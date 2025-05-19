Hava sıcaklıkları bir bölgede düşüyor: Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarıları var
© AARüzgar
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Meteoroloji'den yapılan hava durumu raporuna göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığı, kuzey kesimlerinde 3-5 derece arasında azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Mayıs Pazartesi günü hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde 3-5 derece arasında azalacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın şiddeti 40-60 km/saate ulaşacak.
Toz taşınımı uyarısı: Hava kalitesi azaltıyor
Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Balıkesir 26°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne 25°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul 21°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 23°C, parçalı ve az bulutlu
Balıkesir 26°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne 25°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul 21°C, parçalı ve az bulutlu
Kırklareli 23°C, parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar 24°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli 29°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir 26°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla 26°C, parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar 24°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli 29°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir 26°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla 26°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Adana 29°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya 29°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay 27°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta 26°C, parçalı ve az bulutlu
Adana 29°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya 29°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay 27°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta 26°C, parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 22°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 25°C, parçalı ve az bulutlu
Konya 26°C, parçalı ve az bulutlu
Nevşehir 22°C, parçalı ve az bulutlu
Ankara 22°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 25°C, parçalı ve az bulutlu
Konya 26°C, parçalı ve az bulutlu
Nevşehir 22°C, parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 21°C, parçalı ve az bulutlu
Kastamonu 21°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop 20°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 20°C, parçalı ve az bulutlu
Bolu 21°C, parçalı ve az bulutlu
Kastamonu 21°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop 20°C, parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 20°C, parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya 26°C, parçalı bulutlu
Artvin 16°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 19°C, parçalı bulutlu
Trabzon 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Amasya 26°C, parçalı bulutlu
Artvin 16°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 19°C, parçalı bulutlu
Trabzon 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Erzurum 17°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 17°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 29°C, parçalı ve az bulutlu
Van 20°C, parçalı ve az bulutlu
Erzurum 17°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 17°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 29°C, parçalı ve az bulutlu
Van 20°C, parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 32°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 29°C, parçalı ve az bulutlu
Mardin 29°C, parçalı ve az bulutlu
Siirt 31°C, parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır 32°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 29°C, parçalı ve az bulutlu
Mardin 29°C, parçalı ve az bulutlu
Siirt 31°C, parçalı ve az bulutlu