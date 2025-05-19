https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/otoparkta-fenalasip-yere-dustu-uzerinden-otomobil-gecen-adam-hayatini-kaybetti-1096344196.html

Otoparkta fenalaşıp yere düştü: Üzerinden otomobil geçen adam hayatını kaybetti

Otoparkta fenalaşıp yere düştü: Üzerinden otomobil geçen adam hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otoparkta yere düşen 64 yaşındaki Tevfik Deniz, bir otomobilin üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Çorlu Belediyesi'ne... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T17:27+0300

2025-05-19T17:27+0300

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Çorlu'da otoparkta yere düşen 64 yaşındaki adam üzerinden otomobil geçmesi sonucu hayatını kaybetti.Çorlu belediyesine ait açık otoparkta meydana gelen kazada, fenalaşarak yere düşen 64 yaşındaki Tevfik Deniz'in üzerinden aynı dakikalarda otoparktan çıkan araç geçti. Sürücü, kazayı fark ettikten sonra aracını durdurup dışarı çıktığında, yerde hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olarak bulunan Tevfik Deniz’i ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.

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araba, araba kazası, otopark, kaza, kaza sebebi, trafik kazası, kalp krizi, hastane, tekirdağ, çorlu