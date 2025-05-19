https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/ev-almak-isterken-dolandirildi-butun-parasini-kaptirdi-1096330579.html
Ev almak isterken dolandırıldı: Bütün parasını kaptırdı
Ev almak isterken dolandırıldı: Bütün parasını kaptırdı
Sputnik Türkiye
Ev almak için anlaştığı kişilerin hesabına 4 milyon 750 bin lira gönderen bir kişi, dolandırıcıların tuzağına düştü. 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T10:51+0300
2025-05-19T10:51+0300
2025-05-19T10:51+0300
türki̇ye
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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İstanbul'da ev almak için anlaştığı kişilerin verdiği hesaba 4 milyon 750 bin lira gönderen bir kişi dolandırıldı. Yapılan operasyonda 'hesapçı' ve 'kripto para transferi yapan' yedi kişi yakalandı, altısı tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart'ta Avcılar'da Y.K'nin (45), ev satın almak amacıyla görüştüğü kişilerce yönlendirilerek kendisine verilen hesap numaralarına 4 milyon 750 bin lira yatırması ancak evi alamayınca dolandırıldığını anlayarak şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.Beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiYapılan teknik ve fiziki takipte "hesapçı" ve "kripto para transferi yapan" olarak görev aldığı belirlenen 7 şüpheli tespit edildi. Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Hatay ve Ankara'da 13 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler A.B. (20), M.D. (19), H.H.K. (19), M.Ö. (40), S.E. (33), S.A. (38) ile M.K. (49) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6'sı tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/sosyal-medya-fenomeni-mekselina-ilkbahar-dolandiricilikla-suclaniyor-muge-anliyi-cileden-cikardi-1096151256.html
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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Ev almak isterken dolandırıldı: Bütün parasını kaptırdı
Ev almak için anlaştığı kişilerin hesabına 4 milyon 750 bin lira gönderen bir kişi, dolandırıcıların tuzağına düştü.
İstanbul'da ev almak için anlaştığı kişilerin verdiği hesaba 4 milyon 750 bin lira gönderen bir kişi dolandırıldı. Yapılan operasyonda 'hesapçı' ve 'kripto para transferi yapan' yedi kişi yakalandı, altısı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart'ta Avcılar'da Y.K'nin (45), ev satın almak amacıyla görüştüğü kişilerce yönlendirilerek kendisine verilen hesap numaralarına 4 milyon 750 bin lira yatırması ancak evi alamayınca dolandırıldığını anlayarak şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.
Beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Yapılan teknik ve fiziki takipte "hesapçı" ve "kripto para transferi yapan" olarak görev aldığı belirlenen 7 şüpheli tespit edildi. Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Hatay ve Ankara'da 13 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler A.B. (20), M.D. (19), H.H.K. (19), M.Ö. (40), S.E. (33), S.A. (38) ile M.K. (49) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6'sı tutuklandı.