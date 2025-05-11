https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/erzurumda-alkollu-halde-kaza-yapti-surucunun-ehliyetine-2060-yilina-kadar-el-konuldu-1096135638.html

Erzurum'da alkollü halde kaza yaptı: Sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Erzurum'da alkollü halde kaza yaptı: Sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Sputnik Türkiye

Erzurum'da şehir merkezinde kaza yapıp kaçan O.E., polis tarafından yakalandı. Yapılan testte 2.87 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün bu sekizinci... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-11T20:55+0300

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türki̇ye

erzurum

erzurum büyükşehir belediyesi

polis

polis müdahalesi

polis memuru

polis baskını

polis merkezi

kaza

kaza sebebi

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Erzurum'da sekizinci kez alkollü yakalanan O.E.'nin ehliyetine 35 yıl el konulurken, 59 bin lira para cezası kesildi.Şehir merkezinde kazaya karışıp kaçan sürücü, Aşkale uygulama noktasında polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrollerde 2.87 promil alkollü olduğu tespit edilen O.E.'ye 59 bin 191 lira idari para cezası kesildi. Otomobili trafikten men edilen sürücünün 8’i alkollü araç kullanma olmak üzere toplam 20 suç kaydı olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konulduğu açıklandı.

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