https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kadikoyde-galatasarayli-taraftarlara-silahli-saldiri-duzenlendi-yaralilar-var-1096346515.html
Kadıköy'de Galatasaraylı taraftarlara silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var
Kadıköy'de Galatasaraylı taraftarlara silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Galatasaray Spor Kulübü, Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T20:26+0300
2025-05-19T20:26+0300
2025-05-19T20:26+0300
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kadıköy
şampiyon
şampiyonluk
kutlama
silahlı saldırı
i̇stanbul
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Galatasaray, Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarına yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, yaralanan taraftara şifa diledi.İstanbul Kadıköy'de Çiftehavuzlar semtinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlara silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bazı taraftarların yaralandığı belirtilirken sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kulüp "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, saldırıda yaralanan taraftara acil şifalar dilenirken, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisi de vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/galatasaray-25-kez-sampiyon-sari-kirmizili-takim-formasina-5-yildizi-ekledi-1096321986.html
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Kadıköy'de Galatasaraylı taraftarlara silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var
Galatasaray Spor Kulübü, Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kulüp, saldırıyı kınarken yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.
Galatasaray, Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarına yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, yaralanan taraftara şifa diledi.
İstanbul Kadıköy'de Çiftehavuzlar semtinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlara silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bazı taraftarların yaralandığı belirtilirken sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Kulüp "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, saldırıda yaralanan taraftara acil şifalar dilenirken, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisi de vurgulandı.