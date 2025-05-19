https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/sampiyon-galatasarayin-sampiyonlar-ligindeki-muhtemel-rakipleri-belli-oldu-1096324085.html
Şampiyon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, şimdi gözünü Avrupa devlerine dikti. Şampiyon Galatasaray'ın UEFA Şampiyonla Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T07:11+0300
2025-05-19T07:11+0300
2025-05-19T07:11+0300
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Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gözünü Avrupa’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.Kuraya 4. torbadan katılacak olan sarı-kırmızılı temsilcinin, rakipleri de belli oldu:UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki kura çekimi 28 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Galatasaray’ın rakipleri bu tarihte netlik kazanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/galatasarayin-sampiyonluk-kutlamalari-sirasinda-bir-aracin-icinde-havai-fisek-patladi-1096322979.html
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galatasaray, süper lig, trendyol süper lig, şampiyon, şampiyonluk, uefa şampiyonlar ligi
galatasaray, süper lig, trendyol süper lig, şampiyon, şampiyonluk, uefa şampiyonlar ligi
Şampiyon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, şimdi gözünü Avrupa devlerine dikti. Şampiyon Galatasaray'ın UEFA Şampiyonla Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, gözünü Avrupa’ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.
Kuraya 4. torbadan katılacak olan sarı-kırmızılı temsilcinin, rakipleri de belli oldu:
Paris Saint-Germain (PSG)
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki kura çekimi 28 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Galatasaray’ın rakipleri bu tarihte netlik kazanacak.