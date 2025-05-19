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Hava sıcaklıkları bir bölgede düşüyor: Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarıları var
Hava sıcaklıkları bir bölgede düşüyor: Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarıları var
Sputnik Türkiye
19 Mayıs 2025 Pazartesi günü Türkiye genelinde hava durumu: Sağanak yağış, rüzgar ve toz taşınımı etkili olacak. Kuzey bölgelerinde sıcaklık düşüyor. İl il detaylı hava durumu raporu.
2025-05-19T06:38+0300
2025-05-19T06:38+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Mayıs Pazartesi günü hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde 3-5 derece arasında azalacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın şiddeti 40-60 km/saate ulaşacak. Toz taşınımı uyarısı: Hava kalitesi azaltıyorDoğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Balıkesir 26°C, parçalı ve az bulutluEdirne 25°C, parçalı ve az bulutluİstanbul 21°C, parçalı ve az bulutluKırklareli 23°C, parçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Afyonkarahisar 24°C, parçalı ve az bulutluDenizli 29°C, parçalı ve az bulutluİzmir 26°C, parçalı ve az bulutluMuğla 26°C, parçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Adana 29°C, parçalı ve az bulutluAntalya 29°C, parçalı ve az bulutluHatay 27°C, parçalı ve az bulutluIsparta 26°C, parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Ankara 22°C, parçalı ve az bulutluEskişehir 25°C, parçalı ve az bulutluKonya 26°C, parçalı ve az bulutluNevşehir 22°C, parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bolu 21°C, parçalı ve az bulutluKastamonu 21°C, parçalı ve az bulutluSinop 20°C, parçalı ve az bulutluZonguldak 20°C, parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Amasya 26°C, parçalı bulutluArtvin 16°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun 19°C, parçalı bulutluTrabzon 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Erzurum 17°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars 17°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya 29°C, parçalı ve az bulutluVan 20°C, parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır 32°C, parçalı ve az bulutluGaziantep 29°C, parçalı ve az bulutluMardin 29°C, parçalı ve az bulutluSiirt 31°C, parçalı ve az bulutlu
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19 mayıs 2025 hava durumu, sağanak yağış uyarısı, toz taşınımı, kuvvetli rüzgar, meteoroloji genel müdürlüğü hava durumu, il il hava durumu, doğu karadeniz yağış, doğu anadolu rüzgar uyarısı, hava sıcaklığı düşüşü, 19 mayıs hava tahmini, türkiye genelinde hava durumu, gök gürültülü sağanak, toz taşınımı uyarısı, 19 mayıs pazartesi hava raporu, hava kalitesi düşüşü
19 mayıs 2025 hava durumu, sağanak yağış uyarısı, toz taşınımı, kuvvetli rüzgar, meteoroloji genel müdürlüğü hava durumu, il il hava durumu, doğu karadeniz yağış, doğu anadolu rüzgar uyarısı, hava sıcaklığı düşüşü, 19 mayıs hava tahmini, türkiye genelinde hava durumu, gök gürültülü sağanak, toz taşınımı uyarısı, 19 mayıs pazartesi hava raporu, hava kalitesi düşüşü

Hava sıcaklıkları bir bölgede düşüyor: Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarıları var

06:38 19.05.2025
© AARüzgar
Rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA
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Meteoroloji'den yapılan hava durumu raporuna göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığı, kuzey kesimlerinde 3-5 derece arasında azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Mayıs Pazartesi günü hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde 3-5 derece arasında azalacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın şiddeti 40-60 km/saate ulaşacak.

Toz taşınımı uyarısı: Hava kalitesi azaltıyor

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Balıkesir 26°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne 25°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul 21°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 23°C, parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar 24°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli 29°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir 26°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla 26°C, parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 29°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya 29°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay 27°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta 26°C, parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 22°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 25°C, parçalı ve az bulutlu
Konya 26°C, parçalı ve az bulutlu
Nevşehir 22°C, parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 21°C, parçalı ve az bulutlu
Kastamonu 21°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop 20°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 20°C, parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya 26°C, parçalı bulutlu
Artvin 16°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 19°C, parçalı bulutlu
Trabzon 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Erzurum 17°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 17°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 29°C, parçalı ve az bulutlu
Van 20°C, parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 32°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 29°C, parçalı ve az bulutlu
Mardin 29°C, parçalı ve az bulutlu
Siirt 31°C, parçalı ve az bulutlu
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