https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kadikoyde-galatasarayli-taraftarlara-silahli-saldiri-duzenlendi-yaralilar-var-1096346515.html

Kadıköy'de Galatasaraylı taraftarlara silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var

Kadıköy'de Galatasaraylı taraftarlara silahlı saldırı düzenlendi: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Galatasaray Spor Kulübü, Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlara yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T20:26+0300

2025-05-19T20:26+0300

2025-05-19T20:26+0300

türki̇ye

galatasaray spor kulübü

kulüp

kadıköy

şampiyon

şampiyonluk

kutlama

silahlı saldırı

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096324063_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_51ed752f47b9a664792441bd20f053d4.jpg

Galatasaray, Kadıköy'de şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarına yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, yaralanan taraftara şifa diledi.İstanbul Kadıköy'de Çiftehavuzlar semtinde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlara silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bazı taraftarların yaralandığı belirtilirken sarı kırmızılı takım sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kulüp "Bugün Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, saldırıda yaralanan taraftara acil şifalar dilenirken, bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisi de vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250518/galatasaray-25-kez-sampiyon-sari-kirmizili-takim-formasina-5-yildizi-ekledi-1096321986.html

türki̇ye

kadıköy

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray spor kulübü, kulüp, kadıköy, şampiyon, şampiyonluk, kutlama, silahlı saldırı, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kadıköy belediyesi, kadıköy acil, kadıköy polis merkezi, kadıköy emniyet müdürlüğü