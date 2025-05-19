https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/islam-memis-altin-tahminini-acikladi-altin-yukselecek-mi-dusecek-mi-1096344943.html

İslam Memiş altın tahminini açıkladı: Altın yükselecek mi, düşecek mi?

İslam Memiş altın tahminini açıkladı: Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Sputnik Türkiye

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın/TL fiyatında ons altına bağlı olarak 4 bin TL altına gerilemenin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Haziran... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T18:50+0300

2025-05-19T18:50+0300

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İslam Memiş, ons altındaki düşüşe bağlı olarak gram altının 4 bin TL'nin altına inmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi.Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın ve diğer yatırım araçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Haber Global'e konuşan Memiş, 3 bin 100 dolar seviyesinin altına düşecek bir ons altında, gram altının 4 bin TL’nin altına sarkmasının sürpriz olmayacağını duyurdu.Haziran sonrası altında yeni yükselişler beklediğini belirten Memiş, yatırımcılara panikle satış yapmamaları yönünde uyarıda bulundu. Kademeli alım fırsatlarının devam ettiğini vurgulayan Memiş, altın yerine araç ve konut yatırımının bu dönemde daha mantıklı olabileceğini savundu.Gümüş için ise “sabredenin kazancı büyük olur” diyen Memiş, bu yatırım aracının uzun vadede altına kıyasla daha yüksek getiri sunduğunu dile getirdi. Son iki yılda gümüşün gram fiyatındaki artışın, altından daha fazla kazandırdığını hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/islam-memis-rakam-vererek-yatirimcilari-uyardi-altinda-yeni-rekorlar-bekleniyor-mu-1096091117.html

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