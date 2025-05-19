https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/fethiyede-bir-kadinin-darp-edilmesiyle-ilgili-3-supheli-tutuklandi-1096345417.html
Fethiye'de bir kadının darp edilmesiyle ilgili 3 saldırgan tutuklandı
Fethiye'de bir kadının darp edilmesiyle ilgili 3 saldırgan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Fethiye'de bir akaryakıt istasyonunda bir kadının darp edilmesiyle ilgili 3 erkek tutuklandı. Tutuklananlardan birinin kadının eski erkek arkadaşı olduğu... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T19:35+0300
2025-05-19T19:35+0300
2025-05-19T19:36+0300
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde akaryakıt istasyonunda yaşanan kadına şiddet olayının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, saldırganların kadının eski erkek arkadaşı ile 2 kişi olduğunu belirledi. Şahıslar 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 yaşındaki S.S., 20 yaşındaki H.A. ve 22 yaşındaki T.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Muğla Valiliği'nden açıklamaMuğla Valiliğinin sosyal medya hesabından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Yaşanan menfur olayda mağdur olan vatandaşa geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilinmelidir ki, Muğla'da kadına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında, devletimizin kararlı duruşu vardır" ifadeleri kullanıldı.Fethiye'de akaryakıt istasyonundaki markette pazar günü bir kadın darp edilmiş, aracı da şüpheliler tarafından kaçırılmıştı. Kadın ile olay sırasında darp edilen istasyon çalışanının şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/otoparkta-fenalasip-yere-dustu-uzerinden-otomobil-gecen-adam-hayatini-kaybetti-1096344196.html
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kadına şiddet, muğla, fethiye, haberler
kadına şiddet, muğla, fethiye, haberler
Fethiye'de bir kadının darp edilmesiyle ilgili 3 saldırgan tutuklandı
19:35 19.05.2025 (güncellendi: 19:36 19.05.2025)
Fethiye'de bir akaryakıt istasyonunda bir kadının darp edilmesiyle ilgili 3 erkek tutuklandı. Tutuklananlardan birinin kadının eski erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akaryakıt istasyonunda yaşanan kadına şiddet olayının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, saldırganların kadının eski erkek arkadaşı ile 2 kişi olduğunu belirledi. Şahıslar 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 yaşındaki S.S., 20 yaşındaki H.A. ve 22 yaşındaki T.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Muğla Valiliği'nden açıklama
Muğla Valiliğinin sosyal medya hesabından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Yaşanan menfur olayda mağdur olan vatandaşa geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bilinmelidir ki, Muğla'da kadına yönelik şiddete asla müsamaha gösterilmemektedir. Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında, devletimizin kararlı duruşu vardır" ifadeleri kullanıldı.
Fethiye'de akaryakıt istasyonundaki markette pazar günü bir kadın darp edilmiş, aracı da şüpheliler tarafından kaçırılmıştı. Kadın ile olay sırasında darp edilen istasyon çalışanının şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.