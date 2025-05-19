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Kadıköy'de Galatasaraylı taraftarlara silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var
Kadıköy'de Galatasaraylı taraftarlara silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Galatasaray Spor Kulübü, Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
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kadıköy
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Galatasaray, Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarına yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, yaralanan taraftara şifa diledi.İstanbul Kadıköy'de Çiftehavuzlar semtinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlara silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bazı taraftarların yaralandığı belirtilirken sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kulüp "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, saldırıda yaralanan taraftara acil şifalar dilenirken, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisi de vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/galatasaray-25-kez-sampiyon-sari-kirmizili-takim-formasina-5-yildizi-ekledi-1096321986.html
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galatasaray spor kulübü, kulüp, kadıköy, şampiyon, şampiyonluk, kutlama, silahlı saldırı, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kadıköy belediyesi, kadıköy acil, kadıköy polis merkezi, kadıköy emniyet müdürlüğü
galatasaray spor kulübü, kulüp, kadıköy, şampiyon, şampiyonluk, kutlama, silahlı saldırı, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kadıköy belediyesi, kadıköy acil, kadıköy polis merkezi, kadıköy emniyet müdürlüğü

Kadıköy'de Galatasaraylı taraftarlara silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var

20:26 19.05.2025
© AA / Güven YılmazŞampiyon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA / Güven Yılmaz
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Galatasaray Spor Kulübü, Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kulüp, saldırıyı kınarken yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.
Galatasaray, Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarına yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, yaralanan taraftara şifa diledi.
İstanbul Kadıköy'de Çiftehavuzlar semtinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlara silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bazı taraftarların yaralandığı belirtilirken sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Kulüp "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, saldırıda yaralanan taraftara acil şifalar dilenirken, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisi de vurgulandı.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2025
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