https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/iskiden-endiselendiren-aciklama-istanbulda-barajlardaki-doluluk-oranlari-dustu-1096280817.html

İSKİ'den endişelendiren açıklama: İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları düştü

İSKİ'den endişelendiren açıklama: İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları düştü

Sputnik Türkiye

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı düştü. 16.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-16T14:02+0300

2025-05-16T14:02+0300

2025-05-16T14:02+0300

yaşam

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

baraj doluluk

doluluk oranı

i̇stanbul

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İSKİ, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı. 22 Nisan'da yüzde 82,.93 olarak açıklanan barajlardaki ortalama doluluk oranı, yüzde 78.75'e düştü. Yağışlar yetersiz kaldı İstanbul'da yağışların yetersiz kalması megakente su sağlayan barajları olumsuz etkiledi. İSKİ, bugün itibarıyla barajlardaki ortalama doluluk oranının yüzde 78.75'e indiğini belirtti. Doluluk oranının 22 Nisan'a 82.93 olarak ölçüldüğü belirtilirken, Elmalı Barajı'ndaki su miktarı yüzde 91.12 olarak açıklanırken, en düşük su miktarı ise yüzde 45.45 ile Istrancalar Barajı'nda kaydedildi. İSKİ'nin verilerine göre 16 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

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i̇stanbul

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