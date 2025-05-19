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Şampiyon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, şimdi gözünü Avrupa devlerine dikti. Şampiyon Galatasaray'ın UEFA Şampiyonla Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gözünü Avrupa’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.Kuraya 4. torbadan katılacak olan sarı-kırmızılı temsilcinin, rakipleri de belli oldu:UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki kura çekimi 28 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Galatasaray’ın rakipleri bu tarihte netlik kazanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/galatasarayin-sampiyonluk-kutlamalari-sirasinda-bir-aracin-icinde-havai-fisek-patladi-1096322979.html
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galatasaray, süper lig, trendyol süper lig, şampiyon, şampiyonluk, uefa şampiyonlar ligi
galatasaray, süper lig, trendyol süper lig, şampiyon, şampiyonluk, uefa şampiyonlar ligi

Şampiyon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

07:11 19.05.2025
© AA / Güven YılmazŞampiyon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA / Güven Yılmaz
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Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, şimdi gözünü Avrupa devlerine dikti. Şampiyon Galatasaray'ın UEFA Şampiyonla Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gözünü Avrupa’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.
Kuraya 4. torbadan katılacak olan sarı-kırmızılı temsilcinin, rakipleri de belli oldu:
Real Madrid
Bayern Münih
Liverpool
Paris Saint-Germain (PSG)
Inter
Borussia Dortmund
Barcelona
Bayer Leverkusen
Atletico Madrid
Atalanta
Eintracht Frankfurt
PSV Eindhoven
Ajax
Napoli
Sporting Lizbon
Olimpiakos
Slavia Prag
Marsilya
Monaco
Athletic Bilbao
Arsenal
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki kura çekimi 28 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Galatasaray’ın rakipleri bu tarihte netlik kazanacak.
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