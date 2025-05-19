https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/ege-denizinde-46-buyuklugunde-deprem-oldu-1096323933.html
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde saat 03.23 sıralarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T06:52+0300
2025-05-19T06:52+0300
2025-05-19T06:52+0300
son depremler
ege denizi
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin saatini 03.23 olarak açıklayan AFAD, sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/afad-duyurdu-ege-denizinde-38-buyuklugunde-deprem-1096311792.html
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ege denizi, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ege denizi, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem oldu
Ege Denizi'nde saat 03.23 sıralarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin saatini 03.23 olarak açıklayan AFAD, sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.