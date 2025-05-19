https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/memur-ve-emekli-maaslari-icin-yeni-tahmin-gelmeye-basladi-1096326733.html
Memur ve emekli maaşları için yeni tahminler: Zam ne kadar olur?
Memur ve emekli maaşları için yeni tahminler: Zam ne kadar olur?
Sputnik Türkiye
Memur ve emekliler temmuz zammını bekliyor. Merkez Bankası anketine göre enflasyon tahminleri yükseldi. İşte yeni zam oranı beklentileri ve detaylı hesaplamalar...
2025-05-19T08:24+0300
2025-05-19T08:24+0300
2025-05-19T09:12+0300
türki̇ye
emekli maaş farkı
emekli maaş zam oranı
emekli maaşı
emeklilik maaşı
merkez bankası
temmuz
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Temmuz ayında TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Nisan ayı itibarıyla ilk 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken, mayıs ve haziran aylarına ilişkin beklentiler de şekillenmeye başladı. Açıklanan verilere göre, nisan ayı itibarıyla SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 13,36 oranında zam farkını şimdiden hak etmiş durumda. Memur ve memur emeklileri için oluşan fark ise yüzde 12,29 seviyesinde.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anketteki yüzde 29,98’den yüzde 30,35’e yükseldi. Aynı ankete göre mayıs ayı için enflasyon beklentisi yüzde 2,36, haziran ayı için ise yüzde 1,77 olarak belirlendi. Önceki tahminlerde bu oranlar sırasıyla yüzde 2,20 ve yüzde 1,70’ti. Yani memur ve emekli maaşlarını doğrudan etkileyecek iki kritik ay için tahminler yukarı yönlü revize edildi.Milliyet haber sitesine tahminlerini açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz da son anket sonuçlarını değerlendirdi. Yılmaz, şunları kaydetti:Yılmaz, ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme farkı nedeniyle SSK ve Bağkur emeklilerine kıyasla yüzde 1,11 oranında daha düşük zam alacağını belirtti. Buna göre, 2025 yılı ilk 6 ayı için enflasyon farkının yüzde 18,09 olarak gerçekleşmesi beklenirken, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 16,98 seviyesinde olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/istanbulda-suya-yuzde-10-zam-geldi-1096230719.html
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memur zammı 2025, emekli maaşı zammı temmuz, ssk ve bağkur emekli zammı, memur emeklisi enflasyon farkı, merkez bankası enflasyon tahmini, tüi̇k enflasyon verisi 2025, temmuz zammı ne kadar olacak, piyasa katılımcıları anketi, maaş zam oranı hesaplama, memur maaşı tahmini, emekli zammı beklentisi
Memur ve emekli maaşları için yeni tahminler: Zam ne kadar olur?
08:24 19.05.2025 (güncellendi: 09:12 19.05.2025)
Memur ve emeklilerin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Merkez Bankası’nın son anketinde enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. İşte son rakamlarla uzman tahminleri.
Temmuz ayında TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Nisan ayı itibarıyla ilk 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken, mayıs ve haziran aylarına ilişkin beklentiler de şekillenmeye başladı.
Açıklanan verilere göre, nisan ayı itibarıyla SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 13,36 oranında zam farkını şimdiden hak etmiş durumda. Memur ve memur emeklileri için oluşan fark ise yüzde 12,29 seviyesinde.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Ankette yıl sonu enflasyon tahmini bir önceki anketteki yüzde 29,98’den yüzde 30,35’e yükseldi.
Aynı ankete göre mayıs ayı için enflasyon beklentisi yüzde 2,36, haziran ayı için ise yüzde 1,77 olarak belirlendi. Önceki tahminlerde bu oranlar sırasıyla yüzde 2,20 ve yüzde 1,70’ti. Yani memur ve emekli maaşlarını doğrudan etkileyecek iki kritik ay için tahminler yukarı yönlü revize edildi.
Milliyet haber sitesine tahminlerini açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz da son anket sonuçlarını değerlendirdi. Yılmaz, şunları kaydetti:
“Bu yılın ilk yarısında oluşacak enflasyon verileri netleşmeye başladı. Yapılan tahminler doğrultusunda geçen ayki anket ile bu ayki anketi karşılaştırdığımız zaman enflasyon rakamlarında Mayıs ayı için yüzde 0,16, Haziran ayı için yüzde 0,07, yıllık olarak ise yüzde 0,37 oranında artış olduğunu gözlemliyoruz.
Bu veriler ışığında 2025 ilk yarıyılı için enflasyon rakamının yüzde 18,09 olarak şekilleneceğini söyleyebiliriz,”
Yılmaz, ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme farkı nedeniyle SSK ve Bağkur emeklilerine kıyasla yüzde 1,11 oranında daha düşük zam alacağını belirtti.
Buna göre, 2025 yılı ilk 6 ayı için enflasyon farkının yüzde 18,09 olarak gerçekleşmesi beklenirken, memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 16,98 seviyesinde olacak.