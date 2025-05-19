Memur ve emekli maaşları için yeni tahminler: Zam ne kadar olur?

“Bu yılın ilk yarısında oluşacak enflasyon verileri netleşmeye başladı. Yapılan tahminler doğrultusunda geçen ayki anket ile bu ayki anketi karşılaştırdığımız zaman enflasyon rakamlarında Mayıs ayı için yüzde 0,16, Haziran ayı için yüzde 0,07, yıllık olarak ise yüzde 0,37 oranında artış olduğunu gözlemliyoruz.

Bu veriler ışığında 2025 ilk yarıyılı için enflasyon rakamının yüzde 18,09 olarak şekilleneceğini söyleyebiliriz,”