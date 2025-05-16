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İSKİ'den endişelendiren açıklama: İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları düştü
İSKİ'den endişelendiren açıklama: İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları düştü
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düştü. 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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İSKİ, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı. 22 Nisan'da yüzde 82,.93 olarak açıklanan barajlardaki ortalama doluluk oranı, yüzde 78.75'e düştü. Yağışlar yetersiz kaldı İstanbul'da yağışların yetersiz kalması megakente su sağlayan barajları olumsuz etkiledi. İSKİ, bugün itibarıyla barajlardaki ortalama doluluk oranının yüzde 78.75'e indiğini belirtti. Doluluk oranının 22 Nisan'a 82.93 olarak ölçüldüğü belirtilirken, Elmalı Barajı'ndaki su miktarı yüzde 91.12 olarak açıklanırken, en düşük su miktarı ise yüzde 45.45 ile Istrancalar Barajı'nda kaydedildi. İSKİ'nin verilerine göre 16 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
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İSKİ'den endişelendiren açıklama: İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları düştü

14:02 16.05.2025
İstanbul baraj
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düştü.
İSKİ, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı. 22 Nisan'da yüzde 82,.93 olarak açıklanan barajlardaki ortalama doluluk oranı, yüzde 78.75'e düştü.

Yağışlar yetersiz kaldı

İstanbul'da yağışların yetersiz kalması megakente su sağlayan barajları olumsuz etkiledi. İSKİ, bugün itibarıyla barajlardaki ortalama doluluk oranının yüzde 78.75'e indiğini belirtti. Doluluk oranının 22 Nisan'a 82.93 olarak ölçüldüğü belirtilirken, Elmalı Barajı'ndaki su miktarı yüzde 91.12 olarak açıklanırken, en düşük su miktarı ise yüzde 45.45 ile Istrancalar Barajı'nda kaydedildi.
İSKİ'nin verilerine göre 16 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 58.46
• Büyükçekmece Barajı yüzde 69.39
• Darlık Barajı yüzde 81.49
• Elmalı Barajı yüzde 91.12
• Istrancalar Barajı yüzde 45.45
• Kazandere Barajı yüzde 89.4
• Pabuçdere Barajı yüzde 89.01
• Sazlıdere Barajı yüzde 57.37
• Terkos Barajı yüzde 78.77
• Ömerli Barajı yüzde 91.2
Kazandere Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
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İzmir'de su seviyesi düşüyor: Baraj doluluk oranı yüzde 15'e kadar indi
14 Mayıs, 15:49
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