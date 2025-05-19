https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/sampiyon-galatasaraya-dev-gelir-1096339549.html

Şampiyon Galatasaray'a dev gelir

Şampiyon Galatasaray'a dev gelir

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in bitimine iki hafta kalmasına rağmen şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı eden Galatasaray dev bir gelirin de... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T14:12+0300

2025-05-19T14:12+0300

2025-05-19T14:12+0300

spor

galatasaray

süper lig

türkiye futbol federasyonu (tff)

uefa şampiyonlar ligi

şampiyonlar ligi kupası

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Galatasaray, Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu başarıyla birlikte sarı kırmızılı takımın kasasına girecek toplam para miktarı da belli oldu. Galatasaray toplamda 1 milyar 177 milyon 426 bin TL (yaklaşık 51,7 milyon euro) kazandı.Kasasına 71.1 milyon TL'yi koyacakSabah'ın haberine göre, Sarı-kırmızılılar, lig şampiyonuna verilen 71,1 milyon TL'yi de kasasına koyacak. Galatasaray'ın, geçmiş şampiyonluklar ve lig performansına dayalı birçok yan gelirle birlikte kazanacağı ücret 359 milyon TL'ye çıkacak.Yaklaşık 52 milyon Euro kazandıGalatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden 816 milyon TL, TFF'nin şampiyonluk priminden 71 milyon TL, performansa dayalı gelirlerden 140 milyon TL ve geçmiş şampiyonluklara verilen primlerden 148 milyon TL olmak üzere toplamda 1 milyar 177 milyon 426 bin TL (yaklaşık 51,7 milyon euro) kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/galatasaray-25-kez-sampiyon-sari-kirmizili-takim-formasina-5-yildizi-ekledi-1096321986.html

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galatasaray, süper lig, türkiye futbol federasyonu (tff), uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası