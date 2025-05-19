https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/sampiyon-galatasarayin-sampiyonlar-ligindeki-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1096324085.html

Şampiyon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, şimdi gözünü Avrupa devlerine dikti. Şampiyon Galatasaray'ın UEFA Şampiyonla Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T07:11+0300

2025-05-19T07:11+0300

2025-05-19T07:11+0300

spor

galatasaray

süper lig

trendyol süper lig

şampiyon

şampiyonluk

uefa şampiyonlar ligi

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Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gözünü Avrupa’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.Kuraya 4. torbadan katılacak olan sarı-kırmızılı temsilcinin, rakipleri de belli oldu:UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki kura çekimi 28 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Galatasaray’ın rakipleri bu tarihte netlik kazanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/galatasarayin-sampiyonluk-kutlamalari-sirasinda-bir-aracin-icinde-havai-fisek-patladi-1096322979.html

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