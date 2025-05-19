https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/ev-almak-isterken-dolandirildi-butun-parasini-kaptirdi-1096330579.html

Ev almak isterken dolandırıldı: Bütün parasını kaptırdı

Ev almak isterken dolandırıldı: Bütün parasını kaptırdı

Sputnik Türkiye

Ev almak için anlaştığı kişilerin hesabına 4 milyon 750 bin lira gönderen bir kişi, dolandırıcıların tuzağına düştü. 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T10:51+0300

2025-05-19T10:51+0300

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türki̇ye

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

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İstanbul'da ev almak için anlaştığı kişilerin verdiği hesaba 4 milyon 750 bin lira gönderen bir kişi dolandırıldı. Yapılan operasyonda 'hesapçı' ve 'kripto para transferi yapan' yedi kişi yakalandı, altısı tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 21 Mart'ta Avcılar'da Y.K'nin (45), ev satın almak amacıyla görüştüğü kişilerce yönlendirilerek kendisine verilen hesap numaralarına 4 milyon 750 bin lira yatırması ancak evi alamayınca dolandırıldığını anlayarak şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.Beş ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiYapılan teknik ve fiziki takipte "hesapçı" ve "kripto para transferi yapan" olarak görev aldığı belirlenen 7 şüpheli tespit edildi. Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Hatay ve Ankara'da 13 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler A.B. (20), M.D. (19), H.H.K. (19), M.Ö. (40), S.E. (33), S.A. (38) ile M.K. (49) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 6'sı tutuklandı.

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