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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kuzey-kibristan-turk-vatandaslarinin-konut-alma-hakki-artirildi-1096341108.html
Kuzey Kıbrıs'tan Türk vatandaşlarının konut alma hakkı artırıldı
Kuzey Kıbrıs'tan Türk vatandaşlarının konut alma hakkı artırıldı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'tan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma hakları arttı 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T14:31+0300
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kuzey kıbrıs
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Kuzey Kıbrıs hükümeti, "Yasa Gücünde Kararname" çıkararak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma haklarını artırdı. Buna göre, Türk vatandaşları 6 daire ve 3 müstakil ev/villa alabilecek. Kararname ile diğer yabancıların da konut alma hakları yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce Kuzey Kıbrıs'tan 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi.Yabancıların ev alma hakkı da yükseldiYasa Gücünde Kararname ile diğer yabancıların da konut alma haklarında düzenleme yapıldı. Daha önce Kuzey Kıbrıs'tan 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı.Alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250410/turkiye---kuzey-kibris-arasinda-ilk-hava-taksi-seferleri-basladi-1095266000.html
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kuzey kıbrıs, türkiye cumhuriyeti, alev almak
kuzey kıbrıs, türkiye cumhuriyeti, alev almak

Kuzey Kıbrıs'tan Türk vatandaşlarının konut alma hakkı artırıldı

14:31 19.05.2025
© AAKuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir kişi insan kaçakçılığından mahkum edildi: Nijeryalı genç kadın seks işçiliğine zorlanmış
Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir kişi insan kaçakçılığından mahkum edildi: Nijeryalı genç kadın seks işçiliğine zorlanmış - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA
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Kuzey Kıbrıs'tan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma hakları arttı
Kuzey Kıbrıs hükümeti, "Yasa Gücünde Kararname" çıkararak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının konut alma haklarını artırdı. Buna göre, Türk vatandaşları 6 daire ve 3 müstakil ev/villa alabilecek. Kararname ile diğer yabancıların da konut alma hakları yeniden düzenlendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, daha önce Kuzey Kıbrıs'tan 3 daire veya 1 müstakil ev/villa alma hakkı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu hakları, 6 daireye ve 3 müstakil ev/villaya yükseltildi.

Yabancıların ev alma hakkı da yükseldi

Yasa Gücünde Kararname ile diğer yabancıların da konut alma haklarında düzenleme yapıldı. Daha önce Kuzey Kıbrıs'tan 1 daire veya 1 müstakil ev/villa alabilen Türkiye dışındaki yabancı ülkelerin vatandaşlarının bu hakkı, 3 daire veya 2 müstakil ev/villaya çıkarıldı.
Alınan yeni kararlar Resmi Gazete'de yayımlanarak 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe girdi.
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