025
© AAAli Özgentürk
Ali Özgentürk - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
© AA
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Ünlü yönetmen Ali Özgentürk 80 yaşında hayatını kaybetti.
Selvi Boylum Al Yazmalım filminin senaryo yazarı, Altın Koza Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Sinema Yazarları Derneği Onur Ödülü sahibi ünlü yönetmen Ali Özgentürk hayatını kaybetti. Acı haberi kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu.
Yönetmen ve gazeteci Nebil Özgentürk sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ağabeyi yönetmen Ali Özgentürk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.
Özgentürk, " Abim... Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu.. 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı. Finalinde hayata "sevgi emektir" diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi...Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Ali Özgentürk kimdir?

1945 Adana doğumlu ünlü yönetmen İstanbul Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı. Kamera asistanlığıyla sinemaya atılan Özgentürk, Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney'e asistanlık yaptı. 1979 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi "Hazal" ile adını duyuran Özgentürk, bir çok ödülün de sahibi oldu..
1977’de Atıf Yılmaz’ın çektiği Selvi Boylum Al Yazmalı filminin ve 1978’de çekilen Sürü filminin senaristliğini yapan Özgentürk'ün filmleri arasında, Bekçi, Su da Yanar, Çıplak, Mektup, Balalayka, Kalbin Zamanı, Yengeç Oyunu, Görünmeyen ve Beni Sev yer alıyor.
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