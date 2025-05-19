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Ev almak isterken dolandırıldı: Bütün parasını kaptırdı
Ev almak isterken dolandırıldı: Bütün parasını kaptırdı
Sputnik Türkiye
Ev almak için anlaştığı kişilerin hesabına 4 milyon 750 bin lira gönderen bir kişi, dolandırıcıların tuzağına düştü. 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T10:51+0300
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İstanbul'da ev almak için anlaştığı kişilerin verdiği hesaba 4 milyon 750 bin lira gönderen bir kişi dolandırıldı. Yapılan operasyonda 'hesapçı' ve 'kripto para transferi yapan' yedi kişi yakalandı, altısı tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart'ta Avcılar'da Y.K'nin (45), ev satın almak amacıyla görüştüğü kişilerce yönlendirilerek kendisine verilen hesap numaralarına 4 milyon 750 bin lira yatırması ancak evi alamayınca dolandırıldığını anlayarak şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.Beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiYapılan teknik ve fiziki takipte "hesapçı" ve "kripto para transferi yapan" olarak görev aldığı belirlenen 7 şüpheli tespit edildi. Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Hatay ve Ankara'da 13 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler A.B. (20), M.D. (19), H.H.K. (19), M.Ö. (40), S.E. (33), S.A. (38) ile M.K. (49) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6'sı tutuklandı.
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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık

Ev almak isterken dolandırıldı: Bütün parasını kaptırdı

10:51 19.05.2025
© AA / ArşivPolis-gözaltı-tutuklama-yakalama
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2025
© AA / Arşiv
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Ev almak için anlaştığı kişilerin hesabına 4 milyon 750 bin lira gönderen bir kişi, dolandırıcıların tuzağına düştü.
İstanbul'da ev almak için anlaştığı kişilerin verdiği hesaba 4 milyon 750 bin lira gönderen bir kişi dolandırıldı. Yapılan operasyonda 'hesapçı' ve 'kripto para transferi yapan' yedi kişi yakalandı, altısı tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart'ta Avcılar'da Y.K'nin (45), ev satın almak amacıyla görüştüğü kişilerce yönlendirilerek kendisine verilen hesap numaralarına 4 milyon 750 bin lira yatırması ancak evi alamayınca dolandırıldığını anlayarak şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.

Beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Yapılan teknik ve fiziki takipte "hesapçı" ve "kripto para transferi yapan" olarak görev aldığı belirlenen 7 şüpheli tespit edildi. Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Hatay ve Ankara'da 13 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler A.B. (20), M.D. (19), H.H.K. (19), M.Ö. (40), S.E. (33), S.A. (38) ile M.K. (49) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6'sı tutuklandı.
Messelina İlkbahar sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2025
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Sosyal medya fenomeni Mekselina İlkbahar, dolandırıcılıkla suçlanıyor: Müge Anlı'yı çileden çıkardı
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