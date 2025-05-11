https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/erzurumda-alkollu-halde-kaza-yapti-surucunun-ehliyetine-2060-yilina-kadar-el-konuldu-1096135638.html
Erzurum'da alkollü halde kaza yaptı: Sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu
Erzurum'da alkollü halde kaza yaptı: Sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu
Sputnik Türkiye
Erzurum'da şehir merkezinde kaza yapıp kaçan O.E., polis tarafından yakalandı. Yapılan testte 2.87 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün bu sekizinci... 11.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-11T20:55+0300
2025-05-11T20:55+0300
2025-05-11T20:55+0300
türki̇ye
erzurum
erzurum büyükşehir belediyesi
polis
polis müdahalesi
polis memuru
polis baskını
polis merkezi
kaza
kaza sebebi
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Erzurum'da sekizinci kez alkollü yakalanan O.E.'nin ehliyetine 35 yıl el konulurken, 59 bin lira para cezası kesildi.Şehir merkezinde kazaya karışıp kaçan sürücü, Aşkale uygulama noktasında polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrollerde 2.87 promil alkollü olduğu tespit edilen O.E.'ye 59 bin 191 lira idari para cezası kesildi. Otomobili trafikten men edilen sürücünün 8’i alkollü araç kullanma olmak üzere toplam 20 suç kaydı olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konulduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/araclara-alkol-kilidi-geliyor-alkolmetreyi-uflemeden-araba-calismayacak-1094533634.html
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erzurum, erzurum büyükşehir belediyesi, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, alkol, alkol testi, alkol tüketimi, alkol derecesi
erzurum, erzurum büyükşehir belediyesi, polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, polis merkezi, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, alkol, alkol testi, alkol tüketimi, alkol derecesi
Erzurum'da alkollü halde kaza yaptı: Sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu
Erzurum'da şehir merkezinde kaza yapıp kaçan O.E., polis tarafından yakalandı. Yapılan testte 2.87 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün bu sekizinci alkollü yakalanışı olduğu ortaya çıkınca O.E. hakkında 59 bin 191 lira para cezası kesildi, ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu ve aracı trafikten men edildi.
Erzurum'da sekizinci kez alkollü yakalanan O.E.'nin ehliyetine 35 yıl el konulurken, 59 bin lira para cezası kesildi.
Şehir merkezinde kazaya karışıp kaçan sürücü, Aşkale uygulama noktasında polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrollerde 2.87 promil alkollü olduğu tespit edilen O.E.'ye 59 bin 191 lira idari para cezası kesildi.
Otomobili trafikten men edilen sürücünün 8’i alkollü araç kullanma olmak üzere toplam 20 suç kaydı olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konulduğu açıklandı.