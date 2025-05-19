Memur ve emekli maaşları için yeni tahminler: Zam ne kadar olur?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL RÖPORTAJ
Dr. Ecz. Murat Çiftçi: ‘Ticarethane değil, sağlık kuruluşuyuz’
09:15
11 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım: ‘Sürekli değişen politikalar sektöre zarar veriyor”
10:31
25 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Osmanlı'dan bu yana: Kırk yıllık hatır
12:06
2 dk
SESLİ HABER
TÜİK doğum istatistiklerini açıkladı: Türkiye nüfusu alarm veriyor
12:13
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bin altınlık ateş
13:05
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Barış Terkoğlu: “PKK’nın fesih kararı yeni bir yapılanmanın habercisi”
13:12
28 dk
ÖZEL HABER
Kırmızı et üretimi düşüşte: İşte geçmişten günümüze et ithalatının hikayesi
13:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Laf çok, fayda yok
14:05
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Bilime adanmış bir hayat
14:24
3 dk
SESLİ HABER
Prof. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da bugün yaşanan depremi anlattı
14:45
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:08
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:07
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Boş vaatlere halk ne diyor?
18:10
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hüsnü Mahalli: “PKK, PYD-YPG ile birleşecek”
18:22
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Şükrü Boyraz: ‘Kör olmak, sağır olmak bizim tercihimiz değil’
19:05
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Dinçşahin: ‘PKK’nın feshiyle meşru siyaset yapmanın önü açılmış oldu’
20:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
15 bin yıldır kullanılan bitki: Kenevirin ekonomik potansiyeli
07:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI 19 MAYIS ÖZEL
Atatürk devrimleri, Kurtuluş Savaşı ve kadınların rolü
09:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk bağımsızlık ateşini nasıl yaktı?
14:09
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/memur-ve-emekli-maaslari-icin-yeni-tahmin-gelmeye-basladi-1096326733.html
Memur ve emekli maaşları için yeni tahminler: Zam ne kadar olur?
Memur ve emekli maaşları için yeni tahminler: Zam ne kadar olur?
Sputnik Türkiye
Memur ve emekliler temmuz zammını bekliyor. Merkez Bankası anketine göre enflasyon tahminleri yükseldi. İşte yeni zam oranı beklentileri ve detaylı hesaplamalar...
2025-05-19T08:24+0300
2025-05-19T09:12+0300
türki̇ye
emekli maaş farkı
emekli maaş zam oranı
emekli maaşı
emeklilik maaşı
merkez bankası
temmuz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b97ff057a90a10deec0613eff8b97f73.jpg
Temmuz ayında TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Nisan ayı itibarıyla ilk 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken, mayıs ve haziran aylarına ilişkin beklentiler de şekillenmeye başladı. Açıklanan verilere göre, nisan ayı itibarıyla SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 13,36 oranında zam farkını şimdiden hak etmiş durumda. Memur ve memur emeklileri için oluşan fark ise yüzde 12,29 seviyesinde.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anketteki yüzde 29,98’den yüzde 30,35’e yükseldi. Aynı ankete göre mayıs ayı için enflasyon beklentisi yüzde 2,36, haziran ayı için ise yüzde 1,77 olarak belirlendi. Önceki tahminlerde bu oranlar sırasıyla yüzde 2,20 ve yüzde 1,70’ti. Yani memur ve emekli maaşlarını doğrudan etkileyecek iki kritik ay için tahminler yukarı yönlü revize edildi.Milliyet haber sitesine tahminlerini açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz da son anket sonuçlarını değerlendirdi. Yılmaz, şunları kaydetti:Yılmaz, ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme farkı nedeniyle SSK ve Bağkur emeklilerine kıyasla yüzde 1,11 oranında daha düşük zam alacağını belirtti. Buna göre, 2025 yılı ilk 6 ayı için enflasyon farkının yüzde 18,09 olarak gerçekleşmesi beklenirken, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 16,98 seviyesinde olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/istanbulda-suya-yuzde-10-zam-geldi-1096230719.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/19/1073951664_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b7ceb400544137da7298ea1c2f184c82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
memur zammı 2025, emekli maaşı zammı temmuz, ssk ve bağkur emekli zammı, memur emeklisi enflasyon farkı, merkez bankası enflasyon tahmini, tüi̇k enflasyon verisi 2025, temmuz zammı ne kadar olacak, piyasa katılımcıları anketi, maaş zam oranı hesaplama, memur maaşı tahmini, emekli zammı beklentisi
memur zammı 2025, emekli maaşı zammı temmuz, ssk ve bağkur emekli zammı, memur emeklisi enflasyon farkı, merkez bankası enflasyon tahmini, tüi̇k enflasyon verisi 2025, temmuz zammı ne kadar olacak, piyasa katılımcıları anketi, maaş zam oranı hesaplama, memur maaşı tahmini, emekli zammı beklentisi

Memur ve emekli maaşları için yeni tahminler: Zam ne kadar olur?

08:24 19.05.2025 (güncellendi: 09:12 19.05.2025)
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA
Abone ol
Memur ve emeklilerin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Merkez Bankası’nın son anketinde enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. İşte son rakamlarla uzman tahminleri.
Temmuz ayında TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Nisan ayı itibarıyla ilk 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken, mayıs ve haziran aylarına ilişkin beklentiler de şekillenmeye başladı.
Açıklanan verilere göre, nisan ayı itibarıyla SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 13,36 oranında zam farkını şimdiden hak etmiş durumda. Memur ve memur emeklileri için oluşan fark ise yüzde 12,29 seviyesinde.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anketteki yüzde 29,98’den yüzde 30,35’e yükseldi.
Aynı ankete göre mayıs ayı için enflasyon beklentisi yüzde 2,36, haziran ayı için ise yüzde 1,77 olarak belirlendi. Önceki tahminlerde bu oranlar sırasıyla yüzde 2,20 ve yüzde 1,70’ti. Yani memur ve emekli maaşlarını doğrudan etkileyecek iki kritik ay için tahminler yukarı yönlü revize edildi.
Milliyet haber sitesine tahminlerini açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz da son anket sonuçlarını değerlendirdi. Yılmaz, şunları kaydetti:

“Bu yılın ilk yarısında oluşacak enflasyon verileri netleşmeye başladı. Yapılan tahminler doğrultusunda geçen ayki anket ile bu ayki anketi karşılaştırdığımız zaman enflasyon rakamlarında Mayıs ayı için yüzde 0,16, Haziran ayı için yüzde 0,07, yıllık olarak ise yüzde 0,37 oranında artış olduğunu gözlemliyoruz.

Bu veriler ışığında 2025 ilk yarıyılı için enflasyon rakamının yüzde 18,09 olarak şekilleneceğini söyleyebiliriz,”

Yılmaz, ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme farkı nedeniyle SSK ve Bağkur emeklilerine kıyasla yüzde 1,11 oranında daha düşük zam alacağını belirtti.
Buna göre, 2025 yılı ilk 6 ayı için enflasyon farkının yüzde 18,09 olarak gerçekleşmesi beklenirken, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 16,98 seviyesinde olacak.
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
TÜRKİYE
İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi
14 Mayıs, 21:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала