https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kadikoyde-sampiyonluk-kutlayan-galatasarayli-taraftarlari-aracina-tasli-saldiri-1096334269.html
Kadıköy'de şampiyonluk kutlayan Galatasaraylı taraftarları aracına taşlı saldırı
Kadıköy'de şampiyonluk kutlayan Galatasaraylı taraftarları aracına taşlı saldırı
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de, Galatasaray'ın şampiyon olmasını kutlayan taraftarların içinde bulunduğu araca kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırı yapıldı. 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T12:18+0300
2025-05-19T12:18+0300
2025-05-19T12:18+0300
spor
galatasaray
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bağdat caddesi
kadıköy
saldırı
saldırı girişimi
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Galatasaray'ın dün akşam şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar da sokaklarda şampiyonluk kutlaması yaptı. Kadıköy'de kutlama yapmak isteyen Galatasaraylı taraftarlar, Bağdat Caddesi'nden geçerken bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Taşlı tekmeli saldırıBellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesinin ardından İstanbul'un birçok noktasında kutlamalar yapıldı. Kadıköy'de araçla dolaşan Galatasaraylı taraftarlar, Bağdat Caddesi'nden geçtikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Kutlamalar sırasında araca yapılan saldırı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, gruptakilerin saldırdıkları aracın arkasından koşarak tekme attığı da yer alıyor.Öte yandan, cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, araçtan Galatasaray bayrağı sallayan bir kişiye de çevredeki Fenerbahçe taraftarlarının sözlü sataşmada bulunduğu, kısa süreli tartışma yaşandığı ve polis ekiplerinin araya girerek bu kişileri sakinleştirdiği görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/galatasaray-25-kez-sampiyon-sari-kirmizili-takim-formasina-5-yildizi-ekledi-1096321986.html
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galatasaray, fenerbahçe, bağdat caddesi, kadıköy, saldırı, saldırı girişimi
galatasaray, fenerbahçe, bağdat caddesi, kadıköy, saldırı, saldırı girişimi
Kadıköy'de şampiyonluk kutlayan Galatasaraylı taraftarları aracına taşlı saldırı
Kadıköy'de, Galatasaray'ın şampiyon olmasını kutlayan taraftarların içinde bulunduğu araca kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırı yapıldı.
Galatasaray'ın dün akşam şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar da sokaklarda şampiyonluk kutlaması yaptı. Kadıköy'de kutlama yapmak isteyen Galatasaraylı taraftarlar, Bağdat Caddesi'nden geçerken bir grubun taşlı saldırısına uğradı.
Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesinin ardından İstanbul'un birçok noktasında kutlamalar yapıldı. Kadıköy'de araçla dolaşan Galatasaraylı taraftarlar, Bağdat Caddesi'nden geçtikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Kutlamalar sırasında araca yapılan saldırı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, gruptakilerin saldırdıkları aracın arkasından koşarak tekme attığı da yer alıyor.
Öte yandan, cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, araçtan Galatasaray bayrağı sallayan bir kişiye de çevredeki Fenerbahçe taraftarlarının sözlü sataşmada bulunduğu, kısa süreli tartışma yaşandığı ve polis ekiplerinin araya girerek bu kişileri sakinleştirdiği görülüyor.