https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kuzey-kibristan-turk-vatandaslarinin-konut-alma-hakki-artirildi-1096341108.html

Kuzey Kıbrıs'tan Türk vatandaşlarının konut alma hakkı artırıldı

Kuzey Kıbrıs'tan Türk vatandaşlarının konut alma hakkı artırıldı

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'tan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma hakları arttı 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T14:31+0300

2025-05-19T14:31+0300

2025-05-19T14:31+0300

ekonomi̇

kuzey kıbrıs

türkiye cumhuriyeti

alev almak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0d/1065702649_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_86438c189d02b64074bd57fb9d22d125.jpg

Kuzey Kıbrıs hükümeti, "Yasa Gücünde Kararname" çıkararak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma haklarını artırdı. Buna göre, Türk vatandaşları 6 daire ve 3 müstakil ev/villa alabilecek. Kararname ile diğer yabancıların da konut alma hakları yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce Kuzey Kıbrıs'tan 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi.Yabancıların ev alma hakkı da yükseldiYasa Gücünde Kararname ile diğer yabancıların da konut alma haklarında düzenleme yapıldı. Daha önce Kuzey Kıbrıs'tan 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı.Alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/turkiye---kuzey-kibris-arasinda-ilk-hava-taksi-seferleri-basladi-1095266000.html

kuzey kıbrıs

türkiye cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kuzey kıbrıs, türkiye cumhuriyeti, alev almak